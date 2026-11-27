Lepi dnevi nas vabijo, da gremo ven, na sonce in svež zrak. Če ne zaradi drugega, da se vsaj za nekaj časa znebimo utesnjenosti notranjih prostorov, neprestane nizke oblačnosti v dolini in da poiščemo sonce nekje nad nami.

Na vrhu 774 metrov visokega Jetrbenka je nekoč stal grad.

Na poti FOTO: Janez Mihovec

Na Jetrbenk in Katarino vodi vrsta poti, tokrat smo se odpravili po dolini Mavelščice. V Medvodah zavijemo proti Golemu Brdu, a se ne peljemo do vasi, ki je nekoliko v pobočju doline. Po dolini se peljemo skorajda do zatrepa, kjer je naše izhodišče Gostišče Slavkov dom. Od tu naprej je treba peš. Markirana pot nas pelje strmo v hrib in se na poti večkrat razcepi. Na začetku imamo dostikrat opravka s srežem, zmrzaljo in meglo, ki včasih vztraja dobršen del dneva. Pa ni ves čas in vedno tako. Na poti se lahko sprehodimo z glavne poti do slikovite cerkve svete Marjete, pa do cerkve svetega Jakoba, zgrajena je bila iz kamenja, ki je ostalo od že davno razrušenega srednjeveškega gradu, ta je nekdaj stal na samem vrhu 774 metrov visokega Jetrbenka. Zdaj na vrhu na mestu nekdanjega gradu stoji mogočen lesen križ. Nekje vmes stopimo iz megle na s soncem obsijana pobočja. Posedimo na soncu, postane toplo, prijetno in se imamo preprosto lepo. Tako lepo, da lahko pot nadaljujemo še naprej do razvodnice med dolinama Ločnice in Gradaščice. Tu stojita s soncem obsijana vasica Topol in župnijska cerkev svete Katarine.

Podali smo se na eno najlepših pohodniških poti v neposredni bližini Ljubljane.

Škoda bi se bilo vrniti na izhodišče po isti poti. Krožna pot nas popelje prečno prek pobočij Jetrbenka mimo številnih počitniških hišic nazaj v dolino. Krožna pot po Polhograjskem hribovju je pot v srednjeveško zgodovino. Na pobočju Jetrbenka in v njegovi okolici najdemo kar štiri podeželske cerkvice, katerih zgodovina sega stoletja v preteklost. Pa še kopico ostankov nekdanjih gradov. Pri sveti Marjeti sta stali dve grajski stavbi, še ena pa, kot že zapisano, na vrhu Jetrbenka. Do Goričan, kjer sta še dva gradova, tudi ni daleč. Po območju je speljana Pot roparskih vitezov.

Zadosti je torej razlogov, da si vzamemo (prost) dan in se podamo na eno najlepših pohodniških poti praktično v neposredni bližini Ljubljane. Tako blizu in tako daleč od mestnega vrveža največjega slovenskega mesta.

Sveta Katarina FOTO: Janez Mihovec