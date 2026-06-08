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Predstavitvena informacija  |   POČITNIŠKA MALHA

Pet idej za družinsko kolesarsko poletje

Družinsko kolesarjenje je eden najlepših načinov za aktivno preživljanje poletja. Izbrali smo pet destinacij v Sloveniji in bližnji tujini, kjer so poti primerne tudi za manj izkušene kolesarje, ob njih pa ne manjka naravnih znamenitosti, dobrih gostiln in zanimivih postankov za otroke.
FOTO: Delo UI

FOTO: Delo UI

Le Primore Hotel &amp; Spa v madžarskem Hévízu. FOTO: Le Primore

Le Primore Hotel &amp; Spa v madžarskem Hévízu. FOTO: Le Primore

Po celodnevnem kolesarjenju se prileže razvajanje v bazenu. FOTO: Le Primore

Po celodnevnem kolesarjenju se prileže razvajanje v bazenu. FOTO: Le Primore

Bohinj FOTO: Blaž Samec 

Bohinj FOTO: Blaž Samec 

Bolzano FOTO: Siniša Uroševič

Bolzano FOTO: Siniša Uroševič

FOTO: Delo UI
Le Primore Hotel &amp; Spa v madžarskem Hévízu. FOTO: Le Primore
Po celodnevnem kolesarjenju se prileže razvajanje v bazenu. FOTO: Le Primore
Bohinj FOTO: Blaž Samec 
Bolzano FOTO: Siniša Uroševič
O. R.
 8. 6. 2026 | 09:04
9:36
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Bohinj: sproščeno kolesarjenje ob jezeru

Bohinj je odlična izbira za družine, ki želijo združiti kolesarjenje, kopanje in oddih v naravi. Zaradi umirjenega prometa in urejenih poti je območje primerno tudi za manj izkušene kolesarje.

Le Primore Hotel & Spa v madžarskem Hévízu. FOTO: Le Primore
Le Primore Hotel & Spa v madžarskem Hévízu. FOTO: Le Primore

OGLASNO BESEDILO

Naš čas – najdragocenejši luksuz poletja: čas, ki ga preživimo skupaj

Predstavljajte si, da končno prispete v kraj, kjer nikomur ni treba sklepati kompromisov.

Otroci navdušeno stečejo v svet pustolovščin, vi pa prvič po dolgem času ne organizirate naslednje aktivnosti, temveč preprosto občutite trenutek. Mir. Upočasnitev. Tisti redki občutek, da imate končno resnično čas drug za drugega.

Dopoldne vsi še skupaj zajtrkujejo na terasi. Otroci že pripovedujejo o novih prijateljstvih, VR-sobi in kreativnih delavnicah, medtem ko stari starši uživajo v spokojnosti spa sveta. Vi pa se spontano odločite, ali boste izbrali savna ritual, spa tretma ali preprosto nekaj tihih ur ob bazenu.

Prav na tem občutku temelji Le Primore Hotel & Spa v Hévízu. Ne kot klasičen družinski hotel, temveč kot premium resort razkošja počasnosti (slow luxury), kjer vsaka generacija najde svoj ritem – ne da bi počitek enih potekal na račun drugih.

Medtem ko otroci v več kot 800 kvadratnih metrov velikem svetu pustolovščin, animacijskih programih in kreativnih aktivnostih odkrivajo nova doživetja, odrasli v mirnih velneških prostorih, različnih savna svetovih in spa ritualih najdejo regeneracijo, ki v vsakdanjem življenju pogosto izgine.

In morda boste prav tukaj prvič doživeli družinske počitnice, kjer se vam ni treba odločati med skupnimi trenutki in lastnim oddihom.

Predstavljajte si poletni večer: v Lobby Baru nežno igra glasba, zrak je še vedno prijetno topel, otroci navdušeno pripovedujejo o svojem dnevu – in nenadoma ni več časovnega pritiska. Nobenega hitenja. Nobenega »moram«.

