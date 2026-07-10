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Poletje ni daleč – čaka vas na novi plaži v St. Bernardin resortu Portorož

Najlepši poletni dnevi so pogosto bližje, kot si mislimo.
FOTO: Sava Turizem

FOTO: Sava Turizem

FOTO: Sava Turizem

FOTO: Sava Turizem

FOTO: Sava Turizem

FOTO: Sava Turizem

FOTO: Sava Turizem

FOTO: Sava Turizem

FOTO: Sava Turizem

FOTO: Sava Turizem

FOTO: Sava Turizem

FOTO: Sava Turizem

FOTO: Sava Turizem
FOTO: Sava Turizem
FOTO: Sava Turizem
FOTO: Sava Turizem
FOTO: Sava Turizem
FOTO: Sava Turizem
Promo Slovenske novice
 10. 7. 2026 | 13:54
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Le nekaj ur vožnje vas loči od sproščenih dni ob morju, sredozemskega vzdušja in nove obmorske oaze, kjer boste pozabili na vsakdanji tempo. V St. Bernardin resortu Portorož vas letos pričakuje popolnoma prenovljena plaža Istriana, ki poletni oddih ob morju dviguje na novo raven udobja.

FOTO: Sava Turizem
FOTO: Sava Turizem

Plaža Istriana je letos postala novo srce poletnega dogajanja v St. Bernardin resortu Portorož. Združuje vse, kar si želimo od poletnega oddiha – morje, bazen z morsko vodo, naravno senco, udobje, otroško igrišče, odlično kulinariko in sproščeno mediteransko vzdušje. In ko k temu dodate še tri hotele, med katerimi lahko izberete oddih po svoji meri, ugotovite, da poletja res ni treba iskati daleč. Najlepši poletni dnevi vas čakajo na slovenski Obali!

FOTO: Sava Turizem
FOTO: Sava Turizem

Poletje, ki ostane v spominu

Nova plaža Istriana je ustvarjena za vse generacije. Na širokih travnatih površinah z obilico naravne sence vas čakajo ležalniki in senčniki, za še več udobja pa elegantni paviljoni z oblazinjenimi ležalniki, kjer si lahko privoščite popolno sprostitev ob morju. Posebnost plaže je tudi možnost strežbe hrane in pijače neposredno do ležalnikov in paviljonov, zato lahko brezskrbno uživate v vsakem trenutku svojega dne. Družine bodo navdušene nad urejenim prodnatim dostopom v morje, ki je primeren tudi za najmlajše, novim otroškim igriščem in bazenom z vodnimi igrali, ki poskrbi za še več poletne zabave. Na voljo so tudi tuši, prijeten bar s pestro ponudbo osvežilnih pijač, koktajlov in lahkih poletnih jedi ter vse, kar potrebujete za popoln dan ob morju.

Najlepše pri vsem pa je, da imajo gostje Hotela Vile Park Premium, Hotela Histrion in Grand Hotela Bernardin vstop v bazene in na plažo že vštet v ceno oddiha. Ne zamudite priložnosti in ujemite še zadnje proste sobe v poletnih terminih!

FOTO: Sava Turizem
FOTO: Sava Turizem

Hotel Vile Park Premium – družinske počitnice ob novi plaži Istriana

Če iščete sproščen družinski oddih tik ob morju, je Hotel Vile Park Premium odlična izbira. Prenovljene sobe v istrskem slogu, neposredna bližina nove plaže Istriana, otroška igrala, bazeni in številne aktivnosti za najmlajše ustvarjajo popolno okolje za brezskrbne poletne počitnice.

FOTO: Sava Turizem
FOTO: Sava Turizem

Hotel Histrion – med morjem, Termarisom in Piranom

Le nekaj korakov stran vas pričakuje Hotel Histrion, kjer se poletje prepleta z zgodbami slovenske Istre. Sobe, navdihnjene z morjem, oljkami, soljo in sivko, morski vodni park Termaris, nova plaža Istriana in bližina slikovitega Pirana ustvarjajo popolno kombinacijo sprostitve in doživetij.

FOTO: Sava Turizem
FOTO: Sava Turizem

Grand Hotel Bernardin – petzvezdični oddih z razgledom na morje

Za vse, ki si želite nekoliko bolj prestižnega poletnega oddiha, je tu Grand Hotel Bernardin. Prostorne sobe z balkoni, panoramski razgledi na odprto morje, notranji bazen z morsko vodo, rajsko razvajanje v Paradise Spa in dostop do plaže Istriana pred hotelom term v resortu ustvarjajo popolno kuliso za sproščene poletne dni.

Naročnik oglasne vsebine je Sava turizem

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