Podzemni dragulj najlepše vasi pod Poreznom (FOTO)

»Najlepša vas pod Poreznom bi bila zelo primerna za daljšo reportažo,« so mi po objavi novice o Prazniku domačega kruha, ki je potekal v Ravnah pri Cerknem, v kratkem telefonskem sporočilu namignili z uredništva. Ni bilo treba dvakrat reči. Vabilo za ogled tamkajšnje že več kot 25 let zaprte Ravenske jame je prišlo kot mana z neba. Vhod vanjo je tik ob domačiji Pri Kramarju sredi vasi, ki leži na nadmorski višini nekaj manj kot 700 metrov. Če človek ne ve, da je natanko tam, ga ne bi opazil. Pred njim je na toplo aprilsko nedeljo majhno skupino radovednih obiskovalcev – približno polovica nas je bila v jami prvič – pričakal izkušeni jamar Tine Jereb, predsednik idrijskega jamarskega kluba Srečka Logarja.

Ravenska jama je zaprta od leta 2000. Do takrat je vanjo vstopalo precej ljudi, v vas so se vozili avtobusi turistov, česar niti občutljivo okolje v jami niti majhen kraj nista dobro prenašala. Ko je bil obisk najbolj množičen, je jamo obiskalo tudi 3500 ljudi na leto. V zadnjega četrt stoletja si je zato jamski sistem precej opomogel, pa tudi idrijski jamarji še zmeraj skrbijo za notranjost jame in jo redno čistijo. Ne bi namreč verjeli, koliko blata se nabere na tleh celo v sušnih dneh. Še preden smo se spustili v podzemlje, me je zanimalo, kaj za jamo sploh pomeni, da je imela 25 let miru. V človeškem štetju je to lahko eno celo, sicer kratko življenje, za naravo pa ne nujno. Kot je odgovoril Tine Jereb, se kakšne velike spremembe Ravenski jami niso zgodile. Ogromni stalaktiti in stalagmiti, ki so jih v preteklosti nosili iz nje, potrebujejo veliko časa, da zrastejo, drugače je z bolj krhkimi in tanjšimi kapniki, imenovanimi špageti.

Jama je polna aragonitnih ježkov.

Snežno beli kristali krasijo redke jame v svetu.

»Ravenska jama leži zelo na površju, zato voda vanjo hitro pronica. Ob večjem deževju jo na primer hitro zalije, tako da takrat ne moremo vanjo,« je povedal jamar, še preden smo prižgali čelne svetilke in se spustili v temo. Najmlajšima (in najmanjšima) članoma odprave je bilo prihranjenega precej sklanjanja in skrbi, da ne bosta po nerodnosti z glavo udarila v kak kapnik. Nekdo s strahom pred zaprtimi prostori bi imel na takšnem terenu težave – ko sem se ritensko spuščala po stopnicah skozi ozek rov, je tudi mene prešinilo, kaj vse sem pripravljena narediti za svojo službo.

Jama se po velikosti resda ne more kosati s precej bolj znano in turistično oblegano Postojnsko jamo. Je pa veliko lepša – upam, da mi bodo bralci odpustili čisto subjektivno oceno. Po naključju jo je že leta 1832 odkril domačin Martin Čelik, dve leti kasneje pa jo je raziskal in njen načrt izdelal slovenski prirodoslovec, Idrijčan Henrik Freyer. Vanjo so nato vstopali domačini, planinci in speleologi, leta 1956 pa so se zares lotili dela člani Inštituta za raziskovanje Krasa iz Postojne skupaj z idrijskimi jamarji pod vodstvom Srečka Logarja. Jamo so izmerili, preučili njen nastanek in izdelali podroben načrt ter raziskali nastanek aragonitnega okrasja. Slednje je tisto, po čemer je Ravenska jama znana ne samo v svetu speleologije, pač pa tudi na splošno – vsaj pri starejših prebivalcih, ki so imeli srečo in so videli njeno notranjost.

Aragonitni ježki so na fotografijah sicer krasni, v živo pa še tisočkrat bolj, prav sapo vzamejo. Večkrat sem se po tihem vprašala, kako lahko narava ustvari nekaj tako lepega in zakaj človeštvo tega ne zna ceniti. Belina in kristali, v katere človek, obdan s skoraj popolno temo, zre v Ravenski jami, tvorijo tako zanimiv kontrast, da se zdi, kot bi se znašel sredi pravljice. Temperatura v jami je stalna in ne preseže približno desetih stopinj – ker ima zgolj en vhod, v njej ne vleče. Za oglede je urejenih kakšnih 100 metrov poti, vseh raziskanih rovov je približno 350 metrov, je dejal naš nedeljski vodnik, medtem ko je kazal na levo, nekam spodaj, kjer sem sama videla zgolj ozko luknjo, on pa rov, skozi katerega se je v preteklosti večkrat plazil. »Jama ima tri etaže. Ta, v kateri smo, je srednja. Skozi res ozek rov prideš v spodnjo,« je pojasnjeval Tine Jereb.

Marija, ki je v resnici stalagmit

Posebnost Ravenske jame je poleg njene geološke lege bogato aragonitno okrasje. Kalcitne sige in kapniki so v jamah običajni, le redke na svetu pa se lahko pohvalijo s snežno belimi aragonitnimi kristali. Mineral aragonit je najbolj razširjen v jamah na jugozahodu ZDA in v Mehiki, v Evropi ga je mogoče najti v Španiji, Franciji in na Češkem. Nastaja v specifičnih okoliščinah – ko je recimo prisotna višja koncentracija magnezijevih ionov, izhlapevanje hitrejše in temperatura nižja.

Aragonit kristalizira v igličastih kristalih v ortorombskem kristalnem sistemu.

Krhke bele aragonitne kristalne prevleke, je v jami pojasnjeval Tine Jereb, najdemo v obliki stalaktitov in stalagmitov, sig ter različno oblikovanih in dolgih iglic – te, ki v skupkih tvorijo tako imenovane ježke, so lahko dolge tudi več kot deset centimetrov. Kristali rastejo hitro, neenakomerno in radialno, od tod dobijo omenjeno bodičasto, ježkom podobno obliko. V Ravenski jami jih je res veliko. Ni zgolj sem in tja videti kakšnega, pač pa so posejani povsod. »Glej, tamle je Marija!« je vzkliknila članica ogledne skupine, domačinka, in pokazala na stalagmit, ki v resnici spominja na Mater božjo z malim Jezusom. Prešinilo me je, da ima tudi Ravenska jama jaslice, kot njena slavna »sestra« na Notranjskem.

Vhodni rov leži na 700 metrih nadmorske višine.

Kljub pustošenju v preteklosti ostaja jama lepo ohranjena in urejena.

Po svoje je škoda, da je takšna krasota zaprta in je ne more videti vsak, ki bi si to želel, a je po drugi strani povsem razumljivo. Pogled na odlomljene kapnike ni prijeten, jasno je tudi, da več kot šest do osem ljudi naenkrat jama ne more sprejeti, zato odgovori na vprašanja o tem, kam s čakajočimi obiskovalci v vrsti, ki bi potrebovali sanitarije in svojevrstno animacijo, niso enoznačni in preprosti.

Še jamarji, ki so jo v preteklosti raziskovali, so pustili svoj odtis – črno sled karbida, recimo, s katerim so si nekoč svetili v temi. Ob koncu urejene poti rov vodi v desno; na njegovem koncu je naravno jezerce. V času našega obiska vode v njem ni bilo, sem si pa kar predstavljala, kako lep, pravljičen prizor mora biti, ko je tolmun poln.