Ali pa tematski vikend »Midsummer Magic – Sky, Fire & Wellness Escape« med 26. in 28. junijem: dan se začne z jutranjo jogo, sledijo rituali z zvočnimi posodami v vodi in savna ceremonije s svetovnim prvakom med savna mojstri, večer pa zaključijo živa glasba, večerja za sladokusce in čarobno nočno kopanje ob kresni noči.

Otroci doživljajo svojo poletno pustolovščino, stari starši pa najdejo svoje mirne trenutke.

V Le Primore luksuz ne pomeni zgolj dizajna, prostora ali petzvezdičnega udobja. Pomeni tisti redki občutek, ko vsi hkrati zares prispejo.

To je NAŠ čas.

Tematski poletni vikendi in wellbeing programi ponujajo eno najbolj edinstvenih doživetij razkošja počasnosti v regiji – za družine, ki to poletje ne iščejo kompromisov, temveč resničen skupni oddih.

Odkrijte poletje, ko je največji luksuz čas, ki ga preživite skupaj.

Povezava vodi na spletno stran oglaševalca. 

Po celodnevnem kolesarjenju se prileže razvajanje v bazenu. FOTO: Le Primore
Po celodnevnem kolesarjenju se prileže razvajanje v bazenu. FOTO: Le Primore

Predlog poti: Bohinjska Bistrica–Ribčev Laz–Ukanc

  • Dolžina: približno 22 kilometrov
  • Zahtevnost: lahka do srednje zahtevna
  • Primerno za: družine z malo starejšimi otroki

Pot vodi proti Bohinjskemu jezeru, kjer se že pri Ribčevem Lazu odpre eden najlepših pogledov na jezero in okoliške vrhove. Družine se pogosto ustavijo pri cerkvi sv. Janeza Krstnika, številni si privoščijo tudi krajšo vožnjo z ladjico po jezeru.

Od Ribčevega Laza se pot nadaljuje skozi senčne gozdove proti Ukancu. Ob njej ne manjka prostorov za piknik, kopanje ali počitek ob vodi. Aktivnejši obiskovalci lahko izlet dopolnijo še z obiskom slapa Savica ali vožnjo z nihalko na Vogel, kjer se odprejo veličastni razgledi na Julijske Alpe.

Velika prednost Bohinja je tudi bogata ponudba lokalnih sirov, planšarskih jedi in manjših družinskih gostiln, kjer si lahko po turi privoščite pravo gorsko kosilo.

Bohinj FOTO: Blaž Samec 
Bohinj FOTO: Blaž Samec 

Balaton: brezskrbno kolesarjenje ob največjem jezeru

Blatno jezero se že desetletja uvršča med najbolj priljubljene družinske destinacije v srednji Evropi. Okoli njega poteka urejena krožna kolesarska pot, večinoma brez zahtevnih vzponov.

Predlog poti: Balatonfüred–Tihany

  • Dolžina: približno 24 kilometrov
  • Zahtevnost: lahka
  • Primerno za: družine z mlajšimi otroki

Pot vodi tik ob jezeru, mimo kampov, kopališč in številnih lokalov ob vodi. Zelo slikovit je prihod v Tihany, kjer stoji znamenita benediktinska opatija z razgledom na jezero. Poleti je ob poti veliko stojnic z lokalnimi specialitetami, sladoledom in madžarskimi dobrotami. Otroci navdušeno opazujejo jadrnice na jezeru, številne družine pa izlet združijo še z vožnjo z ladjico ali obiskom katerega od termalnih kopališč v okolici.

Blatno jezero je privlačna izbira tudi zaradi razmeroma ugodnih cen nastanitev in bogate ponudbe družinskih kampov tik ob vodi.

Kaj naj bo vedno v družinskem kolesarskem nahrbtniku?

