Okusi čemaž v Preddvoru: Pomladna kulinarična pravljica pod Storžičem (FOTO)

Ko vznožja preddvorskih gričev in planin prekrije sveža zelena barva, vemo, da je prišla pomlad in z njo čemaž – dragocena divja trajnica, znana tudi kot medvedji česen ali divji kravji por. V Preddvoru že tradicionalno določa utrip aprilskega dogajanja, letošnja prireditev pa obljublja pravo kulinarično doživetje.

Foto: Oste Bakal

Teden čemaževih mojstrovin pri lokalnih gostincih

Med 11. in 19. aprilom se bo Preddvor spremenil v kulinarično središče. Lokalni gostinci bodo svoje jedilnike obogatili s specialitetami, od preprostih čemaževih juh do vrhunskih sodobnih kreacij. Med udeleženci so Gostilna Bizjak na Zgornji Beli, Hotel Oskar Zaplata v Tupaličah, Okrepčevalnica Seljak, Picerija Gorski privez na Dvorskem trgu ter Pizzerija Urša, Park Bor Bar in igrišče Beachvolley Fitko ob jezeru Črnava. Za tiste, ki si želijo kulinarični užitek združiti s pohodom, bodo odprti tudi visokogorski domovi, kot so Dom na Čemšeniku, Planinska koča na sv. Jakobu, Dom na Lovrencu in Planinski dom na Kališču.

Kmetija Puncar ponuja zeliščno sol s čemažem. FOTO: Press

Čemaževa odprta kuhinja na gradu Dvor

Vrhunec dogajanja bo v nedeljo, 19. aprila, med 11. in 16. uro, ko bo grajsko dvorišče preplavljeno z vonjem po čemaževih dobrotah. Na dogodku bodo obiskovalci lahko poskusili raznovrstne jedi in izdelke lokalnih ponudnikov, med njimi Hotel in restavracija Oskar Zaplata, Grajska kavarna, Kulturno društvo Bela, Zelišča Mame Ljube, Kmetija Punčar, Kmetija Pr' Knapč in Kmetija pod Storžičem. Na voljo bodo čemažev golaž, čemažev langoš, čemaževi štruklji, namazi in presenečenja, pa tudi lokalni izdelki blagovne znamke Preprosto domače.

Otroke bo zabavala tudi Pika Nogavička. FOTO: Press

Kulturni in zabavni program za vse generacije

Dogodek bo popestril program za najmlajše in odrasle. Otroci se bodo lahko udeležili cirkuških delavnic Teatra Cizamo ali si ob 11.30 ogledali predstavo Pika Nogavička. Ob 12.30 bo za smeh poskrbel Žan Papič s stand-up predstavo Moji namazi, glasbeno popoldne pa bosta obogatila Ženski pevski zbor Plamenke in Ansambel Veseli martinčki. Vodeni ogledi gradu Dvor bodo potekali vsako polno uro med 12. in 15. uro.

Žan Papič s stand up predstavo Moji namazi. FOTO: Press

Grad Dvor – kulturni biser Preddvora

Sam grad Dvor je po temeljiti prenovi pod taktirko Tanje Šubelj in Cveta Sušnika postal osrednje kulturno stičišče kraja. Poleg razkošno opremljenih sob so na gradu še grofova vinska klet, gasilski muzej in grajska kapela, kjer je na ogled razstava pasijonskih jaslic umetnika Matjaža Bitenca. Razstava bo odprta vse do 10. maja. Grajska kavarna svoja vrata odpira tudi ob petkih, vodeni ogledi pa potekajo ob sobotah, nedeljah in praznikih.

Vstop na vse dogodke v okviru Čemaževe odprte kuhinje je prost.