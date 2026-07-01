Preverite, kam vse lahko to poletje odplujete in za koliko

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Med Trstom, Piranom in hrvaškimi mesti vozi italijanski hidrogliser, po slovenski obali pa tudi Zlatoperka.
Hidrogliser Liberty Lines povezuje Trst, Piran in hrvaška obmorska mesta. FOTO: Liberty Lines
Hidrogliser Liberty Lines povezuje Trst, Piran in hrvaška obmorska mesta. FOTO: Liberty Lines
Janez Mužič
 1. 7. 2026 | 08:16
3:51
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Poleti so zastoji proti morju skoraj neizogibni, parkirna mesta pa pogosto prava loterija in draga. Zato marsikdo raje izbere drugačno pot po morju. Letos poleti je ponudba pomorskih povezav na slovenski obali znova bogatejša, saj poleg domače ladje Zlatoperke ponovno vozi tudi priljubljeni hidrogliser med Trstom, Piranom in hrvaško Istro.

Od Trsta do Pirana

Družba Liberty Lines bo do 31. avgusta šestkrat tedensko vsak dan razen torka povezovala Trst s Piranom, Porečem, Rovinjem in Malim Lošinjem. Vožnja iz Trsta do Pirana bo trajala približno 40 minut, kar je v poletni sezoni pogosto precej hitreje kot vožnja po prometno obremenjenih cestah.

Otroci imajo popuste, družine pa lahko uporabijo tudi posebne ugodnosti.

Lani je povezavo uporabilo približno 18.000 potnikov, med njimi veliko Italijanov, Slovencev, Avstrijcev, Nemcev in Britancev. Hidrogliser sprejme do 180 potnikov, 15 koles in šest hišnih ljubljenčkov. Ker gre za mednarodno linijo, morajo vsi potniki ob vkrcanju predložiti veljaven osebni dokument oziroma potni list.

Koliko stanejo vozovnice?

Največ zanimanja je za povezavo med Trstom in Piranom. Enosmerne vozovnice Liberty Lines bo po napovedih stala 12 evrov. Na relacijah Trst–Poreč bo 18 evrov, Trst–Rovinj 23 evrov, Trst–Mali Lošinj pa 33 evrov. Otroci imajo popuste, družine pa lahko uporabijo tudi posebne ugodnosti. Za prevoz kolesa je treba doplačati tri evre za enosmerno vožnjo in pet za povratno. Se pa cene vozovnic za Liberty Lines lahko razlikujejo glede na termin, starost potnika in morebitne promocije. Če je plovba zaradi slabega vremena odpovedana, prevoznik zagotovi brezplačen avtobusni prevoz.

Zlatoperka od 6. julija vozi na relacijah Ankaran, Koper, Izola in Piran. FOTO: RRC Koper
Zlatoperka od 6. julija vozi na relacijah Ankaran, Koper, Izola in Piran. FOTO: RRC Koper
Tudi letos bo med 6. julijem in 27. avgustom po slovenski obali vozila priljubljena ladja Zlatoperka, ki povezuje Ankaran, Koper, Izolo in Piran. Pluje vsak dan, razen petka in sobote, ter omogoča, da obiskovalci obalo raziskujejo brez avtomobila. Na ladjo je mogoče vzeti kolo, zato jo radi uporabljajo tudi kolesarji. Vkrcanje je mogoče v Ankaranu (Valdoltra), Kopru (Ukmarjev trg), Izoli (pomol Marina) in Piranu (pri rdečem svetilniku). Najcenejša vožnja je med Ankaranom in Koprom, in sicer stane enosmerna vozovnica štiri evre. Za preostale relacije velja: Izola–Koper osem evrov, Izola–Piran devet, Izola–Ankaran devet, Koper–Piran 12 in Ankaran–Piran 13 evrov. Na voljo so tudi kombinirane vozovnice za več postankov. Za kolo je treba doplačati dva evra, otroci do 14 let pa imajo 50-odstotni popust.

Pomorske povezave niso več namenjene le turistom brez avtomobila. Marsikdo jih izbere, da se izogne zastojem, težavam s parkiranjem in vročini na cestah. Pogled na Piran, Izolo ali Rovinj z morske strani ponuja povsem drugačno izkušnjo, zato številni pravijo, da je plovba že sama po sebi del dopusta. Potnikom priporočajo, da se na blagajni oglasijo najmanj 45 minut pred odhodom, predvsem če vozovnico kupujejo na dan plovbe. V poletnih mesecih so ladje pogosto dobro zasedene. Za dodatne informacije in vozne rede lahko pogledate na splet, in sicer z Liberty Lines Liberty Lines Istrian Coast timetable 2026, za Zlatoperko pa Zlatoperka vozni red 2026.

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