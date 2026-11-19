Z evropskimi mesti, ki se že odevajo v praznično podobo, se približuje tudi čas božičnih sejmov in prazničnih lučk. Medtem ko nekatera mesta ohranjajo stoletja stare običaje, druga vsako leto presenetijo z novimi idejami, barvitimi okraski in razkošno osvetljenimi ulicami.

Številne praznične okrasitve si lahko ogledate brezplačno, zato so odlična priložnost za obisk evropskih mest in krajši zimski oddih v prav posebnem prazničnem vzdušju. Na seznamu evropskih mest z najlepšo božično okrasitvijo, ki ga je pripravil Euronews, je tudi Ljubljana.

Kam se v Evropi odpraviti na ogled božičnih lučk?

København, Danska

Božič v Københavnu naznanijo že novembra – no, vsaj v vrtovih parka Tivoli. Ta danska znamenitost se do 3. januarja odene v praznično podobo. Na tisoče utripajočih lučk, osvetljena drevesa, praznični okraski, stojnice s sezonsko ponudbo in številne zabavne atrakcije ustvarijo pravo božično pravljico.

Gent, Belgija

Gent pričara posebno praznično vzdušje s srednjeveškim mestnim jedrom, ki najlepše zasije po mraku. Nad mostovi visijo osvetljeni zmaji, njihovi odsevi pa se lesketajo na gladini kanalov. Božična tržnica se vije po starem mestnem jedru, kjer več kot 150 lesenih hišic obdajajo stolpi katedrale svetega Bavona ter zvonik in cerkev svetega Nikolaja. Po obisku tržnice se lahko odpravite še do srednjeveškega gradu Gravensteen, ki ga obdaja vodni jarek, ali se pridružite vodenemu ogledu, posvečenemu čokoladi.

Ljubljana, Slovenija

V Ljubljani božično podobo ustvarjajo zvezde, kristali in abstraktni vzorci, ki se lesketajo nad ulicami in trgi starega mestnega jedra. Letošnja tema »Kaos. V redu« obiskovalce spodbuja, da v navideznem neredu poiščejo skrite vzorce. Praznične svetlobne postavitve bodo na ogled od 27. novembra do 14. januarja. Za nekoliko drugačen pogled na praznično okrašeno mesto se lahko odpravite na vožnjo z ladjico po Ljubljanici in z gladine opazujete osvetljene mestne mostove.

London, Anglija

London v božičnem času zaživi v vsem svojem sijaju. Praznične svetlobne postavitve najdete po vsem mestu, vsaka lokacija pa ponuja nekoliko drugačno vzdušje. Na ulici Carnaby Street v londonski četrti Soho letos obujajo devetdeseta leta, medtem ko nad Regent Street znani svetleči angeli razpirajo svoja krila. Covent Garden krasijo zlati zvončki, velikanske božične krogle in več kot 300.000 lučk. Če si želite ogledati še nekaj manj običajnega, se odpravite v Kensington, kjer stoji Churchill Arms, eden najbolj božično okrašenih londonskih pubov. Njegovo pročelje prekrivajo prave veje iglavcev in na tisoče prazničnih lučk.

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Málaga, Španija

Božič v Málagi spremlja prijetno zimsko sonce, praznične luči pa bodo glavno mestno ulico Calle Larios osvetlile 27. novembra. Nekoliko zunaj mestnega središča bo botanični vrt La Concepción zažarel v podobi svetlobne poti z naslovom Božič na vrtu iz Oza. Na božičnih sejmih lahko poiščete ročno izdelano keramiko in jaslične figurice, po mestu pa odkrijete tudi številne jaslice. Med največjimi je praznična postavitev v mestni hiši.

München, Nemčija

V Münchnu božične luči najlepše zasijejo na trgu Marienplatz, kjer mogočno božično drevo osvetljuje gotsko pročelje nove mestne hiše. Prvič ga bodo prižgali 20. novembra, ko se bo odprl tudi božični sejem Christkindlmarkt. Med lesenimi hišicami lahko pobrskate za prazničnimi darili in se pogrejete s skodelico kuhanega vina.

