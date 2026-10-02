Odpravili smo se do čudovite cerkvice svetega Križa po razgled (FOTO)

V Škofji Loki se dolina reke Sore razcepi. Selška Sora teče nekoliko severneje in ima svoj izvir nekje pod Soriško planino. Nad njeno dolino se severno vzpenja greben vrhov, ki se začnejo na Križni gori in se prek Ratitovca in Soriške planine nadaljujejo naprej proti Julijskim Alpam. Pod tem grebenom je vrsta manjših vrhov in na enem od teh stoji cerkvica svetega Križa. Vzpon do nje začnemo kar v sami vasi Selce. Do vasice Kališe vodi asfaltirana cesta, planinska pot pa pelje kar po gozdu in cesto le večkrat prečkamo. Po uri hoda se mimo vasice dvignemo do slikovite cerkvice na vrhu vzpetine.

Ob lepem dnevu zna biti v srcu slovenskega podeželja prav rajsko.

Jutro nad Selško dolino FOTO: Janez Mihovec

Je iz 15. stoletja in živ spomin na čase, ko so škofje iz Freissinga v te kraje naselili nemške kmete. Za njimi je po stoletjih ostal le spomin in nekaj krajevnih imen, ki v slovenščini zvene nekoliko čudno. Tudi cerkvica svetega Križa je bila nekdaj posvečena svetnici Kummernis, ki prav gotovo spada v nemško jezikovno okolje. Na pročelju cerkve najdemo njeno srednjeveško fresko. Legenda pravi, da se je svetnica v antičnem času pravzaprav imenovala Solicitous in je bila hčerka mogočnega kralja. Bila je zelo pobožna in se je odločila, da bo ostala devica ter da se nikoli ne bo poročila. Kraljeve oziroma očetove težnje so bile čisto drugačne in jo je po vsej sili želel poročiti. Zdi se, da ji snubec ni bil posebno všeč, in je zato molila, da bi ji zrasla brada in bi dobila takšno podobo, da je nihče več ne bo maral. Želja se ji je uresničila in s tem je temeljito prekrižala kraljeve načrte. V besu jo je dal križati in tako je postala svetnica Katoliške cerkve.

Cerkev je iz 15. stoletja.

Legenda še pravi, da je nekega dne reven glasbenik molil ob njenem kipu. Kummernis je bila tega zelo vesela in mu je podarila svoje zlate čevlje, glasbenik jih je vesel odnesel domov. A so čevlje na kipu seveda pogrešili, glasbenik pa je bil osumljen kraje in zaprt. Svoje ječarje je zaprosil, da mu dopustijo obisk cerkve. Tam mu je svetnica podarila nove zlate čevlje in s tem je bila potrjena glasbenikova nedolžnost in so ga potem izpustili. Dandanes nas ob cerkvi pričakajo novi zakladi. Ne sicer v obliki zlatih čevljev, pač pa z razgledom po Škofjeloškem hribovju. Ob lepem dnevu zna biti v srcu slovenskega podeželja prav rajsko, in tudi to je lahko razlog, da obiščemo to srednjeveško cerkvico s prelepim razgledom.

Pogled proti Ratitovcu FOTO: Janez Mihovec