  • dovolj vode in energijskih prigrizkov
  • mini tlačilka in rezervna zračnica
  • sončna krema in pokrivala
  • osnovni komplet prve pomoči
  • lahka vetrovka za spremembo vremena
  • polnilni kabel ali rezervna baterija za telefon
  • ključavnica za kolesa ob postankih

Dravska kolesarska pot: lagodno ob reki

Dravska kolesarska pot velja za eno najbolje urejenih evropskih kolesarskih tras. Med družinami je zlasti priljubljen avstrijski del, na katerem skoraj ni večjih vzponov.

Predlog poti: Beljak–Rožek

  • Dolžina: približno 28 kilometrov
  • Zahtevnost: lahka
  • Primerno za: družine in rekreativne kolesarje

Iz Beljaka se pot vije ob Dravi čez zelene travnike, lesene mostove, mimo kopališč in manjših vasic. Trasa je odlično označena, ob njej pa je veliko počivališč in gostinske ponudbe.

Posebno prijeten je del poti ob manjših jezerih, kjer se družine rade ustavijo za krajše kopanje ali piknik. Otrokom je običajno najbolj zanimivo opazovanje vlakov in ladjic ob reki, odrasle pa navdušujejo urejene kolesarske postaje in tipična avstrijska gostoljubnost. Velika prednost je tudi možnost vračanja z vlakom, zato družine zlahka prilagodijo dolžino izleta svojim zmožnostim.

Električno kolo ni več le za športnike

Električna kolesa so močno spremenila družinsko kolesarjenje. Staršem omogočajo, da brez težav vlečejo otroško prikolico ali premagajo daljše razdalje, hkrati pa lahko družina skupaj raziskuje tudi bolj razgibane pokrajine. V večini turističnih krajev ponujajo izposojo družinskih e-koles, otroških sedežev in prikolic.

Južna Tirolska: med vinogradi in gradovi

Južna Tirolska je ena najbolj priljubljenih evropskih regij za družinsko kolesarjenje. Poti so odlično označene, infrastruktura pa prilagojena tudi družinam z otroki.

Predlog poti: Merano–Bolzano

  • Dolžina: približno 35 kilometrov
  • Zahtevnost: lahka
  • Primerno za: družine in e-kolesa

Pot med Meranom in Bolzanom vodi po dolini reke Adiže, večinoma po ravnini. Kolesarje spremljajo vinogradi, jabolčni nasadi in pogledi na alpske vrhove. Ob poti je mogoče obiskati številne manjše kraje z zgodovinskimi jedri, družine se podajo tudi k srednjeveškim gradovom, ki so raztreseni po okoliških gričih. Posebno priljubljeni so postanki v lokalnih kavarnah, kjer strežejo jabolčni zavitek in druge domače sladice.

Ker ob trasi poteka tudi železniška proga, je izlet mogoče skrajšati ali prilagoditi otrokom.

Bolzano FOTO: Siniša Uroševič
Bolzano FOTO: Siniša Uroševič

Salzburška jezera: med alpskimi razgledi in urejenimi potmi

Salzkammergut je ena najlepših avstrijskih regij za umirjeno družinsko kolesarjenje. Slovi po jezerih, urejenih vaseh in odlični turistični infrastrukturi.

Predlog poti: St. Gilgen–Strobl–St. Wolfgang

  • Dolžina: približno 30 kilometrov
  • Zahtevnost: lahka do srednje zahtevna
  • Primerno za: družine z nekaj kondicije

Pot vodi ob jezeru Wolfgangsee, enem najlepših v Avstriji. Med vožnjo se izmenjujejo razgledi na gore, travnike in slikovite kraje z značilno alpsko arhitekturo.

Priljubljen je postanek v St. Wolfgangu, kjer obiskovalce navdušujejo promenada ob jezeru, zgodovinsko mestno jedro in številne slaščičarne. Družine lahko izlet dopolnijo z vožnjo z ladjico ali znamenito zobato železnico na Schafberg, od koder se odpre eden najlepših razgledov na salzburška jezera.

Poleti zaživijo tudi kopališča ob jezerih in travniki, urejeni za počitek ali piknik.

Članek je bil objavljen v oglasni prilogi Počitniška malha.

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