  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
JESENSKE BARVE

Plitviška jezera so ta hip iz več razlogov lahko dobra izbira za izlet

Če kdaj, je zdaj pravi čas za obisk enega najlepših hrvaških biserov; poleg tega, da v nasprotju s poletnimi meseci ni gneče, so tudi cene prijaznejše.
V teh dneh bo nekaj gneče le na nekaterih točkah, kjer je narava z lepoto najbolj radodarna. FOTOGRAFIJE: Mitja Felc

V teh dneh bo nekaj gneče le na nekaterih točkah, kjer je narava z lepoto najbolj radodarna. FOTOGRAFIJE: Mitja Felc

Narodni park sestavlja 16 jezer, po enem vozijo tudi električne ladje.

Narodni park sestavlja 16 jezer, po enem vozijo tudi električne ladje.

Veliki slap

Veliki slap

Velik del poti vodi po urejeni leseni stezi nad vodo.

Velik del poti vodi po urejeni leseni stezi nad vodo.

V teh dneh bo nekaj gneče le na nekaterih točkah, kjer je narava z lepoto najbolj radodarna. FOTOGRAFIJE: Mitja Felc
Narodni park sestavlja 16 jezer, po enem vozijo tudi električne ladje.
Veliki slap
Velik del poti vodi po urejeni leseni stezi nad vodo.
Mitja Felc
 31. 10. 2025 | 09:05
3:35
A+A-

Da je nekaj tednov po koncu poletnih počitnic pravšnji čas za obiskovanje turističnih krajev, ni nobeno novo odkritje, le, denimo, pri čofotanju v vodi so jesenski dopustniki lahko nekoliko prikrajšani, saj se navadno temperature že spustijo. Ko se poletna vročina umakne, pa je gotovo pravšnji čas za obisk enega največjih čudes naših sosedov – Plitviških jezer. Medtem ko so poletni meseci na Plitvicah živahni in (pre)polni obiskovalcev, jesen prinaša tišino in spokojnost, zlasti pa prave užitke ob pogledu na čudovito naravo.

Najstarejši in največji narodni park na Hrvaškem s spremembo letnega časa postane pravo kraljestvo barv – od zlatorumene in bakrene do globoko rdeče in temno zelene. Če zanemarimo nižje cene tako vstopnine v park in nastanitev kakor tudi že prej omenjene precej manjše gneče, jeseni pridobimo predvsem s pestrejšimi naravnimi pojavi.

Najstarejši in največji narodni park na Hrvaškem s spremembo letnega časa postane pravo kraljestvo barv.

Mnogi so Plitviška jezera obiskali še v otroštvu, a dojemanje okolice v dobi odraščanja je drugačno kot v zrelejših letih, zato vsekakor ne bo nič narobe, če se tja vrnete.

Plitviška jezera sestavlja 16 med seboj povezanih jezer, ki se po apnenčastih pragovih zlivajo drugo v drugo v nizu slapov, brzic in tolmunov. Na desetine izstopajočih slapov, na stotine nekoliko manjših in gotovo na tisoče očem nevidnih so eden od razlogov, zakaj je Narodni park Plitviška jezera ena največjih naravnih znamenitosti Hrvaške in celo Evrope.

Narodni park sestavlja 16 jezer, po enem vozijo tudi električne ladje.
Narodni park sestavlja 16 jezer, po enem vozijo tudi električne ladje.

Kristalno čista voda, ki se preliva v odtenkih smaragda in turkiza, jeseni pridobi poseben sijaj – kontrast med barvami gozda in bistro vodo ustvari skoraj pravljičen prizor. Voda je prozorna in čista, ribe pa so, tako kaže, že povsem navajene na prisotnost ljudi in hrušč, tako da priplavajo tik do nog obiskovalcev.

Jezera so razdeljena na Gornja in Donja (Spodnja), vsaka s svojo posebnostjo. Gornja ležijo v objemu gostih bukovih in smrekovih gozdov, kjer se poti vijejo med slapovi in lesenimi mostički. Spodnja jezera pa očarajo z dramatično pokrajino – z visokimi skalnimi stenami, ki se dvigajo nad penastimi slapovi. Najbolj znan je Veliki slap, ki je v času padavin še toliko veličastnejši.

