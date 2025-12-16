Pozabljen štajerski trg, ki ni nikoli zrasel: in prav zato danes očara

Z naselji je podobno kot z ljudmi. Nekatera precej obetajo, potem pa se nekaj zgodi in kar ne morejo pridobiti pomena. Druga spet začno skromno in neobetajoče, pa se potem razrasejo v prava velika mesta. Eno izmed naselij, ki jim ni uspelo zrasti, je trg Lemberg pri Šmarju. Nekje na štajerskem podeželju je zaspalo in se ohranilo skorajda takšno, kot je bilo nekdaj. To pa ga dela zanimivega in je prava paša za oči, ko ga obiščemo.

V rotovžu je predstavljena pestra zgodovina nekdaj slavnega trga.

Sramotilni steber

S škripcem so ga vlekli

V Šmarjah pri Jelšah zavijemo proti severu in cesta nas pripelje v Lemberg. Leži ob potoku Lemberžica in je razloženo naselje. Nekdaj je bila ob potoku pomembna cesta med Mestinjami in Poljčanami v severnem delu Zgornjesotelskega gričevja. Potem so šle prometnice drugam in ni bilo več možnosti za nadaljnji razvoj. Naselje je nastalo pod srednjeveškim gradom, od katerega je danes ostalo le nekaj ruševin. Prvič se omenja leta 1224 in je bil v lasti Celjskih grofov. Pa so se lastniki sprli s cesarjem in grad je bil razrušen in opuščen že v 15. stoletju. Iz njegovih ruševin so najprej na bližnjem pomolu zgradili grajsko kapelo in jo v nadaljevanju spremenili v sedanjo slikovito cerkev svetega Pankracija.

V trgu ob potoku pa najdemo župnijsko cerkev svetega Miklavža, ki je bila zgrajena v 15. stoletju in tri stoletja kasneje barokizirana. Legenda pravi, da so nekega dne vaščani opazili, da jim raste trava v žlebu pod streho zvonika. Škoda se jim je zdelo, da bi šla v nič, pa so se spomnili, da bi jo lahko popasel občinski bik. Pa so postavili škripec, skozenj spustili močno vrv in počasi začeli vleči težkega bika kvišku. Biku to ni bilo preveč všeč, pa je začel od bolečin rjuti. Lemberžani so bili veseli, saj so mislili, da se bik veseli mastne paše. Šele ko so ga od blizu pogledali, so ugotovili, da so vrvi preveč zategnili in je poginil. Od tistih časov puste na miru tako cerkvene žlebove kot tudi travo, ki raste v njih.

Še bolj zanimiva pa je bližnja zgradba rotovža. V njem je priročen muzej oz. predstavljeno življenje v trgu. Ob zgradbi je še ena posebnost – kamniti pranger, steber z okovi, kamor so nekdaj priklenjali tiste, ki so se sprli z zakonom, in jih javno sramotili. Lemberg je danes mirno naselje sredi štajerskih gričkov, ki nas ob obisku preseneti s svojo lepoto in prvobitnostjo.

Kjer je bil nekoč grad, zdaj stoji cerkev. FOTOGRAFIJE: Janez Mihovec

Mitnica