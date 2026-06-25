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GREEN KEY

Priznani certifikat Zeleni ključ za Zeleni rob na Veliki planini (FOTO)

Zavezanost odgovornemu ravnanju z okoljem in trajnostnemu razvoju: na Veliko planino prihajamo kot gostje in odhajamo kot njeni varuhi.
Poleti si lahko ogledate Preskarjevo bajto. FOTO: Primož Hieng

Poleti si lahko ogledate Preskarjevo bajto. FOTO: Primož Hieng

Gostilna Zeleni rob na Veliki planini FOTO: Primož Hieng

Gostilna Zeleni rob na Veliki planini FOTO: Primož Hieng

Idila FOTO: Primož Hieng

Idila FOTO: Primož Hieng

Poleti si lahko ogledate Preskarjevo bajto. FOTO: Primož Hieng
Gostilna Zeleni rob na Veliki planini FOTO: Primož Hieng
Idila FOTO: Primož Hieng
Primož Hieng
 25. 6. 2026 | 16:17
3:51
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V podjetju Velika planina so z velikim zadovoljstvom sprejeli informacijo, da Gostilna Zeleni rob tudi letos ostaja nosilka mednarodno priznanega certifikata Zeleni ključ (Green Key), enega od vodilnih okoljskih certifikatov na področju turizma in gostinstva. »Certifikat potrjuje našo zavezanost odgovornemu ravnanju z okoljem, trajnostnemu razvoju in kakovostni izkušnji obiskovalcev Velike planine,« so sporočili iz podjetja.

Sedem pravil odgovornega obiska opominja obiskovalce.

Zeleni ključ podeljuje organizacija Foundation for Environmental Education turističnim ponudnikom, ki izpolnjujejo visoke standarde trajnostnega poslovanja. Certificirani ponudniki dokazujejo odgovorno upravljanje naravnih virov, zmanjševanje vplivov na okolje ter vključevanje zaposlenih, gostov in lokalne skupnosti v trajnostne prakse. »Za naše podjetje je certifikat pomemben mejnik tudi zato, ker smo na njegovi podlagi lani pridobili znak Slovenia Green, ki deluje v okviru nacionalne sheme za spodbujanje trajnostnega razvoja slovenskega turizma. Z uspešno obnovitvijo certifikata Zeleni ključ letos podaljšujemo tudi veljavnost znaka Slovenia Green in s tem dodatno potrjujemo svojo trajnostno usmeritev,« dodajajo v podjetju Velika planina.

Na Veliki planini se zavedajo, da je ohranjanje naravne in kulturne dediščine skupna odgovornost: »Trajnostnih načel zato ne razumemo le kot obveznost, temveč kot sestavni del vsakodnevnega poslovanja. V Gostilni Zeleni rob že vrsto let izvajamo ukrepe za zmanjševanje vplivov na okolje: dosledno ločujemo odpadke, spremljamo porabo energije in vode, sodelujemo z lokalnimi ponudniki in obiskovalce ozaveščamo o pomenu trajnostnega turizma.«

Odpadke v dolino

V minulem letu so trajnostne aktivnosti še nadgradili. Lončke za enkratno uporabo so v celoti nadomestili s tistimi za večkratno uporabo, izboljšali sistem beleženja količin nastalih odpadkov ter spremljanja porabe energije in vode. Povečali so uporabo do okolja prijaznih čistil in drugih potrošnih materialov ter uvedli dodatne ukrepe za zmanjševanje količine odpadkov in učinkovitejšo rabo virov.

Idila FOTO: Primož Hieng
Idila FOTO: Primož Hieng
Posebno pozornost namenjajo vključevanju obiskovalcev v trajnostna prizadevanja. Oblikovali so sedem načel odgovornega obiska Velike planine, ki obiskovalce vabijo k spoštljivemu doživljanju planine in ravnanju, ki ne pušča sledi v naravi. Z njimi spodbujajo odgovorno gibanje po planini, spoštovanje rastlinstva, živali in kulturne dediščine ter skrb za čisto in ohranjeno okolje: »Verjamemo, da lahko le skupaj ohranimo Veliko planino takšno, kot jo poznamo danes – pristno, neokrnjeno in navdihujočo tudi za prihodnje generacije.« Sedem načel odgovornega obiska obiskovalce opominja, da na Veliko planino prihajamo kot gostje in odhajamo kot njeni varuhi, da občudujemo naravo brez poseganja vanjo, spoštujemo živali in njihov življenjski prostor, ostajamo na označenih poteh, svoje odpadke odnesemo v dolino, skrbimo za varnost z odgovornim ravnanjem s psi ter ohranjamo mir in neokrnjenost planine tudi v večernih urah.

Trajnostnih načel ne razumemo le kot obveznost, temveč kot sestavni del vsakodnevnega poslovanja.

»Naš cilj je spodbujati obisk, ki za seboj ne pušča odtisa, temveč krepi spoštovanje do narave in kulturne dediščine tega edinstvenega prostora,« so še povedali v podjetju. »Naša trajnostna pot se tukaj ne končuje. V prihodnjem letu bomo izvedli merjenje ogljičnega odtisa našega poslovanja in na podlagi rezultatov pripravili akcijski načrt za njegovo zmanjševanje. Obiskovalcem bomo omogočili možnost izravnave ogljičnega odtisa njihovega obiska in jih še naprej spodbujali k trajnostnim izbiram.«

Gostilna Zeleni rob na Veliki planini FOTO: Primož Hieng
Gostilna Zeleni rob na Veliki planini FOTO: Primož Hieng

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