Priprava vozila za brezskrben dopust

Poletje je čas, ko evropske avtoceste pokajo po šivih. Milijoni turistov se sočasno odpravijo proti priljubljenim destinacijam, dolge kolone in večurne vožnje pa močno obremenijo tako avtomobile kot motocikle. Prav v tem obdobju pri AMZS prejmejo največ klicev za pomoč na cesti. Med najpogostejšimi težavami ostajajo pregretje motorja, poškodbe pnevmatik in težave z akumulatorjem. »Daljše vožnje v kolonah pri visokih temperaturah močno obremenijo hladilni sistem, zato moramo pogosto posredovati zaradi okvare ventilatorjev ali pregretja motorja,« pojasnjujejo pri AMZS.

Poleti pri AMZS prejmejo največ klicev za pomoč na cesti. FOTO: AMZS

Čeprav vozniki okvare akumulatorja običajno povezujejo z zimskim mrazom, strokovnjaki opozarjajo, da ga poletna vročina pogosto še bolj obremeni. Klimatska naprava, visoke temperature in dodatna električna poraba lahko hitro razkrijejo, da ni več v najboljšem stanju.

Preventivni pregled prihrani marsikatero nevšečnost

Na pomembnost priprave vozila opozarjajo tudi strokovnjaki podjetja Emil Frey, ki pri nas zastopa več znamk, med drugim Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Leapmotor in Peugeot. Poudarjajo, da veliko voznikov pred dopustom še vedno podcenjuje osnovne preventivne preglede. »Pred daljšo poletno vožnjo je priporočljivo preveriti stanje motornega olja, hladilne tekočine, delovanje klimatske naprave, stanje akumulatorja in pnevmatik,« pojasnjujejo njihovi strokovnjaki. Serviserji pogosto odkrijejo obrabljene ali prestare pnevmatike, nepravilno nastavljen tlak v njih in slabo delujoče klimatske naprave. Dodajmo, da večina servisnih delavnic po Sloveniji ponuja preventivne preglede. Te je smiselno opraviti zlasti pri vozilih, ki niso redno servisirana.

Veliko voznikov pred dopustom še vedno podcenjuje osnovne preventivne preglede. FOTO: Depositphotos

Posebej obremenjene so poleti pnevmatike. Vroč asfalt, dolge avtocestne vožnje in polno obteženo vozilo povečajo tveganje za poškodbe ali celo raztrganje pnevmatike. Strokovnjaki zato priporočajo redno preverjanje tlaka, ki ga je treba prilagoditi dodatni obremenitvi vozila.

Nasveti za avtomobiliste Pred dopustom preverite tlak in stanje pnevmatik.

Preverite delovanje klimatske naprave in raven hladilne tekočine.

Preverite tudi veljavnost dokumentov in obvezne opreme.

Težje predmete zložite na dno prtljažnika.

Na pot se odpravite spočiti in hidrirani.

Na daljših poteh si vsakih nekaj ur privoščite postanek.

Med vožnjo ne uporabljajte telefona.

Pri polno obremenjenem vozilu prilagodite hitrost in varnostno razdaljo.

Poln prtljažnik ni nedolžna stvar

Poletni dopust pomeni tudi polno naložene avtomobile. Kovčki, otroški vozički, športna oprema, kolesa ali strešni kovčki pa lahko precej vplivajo na vozne lastnosti. Pri Emilu Freyu opozarjajo, da dodatna obremenitev podaljša zavorno pot, poveča porabo goriva oziroma zmanjša doseg električnega vozila in vpliva na stabilnost avtomobila.

Podobno opozarjajo pri AMZS in Javni agenciji RS za varnost prometa (AVP). Težji predmeti morajo biti nameščeni čim nižje in čim bližje zadnji klopi (ali predelni steni), lažji pa ustrezno pritrjeni. Tudi mobilni telefon ali plastenka vode lahko ob trku postaneta nevarna izstrelka, zato naj bosta pravilno pospravljena.

Dodatna previdnost je potrebna pri strešnih kovčkih, nosilcih za kolesa in prikolicah. Vozniki pogosto pozabijo preveriti največjo dovoljeno obremenitev strehe ali vlečne kljuke, prav tako podcenjujejo vpliv dodatne teže na vodljivost vozila.

