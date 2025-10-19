Poziv vsem Uršam, Urškam in Uršulam: kliče vas Uršlja gora

Proti vrhu ene najbolj obiskanih koroških gora, Uršlje gore, se bodo danes v večjem številu podale predvsem pohodnice z imeni Urška, Urša in Uršula. Organiziran je namreč 7. shod Uršk na Uršlji gori. Lani se je ob enakem pohodu v Urškino knjigo na vrhu vpisalo rekordnih 131 pohodnic, s čimer so presegle magično mejo 100. Vse so prejele spominsko majico.

Organizirane pohode na Uršljo goro danes načrtuje več planinskih društev, sicer pa se pohodniki, vajeni planinarjenja in vzponov, na 1699 metrov visoko Uršljo goro lahko podajo tudi sami.

Na vrhu Uršlje gore je priljubljen in letos tudi deloma obnovljen planinski dom, v neposredni bližini doma stoji cerkev sv. Uršule, v bližini pa že 61 let tudi oddajnik Plešivec. Oddajni center Plešivec je drugi najvišje ležeči ter v vseh letnih časih najtežje dostopen oddajni center RTV Slovenija.