Pariz, Francija

Obisk Pariza začnite pri Slavoloku zmage, od koder se odpira pogled na Elizejske poljane. Ob aveniji se v dveh dolgih vrstah razprostirajo drevesa, ovita v praznične lučke. Svetlobno okrasitev bodo prižgali 22. novembra, na avenijo pa se po desetletnem premoru znova vrača tudi božična tržnica.

Na bulvarju Haussmann se ustavite pri veleblagovnici Galeries Lafayette, kjer so praznične izložbe letos zasnovali po zamislih francoskega modnega oblikovalca Jean-Charlesa de Castelbajaca. V notranjosti si oglejte še mogočno božično drevo pod barvito vitražno kupolo, nato pa se sprehodite do bližnje veleblagovnice Printemps, ki praznične izložbe letos posveča pletenju.

Praga, Češka

Božič v Pragi, mestu stotih stolpov, spominja na pravljično razglednico. Na Staromestnem trgu se pod znamenito astronomsko uro vrstijo praznične stojnice, kjer se lahko pogrejete s tradicionalnim trdelnikom, medtem ko mimo vozijo kočije s konjsko vprego, z odra pa odmeva glasba. Za razgled na božično tržnico se povzpnite na stolp stare mestne hiše, ob mraku pa se odpravite še na Karlov most, kjer lahko v adventnem času opazujete mestnega prižigalca plinskih svetilk.

Riga, Latvija

Predstavljajte si pravljično mesto s tlakovanimi ulicami, vonjem po kuhanem vinu in svetlobnimi okraski pod srednjeveškim obzorjem. Takšna je Riga v božičnem času. V starem mestnem jedru nad lesenimi hišicami na trgu Dome visijo svetlobne girlande, ob tamkajšnji katedrali pa stoji osrednje mestno božično drevo.

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Strasbourg, Francija

Božična tržnica v Strasbourgu poteka že od leta 1570, zato velja za najstarejšo v Franciji. Mestu je prav zaradi bogate božične tradicije pripadel tudi naziv božične prestolnice – Capitale de Noël. Vsakega decembra praznične luči osvetlijo pročelja stavb, okna in balkone, po ulicah pa se širi vonj po cimetu in kuhanem vinu. Na trgu Place Kléber zasije velikansko božično drevo, po ulicah in trgih mestnega središča pa se razporedi stotine lesenih prazničnih hišic.

Talin, Estonija

V Talinu se božično praznovanje začne pod mogočnim drevesom na trgu mestne hiše, kjer se med tlakovanimi ulicami vrstijo lesene stojnice, zrak pa napolni vonj po kuhanem vinu glögi in sveže pečenih medenjakih. Božično drevo bodo prižgali 20. novembra, praznična tržnica na trgu mestne hiše pa bo odprta do 6. januarja. Po mraku se lahko pridružite vodenemu ogledu ozkih mestnih ulic ob soju latern, večer pa sklenete z drsanjem na drsališču v starem mestnem jedru na ulici Harju.

Dunaj, Avstrija

Božič na Dunaju spominja na valček: je eleganten, umirjen in umeščen v najveličastnejše mestne ulice v Evropi. Nad ulico Graben visijo osvetljeni lestenci, Kohlmarkt se blešči v zlatih odtenkih, Kärntner Straße pa žari v prazničnih lučeh. Tudi dunajski božični sejmi imajo vsak svoj značaj. Na trgu Rathausplatz obiskovalce pričaka živahno praznično dogajanje, sejem pred palačo Belvedere pa ponuja nekoliko mirnejše in bolj intimno vzdušje.

Zürich, Švica

V Zürich božič prispe po nakupovalni ulici Bahnhofstrasse, nad katero visi na tisoče svetlečih kristalov. Svetlobna postavitev z imenom Lucy, ki se navezuje na pesem skupine The Beatles Lucy in the Sky with Diamonds, bo na ogled od 19. novembra do 4. januarja. Med sprehodom proti jezeru boste občudovali še praznično okrašene izložbe trgovin. Na sejmu Wienachtsdorf, enem največjih božičnih sejmov v mestu, stojnice ponujajo ročno izdelana darila in lokalne dobrote. Za konec večera si privoščite še tradicionalni fondi v praznično okrašeni leseni hišici.