Poletni dopust pomeni tudi polno naložene avtomobile. FOTO: Peugeot

Vročina za volanom hitro zmanjša zbranost

Poletna vožnja ni zahtevna le za tehniko, ampak tudi človeka. »Visoke temperature pomembno vplivajo na psihofizične sposobnosti voznika. Vročina povzroča hitrejšo utrujenost, manjšo zbranost, slabši reakcijski čas in večjo razdražljivost,« opozarjajo pri AVP.

Raziskave kažejo, da se med vročinskimi valovi tveganje za prometne nesreče poveča za 12 do 20 odstotkov. Zlasti nevarna je vožnja ob pomanjkanju spanca. Če voznik spi manj kot pet ur, se tveganje za nesrečo poveča kar za 4,5-krat.

Med najpogostejšimi napakami ostajajo uporaba mobilnega telefona med vožnjo, premajhna varnostna razdalja, neprilagojena hitrost in nestrpnost v zastojih. Velik problem postajajo tudi motilci pozornosti v vozilu, kot so veliki infozabavni zasloni.

Asistenčni sistemi niso vsemogočni

Sodobni avtomobili ponujajo številne asistenčne sisteme, ki lahko dolge poti precej olajšajo. Radarski tempomat, pomoč pri ohranjanju voznega pasu, opozorila za mrtvi kot in sistemi za samodejno zaviranje zmanjšujejo utrujenost voznika in povečujejo varnost. Pri Emilu Freyu poudarjajo, da vozniki danes precej bolj cenijo udobje in varnostne tehnologije kot nekoč. Dolga potovanja so postala manj stresna, vendar sistemi ne morejo nadomestiti zbranega voznika.

FOTO: Peugeot

Nasveti za motoriste Pot načrtujte tako, da se izognete največjim zastojem in vročini.

Raje vozite zgodaj zjutraj ali pozno popoldne.

Poskrbite za redne postanke in dovolj tekočine.

Nosite popolno zaščitno opremo, tudi v vročini.

Preverite tlak v pnevmatikah in tehnično stanje motocikla.

Težje predmete namestite v spodnji del stranskih kovčkov.

Ne precenjujte svojih sposobnosti in prilagodite tempo vožnje.

Na daljših poteh načrtujte krajše dnevne etape.

Ob okvari najprej poskrbite za varnost

Če vas na avtocesti ali v tujini preseneti okvara, je ključno pravilno ukrepanje. Pri AMZS opozarjajo, da je treba vozilo ustaviti čim bolj ob robu ceste, vključiti varnostne utripalke, obleči odsevni jopič (zato naj bo pospravljen v kabini vozila) in postaviti varnostni trikotnik. Ta mora stati najmanj 100 do 150 metrov za avtom oziroma 100 metrov pred ovinkom, ki morda zakriva mesto okvare, na avtocesti in hitri cesti, kjer so hitrosti večje, pa na oddaljenosti od 250 do 400 metrov. Na avtocesti se morajo vsi potniki takoj umakniti za zaščitno ograjo. Šele nato sledi klic na pomoč.

Pri AMZS opozarjajo tudi na previdnost pri izbiri izvajalcev pomoči na cesti v tujini. V zadnjih letih so se pojavljali primeri nepooblaščenih izvajalcev, ki so voznikom zaračunavali nerazumno visoke zneske za pomoč.

Varnostni trikotnik je potrebno postaviti dovolj daleč od okvarjenega avtomobila, na avtocesti vsaj 100 metrov. FOTO: Shutterstock

Motoristi naj načrtujejo krajše etape

Poletje je vrhunec motoristične sezone, a tudi obdobje povečanega tveganja za nesreče. Pri AVP opozarjajo predvsem na neprilagojeno hitrost, precenjevanje sposobnosti in vožnjo brez ustrezne zaščitne opreme.

Pri AMZS motoristom priporočajo, naj se izogibajo vožnji v največji vročini in naj načrtujejo krajše etape. »Treba se je zavedati, da je z utrujenostjo vse manj užitka na motorju, hkrati pa se poslabša pozornost, kar negativno vpliva na varnost,« poudarjajo.

Pomembni ostajata tudi hidracija in popolna zaščitna oprema. Sodobna perforirana motoristična oblačila omogočajo dobro zračnost, hkrati pa zagotavljajo zaščito ob morebitnem padcu.

Poletje je vrhunec motoristične sezone, a tudi obdobje povečanega tveganja za nesreče. FOTO: Yamaha

Članek je bil objavljen v oglasni prilogi Počitniška malha