Veliki slap
Veliki slap

Za ogled si lahko vzamete tja od dveh ur pa vse od ranega jutra do poznega popoldneva. Pri potepu naokoli namreč ponujajo več možnosti; od ogleda samo zgornjega (vhod 2) do ogleda samo spodnjega dela (vhod 1) parka ali celote. Tega si lahko olajšate s panoramskim vlakcem in električno ladjo. Če imate moč in motivacijo, v prehojenih dobrih 18 kilometrih prebredete cela Plitviška jezera. Če za ogled celotnega parka izberete pomoč prej omenjenih prevoznih sredstev, boste prehodili slabih devet kilometrov, za 1,7 kilometra si potep podaljšate še z vzponom proti razglednemu stolpu. Tako 9 kot 18 kilometrov dolga pot se marsikomu zdi veliko, a je urejena in označena pot bolj ko ne ves čas ravninska in enostavna, občutek za čas pa vam vsekakor vzamejo tamkajšnje naravne lepote.

Velik del poti vodi po urejeni leseni stezi nad vodo.
Velik del poti vodi po urejeni leseni stezi nad vodo.

Če imate nekoliko viška časa, se lahko iz Plitvic podate še do bližnjih znamenitosti, kot so Baraćeve jame, pravljične vasice Rastoke, ki jim pravijo tudi Plitvice v malem, ali Željava – stare letalske baze v skalovju.

Več iz teme

plitvička jezeraturizemHrvaškapočitniceizletpotovanja
ZADNJE NOVICE
10:39
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TRAGIČEN KONEC

Umrl je Robert (24), za katerega so krajani v 48 urah zbrali 200.000 evrov

Po sedmih mesecih so zdravniki menili, da se lahko vrne domov – a bolezen je bila močnejša.
31. 10. 2025 | 10:39
10:19
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Pazite! Zaradi listja na pločniku lahko dobite kazen – v tem mestu že pišejo odločbe

Pisano listje velja za enega najbolj romantičnih delov jeseni, a tudi to s seboj prinaša nekaj skrbi.
Kaja Berlot31. 10. 2025 | 10:19
10:15
Novice  |  Slovenija
SOVRAŽNI GOVOR

Janšev poslanec ministra Maljevca napadel, da je »pisal priročnike za lizanje zadnjice«, te organizacije na nogah (VIDEO)

Eden od pomembnih razlogov za normalizacijo sovraštva in nasilja je po mnenju organizacij, ki deluje na področju pravic LGBTIQ+ oseb, tudi nekaznovanost sovražnega govora, ki se širi tudi iz najpomembnejših institucij države.
31. 10. 2025 | 10:15
09:57
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
FARMA GROZE

Šok pri sosedih: moški posilil ovco, potem ga zverinsko pretepli »Panterji« z maskami

Farma groze je razkrila temno stran človeške izprijenosti.
31. 10. 2025 | 09:57
09:35
Bulvar  |  Tuji trači
MERLIN SANTANA

Pretresljive podrobnosti: igralec tragično umrl pri 27 letih zaradi lažnih obtožb (VIDEO)

Merlin Santana imel pred seboj še veliko kariero.
31. 10. 2025 | 09:35
09:22
Novice  |  Slovenija
NENAVADNA POTEZA?

Boštjančič v izdajo panda obveznic: denar nam bodo posojali Kitajci, le kaj poreče Trump

Panda obveznice omogočajo, da se država zadolži neposredno pri kitajskih bankah in skladih.
31. 10. 2025 | 09:22

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
Promo Slovenske novice24. 10. 2025 | 09:59
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Kaj se je dogajalo pred Osnovno šolo Litija?

Ko je ogroženo življenje, šteje vsaka sekunda. A marsikdo se kot očividec boji pristopiti, ker ne ve, kako pomagati, ali ga je strah, da bi naredil kaj narobe.
27. 10. 2025 | 09:18
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Pretkani napadalci: da bi vas ujeli, spremenijo svoj glas

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
Promo Slovenske novice24. 10. 2025 | 09:59
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Kaj se je dogajalo pred Osnovno šolo Litija?

Ko je ogroženo življenje, šteje vsaka sekunda. A marsikdo se kot očividec boji pristopiti, ker ne ve, kako pomagati, ali ga je strah, da bi naredil kaj narobe.
27. 10. 2025 | 09:18
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Pretkani napadalci: da bi vas ujeli, spremenijo svoj glas

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
24. 10. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Kako trajnost prinaša poslovni uspeh?

Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 11:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Domovi prihodnosti: tako se spreminja način gradnje v Sloveniji

wienerberger s sodobnimi rešitvami spreminja način gradnje: hitreje, z manj napakami, večjo energijsko učinkovitostjo in manjšim vplivom na okolje.
24. 10. 2025 | 12:43
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SMILJAN MORI

Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
27. 10. 2025 | 15:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRE ZGODBA

Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
24. 10. 2025 | 10:23
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Slovenija postaja središče evropske digitalne zaščite

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki