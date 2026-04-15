Posavski festival pohodništva: pohodi za vse generacije

Posavski festival pohodništva vabi v srce narave v dveh najlepših obdobjih leta – spomladi in jeseni. Vodeni pohodi razkrivajo bogato naravno in kulturno dediščino Posavja, prepleteno z okušanjem lokalne kulinarike, raznolikimi aktivnostmi in pristnim druženjem. Festival poudarja trajnostni turizem – spodbuja raziskovanje, spoštovanje okolja, podporo lokalnim ponudnikom ter doživetja, ki ohranjajo avtentičnost prostora. Letošnji pomladni festival se je začel že aprila in vabi vse ljubitelje narave, gibanja in odkrivanja lokalnih posebnosti, da se pridružijo edinstvenemu doživetju v Posavju. Združuje raznolike tematske pohode, ki potekajo po slikovitih poteh regije in so primerni za vse generacije – od družin z otroki do izkušenih pohodnikov.

Pohode organizirajo lokalna društva, ki s strokovnim vodenjem poskrbijo za varno in zanimivo izkušnjo. Udeleženci bodo spoznavali bogato naravno dediščino Posavja ter odkrivali kulturne znamenitosti, zgodbe krajev in ljudi, ki regiji dajejo poseben značaj. Vsak pohod je zasnovan kot edinstvena zgodba, ki povezuje gibanje, izobraževanje in pristno druženje. Festival poudarja pomen aktivnega preživljanja prostega časa, trajnostnega turizma in povezovanja lokalne skupnosti. Ob tem pa ne manjka niti sproščenega vzdušja, dobre volje in priložnosti za nova poznanstva.