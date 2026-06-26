Po sledeh starih Rimljanov: 35 kolesarjev, 2000 let nazaj v času

Popotniki s kolesi različnih starosti in generacij so se v organizaciji TD Ivančna Gorica in TD Suha krajina že 29. odpeljali daleč od sodobnih prometnic, mimo krajev, starih več kot 2000 let, po še dobro vidnih ostankih rimske ceste.

Pot je skupino 35 navdušencev peljala skozi dve občini, Ivančno Gorico in Žužemberk, ob katerih ležijo številne znamenitosti. Območje Ivančne Gorice je bilo prometno križišče že v antiki in kasneje v srednjem veku, blizu teh cest so našli tri miljnike, kar nakazuje na pomembno prometno križišče. Prav v rimskem obdobju je mimo Višnje Gore in Šentvida potekala znamenita cesta Emona–Neviodunum–Siscia, kasneje je po tej cesti potekala cesarska trgovska pot. V uporabi je bila do leta 1859, ko so po dolini Krke zgradili novo cesto. O tem pričajo številne arheološke najdbe, med katerimi so pomembni predvsem miljniki, ki so popotnikom, vojakom in trgovcem kazali smer in razdaljo do Rima, središča takratnega imperija. Rimski miljnik je tudi simbol v občinskem grbu Ivančne Gorice.

Rimski miljnik je tudi simbol v občinskem grbu Ivančne Gorice.

Pod staro lipo

Pobudnik kolesarjenja po rimski cesti je bil zdaj že pokojni Leopold Sever, izjemen poznavalec kulturne dediščine in zgodovine tistih krajev, ki je skupaj s piscem teh vrstic ob 200-letnici železolivarstva na Dvoru, junija 1996, organiziral prvo popotovanje s kolesi, to pa je postalo tradicionalno. V zadnjih letih sta izhodišči dve: iz Ivančne Gorice in z Dvora.

Med zanimive postanke na poteh spadajo plavž na Dvoru, Naralov križ v Trebči vasi, miljni kamen v Ivančni Gorici in etnološka zbirka Nosetovih v Bojanjem Vrhu. Najbolj vidni ostanki rimske ceste so pri Gorenji vasi pri Muljavi in cerkvici sv. Marjete nad vasjo Vrh pri Križu, kjer je še ohranjen značilen rimski vodnjak. Kolesarje, ki so krenili z žužemberške strani, je na Cviblju pozdravil in jih s tekočim okrepčilom razveselil žužemberški župan Jože Papež. V Valični vasi so se ustavili blizu ne povsem raziskanega arheološkega najdišča iz mlajše železne dobe, pod skoraj 800 let staro mogočno lipo, ob Marijini kapelici in lepo obnovljenem kužnem znamenju. Nekoč so tam potekale gorske pravde, ko je za mizo z 12 kamni 12 vaških mož vinogradnikov razsojalo o zemljiških sporih in drugih nečednostih. Vas krasi tudi kamnita miza pri Gašperjevih.

35 SE JIH JE

tokrat podalo na dogodivščino.

Danes so najbolj vidni ostanki rimske ceste pri Gorenji vasi. FOTO: Slavko Mirtič

Novodobne popotnike s kolesi, med njimi so bili številni opremljeni z najsodobnejšimi električnimi, so pozdravili predsednik TD Suha krajina Vlado Kostevc, predsednica TD Ivančna Gorica Tatjana Skubic in v imenu vaščanov Andrejka Miše Glavič, sicer direktorica Občinske uprave Ivančna Gorica. Rimsko obdobje je tam nedvomno pustilo svoj pečat, predvsem po gostoljubnosti. Sosedje Stanka in Tone Pungerčar, Dejan Sadar, po domače Ferlinov, in Andrejka Miše Glavič so skupaj z organizatorji gostom zagotovili hrano, hladne napitke in sezonsko sadje. Sledil je krajši kulturni program s Primožem Pasarjem in podelitvijo praktičnih nagrad. Vlado Kostevc in Tatjana Skubic sta nagradila kolesarje, ki so se na pot odpravili prvič, in najstarejša udeleženca, Andreja Klemenčiča in Aca Kalarja, oba sta iz Ivančne Gorice.

Kolesarjenje je bilo ob lepem vremenu prijetno, družba prava in naravnih lepot obilo. Da pa je bila pot varna, so poskrbeli tudi gasilci iz Ivančne Gorice.