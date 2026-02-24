Odpravite se na potep po eni najlepših slovenskih dolin (FOTO)

V Kranjski Gori je Sava še majhna reka. Le nekaj kilometrov zahodno od turističnega kraja začenja Sava Dolinka svojo skoraj 600 kilometrov dolgo pot proti Donavi. V naselju dobi prvi večji pritok z desne, to je Pišnica. Ta nastane iz dveh potokov, Mala Pišnica priteče izpod Slemenove špice, Velika Pišnica pa izpod Kriške stene. Tik nad Kranjsko Goro se združita in sta nato zajezeni za potrebe hidroelektrarne; zajezitev je komaj opazna, prek nje pa se pne še viseči most. Le dobrih deset minut hoda iz Kranjske Gore je jezero Jasna. Pravzaprav sta dve, obe umetnega nastanka. Pišnica izpod gora vsako leto prinese ogromno naplavin, ki bi ju v najkrajšem času zasule. Jasna je z nasipom ločena od potoka in se hrani s podtalnico ob potoku. Sprehodimo se po nasipu in stopimo mimo zapornic na Vršiško cesto. Tik pred mostom čez potok na levo zavije kolovoz v dolino Velike Pišnice. Na koncu doline, v Krnici, stoji istoimenska koča. Dobro obiskana pot vodi ob potoku. Nekaj časa po gozdu, potem pa se odpro prelepi razgledi. Od Frdamanih polic in Špika na levi, prek Škrlatice, Križa, Razorja in Prisojnika vse do gora nad Vršičem. Lepše skorajda ne bi moglo biti.

1933. je kočo zgradilo lokalno planinsko društvo.

Velika Pišnica nekaj časa teče po površju, potem pa se njene vode skrijejo med prodnike potoka. Nekje na polovici poti se na desno odcepi pot po precej velikem travniku do bližnjega Mihovega doma, mi pa nadaljujemo svojo pot v zatrep doline. Zdaj se nekoliko dvigne. Premagati moramo 250 višinskih metrov. Po dveh urah hoda iz Kranjske Gore stopimo na jaso, pod Kriško steno najdemo na višini 1113 metrov Kočo v Krnici. Leseno zgradbo je leta 1933 zgradilo lokalno planinsko društvo. Poleti je odprta ves teden, pozimi pa ob vikendih in praznikih. Obdana je z gorami. Zdi se, da kar kipijo v nebo. Pozimi je koča za številne obiskovalce končni cilj. Nekateri, predvsem turni smučarji, pa se podajo pod Kriško steno, ki je priljubljen smučarski cilj. V času, ko se zima počasi preveša v pomlad, je v Krnici vsak dan lepše. Zasnežena je, sonce pa je že toliko visoko, da pogleda prek grebenov gora in obsije vso dolino. Sprehod v Krnico je prava paša za oči in dušo. Sprehodimo se do skoraj sto let stare planinske koče v zatrepu ene naših najlepših gorskih dolin.

Koča v Krnici FOTO: Janez Mihovec

Velika Pišnica priteče izpod Kriške stene. FOTO: Janez Mihovec

Jezero Jasna je naše izhodišče. FOTO: Janez Mihovec

Škrlatica FOTO: Janez Mihovec