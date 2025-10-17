Po divjini do najlepših slapov. Spoznajte Veliki in Mali Šumik (FOTO)

Pohorje je vsem znano hribovje v severovzhodni Sloveniji. Obsežno območje se dviga do nekaj čez 1500 metrov v višino in z njega teko v doline globoko spodaj na vse strani številni potoki. Eden teh je tudi Lobnica. Ta se na svoji poti v dolino Drave strmo spušča in tvori čudovito, na nekaterih mestih komajda prehodno sotesko. Najlepši del je na tam, kjer potok tvori dva slikovita slapova: Veliki in Mali Šumik.

Visok je 24 metrov.

Slapova sta na zavarovanem gozdnem območju, ki se imenuje Pragozd Šumik. Pohorje je poraslo večinoma z iglavci, v tem rezervata pa so listavci. Predvsem zato, ker območje ni bilo nikdar ekonomsko izkoriščano in se je ohranil prvotni gozd. Predvsem obširni bukovi gozdovi. Sprehod do slapov je dokaj zahteven, potrebne je kar precej previdnosti, saj gre za adrenalinski pohod po označeni planinski poti.

Pohorje ni sestavljeno iz apnencev. Ponekod najdemo geološko najstarejše slovenske kamnine. Jedro Pohorja tvorijo metamorfne kamnine, kot so tonalit, gnajs, skrilavec in marmor. Vse te kamnine so vododržne. Padavinske vode tako ne poniknejo v globino, ampak v doline odtekajo po površini. Veliki Šumik je visok 24 metrov in je naš najvišji slap, ki teče po nekarbonatni podlagi. Območje rezervata je res prvinsko. Za divji občutek poskrbijo velike skale, prerasle z mahom, podrta drevesa in strm teren, po katerem se vije zavarovana planinska pot.

Sotesko Lobnice lahko prehodimo od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor.

V sotesko potoka Lobnica se lahko podamo iz več krajev: iz Maribora v smeri za Ruško kočo, Ruš v smeri Smolnika, iz Slovenske Bistrice, Osankarice. Lahko si odmerimo različne dolžine poti. Najkrajša nam vzame kake dve uri hoda, za najdaljše pa potrebujemo kar ves dan.

Sotesko Lobnice lahko tako prehodimo v obeh smereh. Od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor. Potrebna je planinska obutev, premislek o tem, koliko stari otroci gredo z nami, in kar precej fizične pripravljenosti. A se splača. Na poti ob potoku navzgor se dvignemo do Malega Šumika, ki v več skokih pada 18 metrov globoko, petnajst minut višje ob potoku pa najdemo še Veliki Šumik, ki prek kamnite police pada v enotnem skoku.

Mali Šumik

Veliki Šumik

S spodnje strani

Pohod ob potoku Šumika je pohod po gozdnem rezervatu in čisto pravi divjini, ki nas popelje do najlepših slovenskih slapov.