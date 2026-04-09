DOGODEK

Okusi čemaž v Preddvoru: Pomladna kulinarična pravljica pod Storžičem (FOTO)

V Preddvoru mežaž že tradicionalno določa utrip aprilskega dogajanja, letošnja prireditev pa obljublja pravo kulinarično doživetje.
Kmetija Puncar ponuja zeliščno sol s čemažem. FOTO: Press

Grad Predvor. Foto: Dejan Javornik

Otroke bo zabavala tudi Pika Nogavička. FOTO: Press

Žan Papič s stand up predstavo Moji namazi. FOTO: Press

 Foto: Oste Bakal 

N. Č.
 9. 4. 2026 | 15:12
Ko vznožja preddvorskih gričev in planin prekrije sveža zelena barva, vemo, da je prišla pomlad in z njo čemaž – dragocena divja trajnica, znana tudi kot medvedji česen ali divji kravji por. V Preddvoru že tradicionalno določa utrip aprilskega dogajanja, letošnja prireditev pa obljublja pravo kulinarično doživetje.

Teden čemaževih mojstrovin pri lokalnih gostincih

Med 11. in 19. aprilom se bo Preddvor spremenil v kulinarično središče. Lokalni gostinci bodo svoje jedilnike obogatili s specialitetami, od preprostih čemaževih juh do vrhunskih sodobnih kreacij. Med udeleženci so Gostilna Bizjak na Zgornji Beli, Hotel Oskar Zaplata v Tupaličah, Okrepčevalnica Seljak, Picerija Gorski privez na Dvorskem trgu ter Pizzerija Urša, Park Bor Bar in igrišče Beachvolley Fitko ob jezeru Črnava. Za tiste, ki si želijo kulinarični užitek združiti s pohodom, bodo odprti tudi visokogorski domovi, kot so Dom na Čemšeniku, Planinska koča na sv. Jakobu, Dom na Lovrencu in Planinski dom na Kališču.

Kmetija Puncar ponuja zeliščno sol s čemažem. FOTO: Press

Čemaževa odprta kuhinja na gradu Dvor

Vrhunec dogajanja bo v nedeljo, 19. aprila, med 11. in 16. uro, ko bo grajsko dvorišče preplavljeno z vonjem po čemaževih dobrotah. Na dogodku bodo obiskovalci lahko poskusili raznovrstne jedi in izdelke lokalnih ponudnikov, med njimi Hotel in restavracija Oskar Zaplata, Grajska kavarna, Kulturno društvo Bela, Zelišča Mame Ljube, Kmetija Punčar, Kmetija Pr' Knapč in Kmetija pod Storžičem. Na voljo bodo čemažev golaž, čemažev langoš, čemaževi štruklji, namazi in presenečenja, pa tudi lokalni izdelki blagovne znamke Preprosto domače.

Otroke bo zabavala tudi Pika Nogavička. FOTO: Press

Kulturni in zabavni program za vse generacije

Dogodek bo popestril program za najmlajše in odrasle. Otroci se bodo lahko udeležili cirkuških delavnic Teatra Cizamo ali si ob 11.30 ogledali predstavo Pika Nogavička. Ob 12.30 bo za smeh poskrbel Žan Papič s stand-up predstavo Moji namazi, glasbeno popoldne pa bosta obogatila Ženski pevski zbor Plamenke in Ansambel Veseli martinčki. Vodeni ogledi gradu Dvor bodo potekali vsako polno uro med 12. in 15. uro.

Žan Papič s stand up predstavo Moji namazi. FOTO: Press

Grad Dvor – kulturni biser Preddvora

Sam grad Dvor je po temeljiti prenovi pod taktirko Tanje Šubelj in Cveta Sušnika postal osrednje kulturno stičišče kraja. Poleg razkošno opremljenih sob so na gradu še grofova vinska klet, gasilski muzej in grajska kapela, kjer je na ogled razstava pasijonskih jaslic umetnika Matjaža Bitenca. Razstava bo odprta vse do 10. maja. Grajska kavarna svoja vrata odpira tudi ob petkih, vodeni ogledi pa potekajo ob sobotah, nedeljah in praznikih.

Vstop na vse dogodke v okviru Čemaževe odprte kuhinje je prost. 

ZADNJE NOVICE
15:15
Novice  |  Slovenija
ČUDOVIT

Velikanski pirh, ki so ga izdelovali več kot 400 ur, je poklon zastavi

Domoljubno jajce bo zaznamovalo tudi junijski praznik.
9. 4. 2026 | 15:15
15:15
Novice  |  Slovenija
OPOZORILO

Novi in stari funkcionarji: na to morajo biti pozorni glede premoženja

KPK opozarja, da morajo 'o celotnem premoženju poročati tudi funkcionarji, ki nadaljujejo mandat.
9. 4. 2026 | 15:15
15:12
Lifestyle  |  Izlet
DOGODEK

Okusi čemaž v Preddvoru: Pomladna kulinarična pravljica pod Storžičem (FOTO)

V Preddvoru mežaž že tradicionalno določa utrip aprilskega dogajanja, letošnja prireditev pa obljublja pravo kulinarično doživetje.
9. 4. 2026 | 15:12
15:00
Lifestyle  |  Stil
UČINKOVITO

Naravna zaščita za vrt: preprost trik za obrambo pred polži

Polži so nočna mora mnogih vrtnarjev.
9. 4. 2026 | 15:00
14:45
Bulvar  |  Tuji trači
SPOMINI

Iskrena nekdanja pomočnica Kate Middleton: to jo je najbolj motilo

Natasha Archer, dolgoletna tesna sodelavka valižanske princese, je začela novo poklicno poglavje
9. 4. 2026 | 14:45
14:43
Lifestyle  |  Astro
STRES IN PANIKA

Novice nas izčrpavajo

Dovolimo sebi, da obnovimo notranji mir, jasnost in energijo.
9. 4. 2026 | 14:43

IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Mnogi predolgo odlašajo, potem pa jih računi za ogrevanje močno udarijo

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Šport  |  Odmevi
LEPA ZGODBA

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:49
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
3. 4. 2026 | 14:17
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KULINARIKA

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
