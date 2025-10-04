Pet mest, kjer se bodo zabavali tudi otroci

Velika evropska mesta ponujajo številne muzeje, parke, interaktivne razstave in zabavne dejavnosti, ki bodo navdušile tako staro kot mlado. Jesenski mestni oddih oziroma »city break«, kot mu pogovorno pravimo, je lahko tudi dobra priložnost za učenje. Zgodovina, znanost in umetnost oživijo na terenu, otroci spoznajo nove kulture in običaje. Tokrat smo izbrali pet evropskih mest, ki so primerna za družinsko raziskovanje v jesenskih mesecih.

Cesarsko mesto z otrokom prijaznimi muzeji

Dunaj je oddaljen le nekaj ur vožnje iz Slovenije, zato je odlična izbira za vikend izlet. Jeseni vabi na čudovite sprehode po Schönbrunnu, kjer otroci lahko obiščejo znameniti najstarejši živalski vrt na svetu in se povzpnejo na razgledno točko Gloriette. Tisti malo večji pa si lahko ogledajo tamkajšnjo palačo in pobliže spoznajo življenje Habsburžanov.

Dunaj FOTO: Shutterstock

Zelo priljubljena je tudi dunajska Muzejska četrt (nem. Museumsquartier), ki v središču Dunaja povezuje kar 60 kulturnih institucij. S površino 90.000 kvadratnih metrov je ena največjih mestnih četrti na svetu, posvečenih klasični in sodobni umetnosti na svetu. Posebna atrakcija za mlajše je Zoom Kindermuseum, interaktivni muzej, kjer otroci raziskujejo naravoslovje, znanost in umetnost na igriv način.

Če vreme ni naklonjeno, je odlična izbira tudi Hiša glasbe (Haus der Musik), kjer lahko otroci ustvarjajo lastne skladbe, dirigirajo virtualnemu orkestru in spoznajo svet zvokov. Ne pozabimo niti na vožnjo z znamenitim vrtiljakom v Pratru, ki je odprt tudi jeseni, ter Sacherjevo torto iz istoimenskega hotela in prave dunajske zrezke.

Dežela Vikingov in male morske deklice

Danska prestolnica København je sinonim za prijaznost, trajnostno mobilnost in otrokom naklonjeno urbano življenje. Mesto je idealno za raziskovanje s kolesi – za izposojo so na voljo so tudi posebna tovorna kolesa, v katerih lahko varno in udobno prevažamo mlajše otroke.

V Københavnu ne smete izpustiti Tivolija, enega najstarejših zabaviščnih parkov na svetu, ki jeseni zasije v čarobnih lučkah in bučah. Otroci bodo navdušeni nad vrtiljaki, vlakci smrti in glasbenimi predstavami.

Za radovedne male raziskovalce sta odlična izbira Narodni muzej (dan. Nationalmuseet), kjer so posebne razstave posvečene otrokom, in Eksperimentarium, interaktivni znanstveni center, kjer lahko eksperimentirajo z vodo, svetlobo in tehnologijo. Ljubitelji morja bodo uživali v Blue Planetu, največjem skandinavskem akvariju, kjer lahko od blizu vidite celo morske pse, mante in tropske ribe.

Praktični nasveti za jesenski mestni vikend oddih z otroki Izbira nastanitve:

Pri družinskem potovanju je smiselno izbrati nastanitev blizu glavnih znamenitosti ali vsaj z dobrimi prometnimi povezavami do središča mesta. Apartmaji ali hoteli z družinskimi sobami in možnostjo priprave obrokov so praktična rešitev, saj omogočajo več svobode in prihranek pri hrani. Prevoz in mobilnost:

Najmanj težav boste imeli, če se v mestih premikate z javnim prevozom. Vsa predlagana mesta – Dunaj, København, Berlin, Amsterdam in Lizbona – imajo dobro urejena omrežja tramvajev, avtobusov in metroja. Priporočljivo je kupiti dnevne ali večdnevne vozovnice, ki veljajo za celotno družino ali pa ponujajo popuste za otroke. Pogosto je brezplačen javni prevoz vključen v turističnih mestnih karticah, ki vključujejo tudi brezplačne oglede glavnih znamenitosti in druge ugodnosti pri izbranih turističnih ponudnikih. Organizacija dneva:

Z otroki načrtujte razmeroma kratke, a raznolike dneve. Kombinirajte oglede muzejev in znamenitosti z obiskom parkov ali igrišč, da se najmlajši sprostijo. Vnaprej preverite urnike delavnic, predstav in interaktivnih razstav – pogosto so namenjene ravno za jesenski čas in so hitro razprodane. Hrana in prigrizki:

Vedno imejte s seboj nekaj prigrizkov in vodo, saj to zmanjša nepotrebne postanke in sitnost. V večjih mestih je tudi jeseni veliko uličnih stojnic, kjer lahko pokusite lokalne specialitete – naj bo to dunajski Würstel, danski hotdog ali lizbonski pasteis de nata.

