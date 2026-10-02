Odpravili smo se do čudovite cerkvice svetega Križa po razgled (FOTO)

V Škofji Loki se dolina reke Sore razcepi. Selška Sora teče nekoliko severneje in ima svoj izvir nekje pod Soriško planino. Nad njeno dolino se severno vzpenja greben vrhov, ki se začnejo na Križni gori in se prek Ratitovca in Soriške planine nadaljujejo naprej proti Julijskim Alpam. Pod tem grebenom je vrsta manjših vrhov in na enem od teh stoji cerkvica svetega Križa. Vzpon do nje začnemo kar v sami vasi Selce. Do vasice Kališe vodi asfaltirana cesta, planinska pot pa pelje kar po gozdu in cesto le večkrat prečkamo. Po uri hoda se mimo vasice dvignemo do slikovite cerkvice na vrhu vzpetine.
Ob lepem dnevu zna biti v srcu slovenskega podeželja prav rajsko.
Cerkev je iz 15. stoletja.
Legenda še pravi, da je nekega dne reven glasbenik molil ob njenem kipu. Kummernis je bila tega zelo vesela in mu je podarila svoje zlate čevlje, glasbenik jih je vesel odnesel domov. A so čevlje na kipu seveda pogrešili, glasbenik pa je bil osumljen kraje in zaprt. Svoje ječarje je zaprosil, da mu dopustijo obisk cerkve. Tam mu je svetnica podarila nove zlate čevlje in s tem je bila potrjena glasbenikova nedolžnost in so ga potem izpustili. Dandanes nas ob cerkvi pričakajo novi zakladi. Ne sicer v obliki zlatih čevljev, pač pa z razgledom po Škofjeloškem hribovju. Ob lepem dnevu zna biti v srcu slovenskega podeželja prav rajsko, in tudi to je lahko razlog, da obiščemo to srednjeveško cerkvico s prelepim razgledom.