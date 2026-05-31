Okolica Ptuja skriva raj za kolesarje, ljubitelje vina in dobre hrane

Ptuj ni zanimiv le zaradi zgodovine in starega mestnega jedra, ampak je tudi odlično izhodišče za kolesarske izlete. Tako dnevne kot za daljše obdobje, saj je seznam zanimivosti precej dolg, sploh za ljubitelje dobre kapljice in hrane. V okolici najstarejšega slovenskega mesta se hitro izmenjata dva povsem različna svetova – ravninska Dravska dolina in valoviti vinorodni griči nad mestom. Prav ta raznolikost je razlog, da tukaj vsak kolesar najde nekaj zase, od sproščenih družinskih voženj do nekoliko zahtevnejših vzponov z lepimi razgledi.

Lepotica ob reki

Za ljubitelje mirnih in dolgih voženj je prva izbira Dravska kolesarska pot. Gre za del mednarodne trase, ki velja za eno najlepših v Evropi, odsek okoli Ptuja pa ponuja predvsem prijetno in nezahtevno kolesarjenje ob reki. Pot vodi mimo Drave in Ptujskega jezera, največjega stalnega jezera v Sloveniji, ki mu domačini radi rečejo kar Ptujsko morje.

Povsem drugačno podobo pokaže Ptuj, ko zavijete proti Mestnemu Vrhu. Gričevnata pokrajina nad mestom je med kolesarji zelo priljubljena predvsem zaradi mirnih cest in lepih razgledov. Vzpon ni pretirano zahteven, vseeno pa zahteva nekaj več moči kot vožnja ob Dravi. Namig: e-kolo bo prav prišlo, če niste vsaj rekreativni kolesar.

Ceste se vijejo med vinogradi in zidanicami, ob poti pa se odpirajo razgledi na Ptujski grad, staro mestno jedro in jezero. Prav kombinacija vinorodne pokrajine in pogledov na mesto daje temu delu poseben značaj. Kolesarji pogosto naredijo postanek pri kateri od domačij ali vinskih kleti, saj je območje znano po dolgoletni vinogradniški tradiciji. Na Mestnem Vrhu in v okoliških goricah je več domačij in vinskih kleti, kjer ponujajo lokalna vina ter štajerske in prleške jedi. Na Mestnem Vrhu je precej znana tudi Stara preša oziroma vinogradniški muzej, kjer pogosto organizirajo degustacije, vinske dogodke in predstavitve lokalnih vin.

Posebnost na igrišču za golf

Na povsem svojevrstno izkušnjo naletite na obrobju Ptuja, kjer je znano igrišče za golf. To je sicer šport oziroma rekreacija, ki je nekoč veljala za prestiž, a že dolgo ni več tako. Tamkajšnja brezhibno urejena travnata površina pa ni rezervirana le za golfiste, dva dni v tednu se tam lahko sproščate tudi ob footgolfu. To je šport, ki združuje nogomet in golf in v zadnjih letih privablja vse več rekreativcev ter tekmovalcev. Igra poteka na pravem golfskem igrišču, le da igralci namesto žogice za golf in palice uporabljajo nogometno žogo in nogo, cilj pa je s čim manj udarci spraviti žogo v veliko luknjo. Na Ptuju deluje tudi FootGolf klub Ptuj, ki velja za enega od pionirjev tega športa pri nas. Zaradi nezahtevnih pravil je šport primeren skoraj za vsakogar, od družin do resnejših športnih navdušencev. Čeprav je footgolf marsikomu še povsem neznan, gre za resen šport, ki ima tudi mednarodna tekmovanja.