Mesto kanalov in muzejev za radovedneže

Čeprav je Amsterdam znan po svojih kanalih in kolesih, je tudi ena najboljših evropskih destinacij za družine. Če še dodamo, da lahko tja poletimo z ljubljanskega letališča, potovanje ne bo prevelik izziv. Otroci bodo gotovo uživali na vožnji z ladjico po kanalih, med katero spoznajo nizozemsko prestolnico z druge perspektive.

Posebno doživetje je obisk Muzeja znanosti Nemo (ang. Science Museum), futuristične zgradbe, kjer se lahko dotaknejo vsega – od fizikalnih poskusov do kemijskih reakcij. Tisti, ki imajo radi živali, pa se bodo razveselili Artisa, enega najstarejših živalskih vrtov v Evropi, ki vključuje tudi planetarij in akvarij.

Nizozemska FOTO: Shutterstock

Amsterdam ponuja tudi številne parke, kjer lahko otroci prosto tekajo in raziskujejo. Najznamenitejši mestni park je gotovo Vondelpark, ki se jeseni odene v prečudovite barve. Za malo starejše otroke je lahko zanimiv tudi Muzej van Gogha, saj ponuja posebne vodene oglede, prilagojene mladim obiskovalcem.

Berlin – zgodovina, tehnologija in zabava na prostem

Nemška prestolnica je polna zgodovinskih zgodb, a hkrati presenetljivo prijazna do otrok. Začnite pri znamenitih Brandenburških vratih, nato pa obiščite Muzej naravoslovja (nem. Museum für Naturkunde), kjer vsakogar osupne največje okostje dinozavra na svetu. Zanimiv je tudi obisk Nemškega tehniškega muzeja (nem. Deutsches Technikmuseum), kjer je na ogled tako rekoč vse – od starih letal, lokomotiv, plovil in avtomobilov do interaktivnih eksperimentov. Ljubitelji gasilske tehnike pa se lahko odpravijo v Gasilski muzej (nem. Feuerwehrmuseum).

Jeseni je v lepem vremenu prijeten sprehod po Tiergartnu, največjem mestnem parku, kjer se lahko ustavite na igriščih ali opazujete račke na jezeru. Na njegovem območju je tudi berlinski živalski vrt, znan med drugim po tem, da v njem prebivajo pande.

Če bo ravno deževalo, je odlična izbira Legoland Discovery Centre, notranji tematski park z velikanskimi bazeni kock, mini mestom Berlina iz lego kock in 4D-kinom. Če potujete z najstniki, pa jih bo gotovo navdušil Berlin Dungeon, kjer zgodovina oživi na malce strašljiv in zelo zabaven način.

Tramvaji, akvarij in sončni zahodi

Tudi portugalska prestolnica Lizbona je s svojo prijetno klimo, dobro hrano in številnimi otrokom prijaznimi znamenitostmi odlična izbira za družinski jesenski oddih. Že vožnja z znamenitim tramvajem številka 28 je prava pustolovščina, saj vijuga po ozkih ulicah starega mesta.

Otroke bodo prevzel Oceanario, eden največjih akvarijev v Evropi, kjer domujejo tako morski psi kot pisane tropske ribice. Od tam se lahko sprehodite še do bližnjega Muzeja znanosti (port. Pavilhão do Conhecimento), interaktivnega muzeja z razstavami o tehnologiji, naravi in človekovem telesu.

Lizbona FOTO: Shutterstock

Jeseni je prijeten tudi obisk grajskega griča Castelo de São Jorge, od koder je čudovit razgled na mesto in reko Tejo. Lizbona je znana po sladicah, zato si vsi skupaj privoščite še pasteis de nata, hrustljave kremne kolačke, ki bodo prava poslastica po dnevu raziskovanja.

Članek je bil objavljen v oglasni prilogi Jesenske počitnice.