Prva obletnica premium spa hotela

Prvo leto hotela Le Primore ni zgolj zgodba o uspešnem odprtju hotela, temveč dokaz, da sodobni luksuz danes ni več povezan z razkošjem ali pretiravanjem, temveč s časom, prostorom, mirom in pristno regeneracijo. Hotel, zgrajen okoli filozofije »The Luxury of Time« (razkošje časa), je hitro postal ena najbolj prepoznavnih velneških destinacij v regiji.

To jasno potrjujejo tudi strokovna priznanja.

Že v letu odprtja je Michelinov vodnik Le Primore uvrstil med kraje, ki gostom ponujajo izjemna doživetja. To priporočilo priznava ne le gastronomijo, temveč tudi vzdušje hotela, storitve in njegov edinstveni značaj.

FOTO: Le Primore

Gurmanska restavracija z razgledom La Vie je le tri mesece po odprtju prejela dve kuharski kapi Gault&Millau, kar potrjuje visoke strokovne standarde kuhinje in gastronomski koncept, obogaten z mednarodnimi gostujočimi chefi.

V preteklem letu je Le Primore prejel tudi številne prestižne domače in mednarodne nagrade, med drugim Portfolio Property Awards za »hotelski projekt leta«, več priznanj Klasszis TOP Design, naziv Best Meeting Hotel na Meetings Star Awards ter nagrado občinstva na Nők Lapja Travel Awards. Ta priznanja skupaj dokazujejo, da je hotel postal vodilna destinacija na področju oblikovanja, spa ponudbe, gastronomije in MICE turizma.

Poleg nagrad pa so morda največja potrditev sami gostje. Že v prvem letu je hotel gostil obiskovalce ne le iz Evrope, temveč iz številnih držav po svetu – po internih podatkih iz skoraj 80 držav –, približno 30-odstotni delež povratnih gostov v prvem letu pa je izjemno visok v primerjavi s povprečjem v panogi.

FOTO: Le Primore

Eden ključnih razlogov za uspeh Le Primora je, da ni bil zasnovan zgolj kot velneški hotel, temveč kot spa destinacija nove generacije. Več kot 11.500 kvadratnih metrov velik Eden Spa, hotelski bazen z lastno zdravilno termalno vodo, različni savna svetovi, strešna fine dining doživetja, filozofija slow luxury in naravno navdihnjena okolica skupaj ustvarjajo celovito izkušnjo, ki je že pridobila mednarodno priznanje.

»Morda je danes čas največji luksuz. Želimo, da se naši gostje počutijo osvobojene pritiska in stalne potrebe po doseganju rezultatov. Le Primore je kraj, kjer lahko ljudje upočasnijo tempo, globoko zadihajo ter se ponovno povežejo sami s seboj in s tem, kar je resnično pomembno,« pravi direktor hotela Alfred Hackl.

Obdobje obletnice bodo zaznamovali ekskluzivni programi, vključno z velneškimi vikendi, večerjami z gostujočimi chefi, koncertnimi večeri in posebnimi spa doživetji skozi pomladno in poletno sezono.

Prvo leto hotela Le Primore tako ni le zgodba o uspešnem začetku, temveč tudi dokaz, da si je Hévíz spet zagotovil mesto na evropskem zemljevidu premium spa destinacij.

Intervju z Alfredom Hacklom, direktorjem hotela

FOTO: Le Primore

Predvsem čutim veliko hvaležnost in ponos. Odprtje hotela je vedno drzen podvig, toda dejstvo, da so nas že v prvem letu obiskali gostje iz skoraj 80 držav, kaže, da naša filozofija resnično nagovarja ljudi. To nikakor ni samoumevno in je pomembna potrditev poti, ki smo jo izbrali. Le Primore je danes postal pravi paradni projekt regije.

Ste pričakovali, da bosta hotel in restavracija La Vie tako hitro prejela mednarodna priznanja, kot so Michelinovo priporočilo in nagrade Gault&Millau?

Morda smo si tega bolj želeli, kot pa pričakovali. Takšnih priznanj ni mogoče načrtovati vnaprej – gradijo se na strasti, doslednosti in brezkompromisni kakovosti. Največ zaslug gre seveda naši celotni ekipi Destination Spa, še posebej izvršnemu chefu Attili Bordi in njegovi ekipi, F&B menedžerju Lajosu Nagyu, sommelierju Milanu Pampetricsu in njihovim sodelavcem. Te nagrade odražajo skupno delo, ustvarjalnost in predanost številnih ljudi.

Kaj po vašem mnenju razlikuje Le Primore od tradicionalnega evropskega velneškega hotela?

Le Primora ne razumemo kot tradicionalnega velneškega hotela, temveč kot luksuzno spa destinacijo. Pri nas ne gre zgolj za spa storitve, temveč za celovito izkušnjo, kjer se arhitektura, termalna voda, dizajn, gastronomija in vzdušje harmonično povezujejo. Posebej ponosni smo na naš večgeneracijski koncept, ki je v tej obliki skoraj edinstven. Več kot 800 kvadratnih metrov velik notranji Adventure World, Kids Spa, Mignon Club ter programi za otroke in najstnike ustvarjajo doživetja za vso družino, medtem ko lahko gostje, ki iščejo zasebnost in mir, popolnoma nemoteno uživajo v sprostitvi.

Hotelska filozofija temelji na »razkošju časa«. Kaj to pomeni z vidika izkušnje gosta?

Morda je danes čas največji luksuz. Želimo, da se naši gostje počutijo osvobojene pritiska in stalne potrebe po doseganju rezultatov. Le Primore je kraj, kjer lahko ljudje upočasnijo tempo, globoko zadihajo ter se ponovno povežejo sami s seboj in s tem, kar je resnično pomembno. Za nas ekskluzivnost predvsem pomeni prostor, mir in pristno kakovostno preživljanje časa.

FOTO: Le Primore

Hévíz ima več kot dva tisoč let dolgo tradicijo zdravstvenega turizma in je mednarodno znan po svojem edinstvenem termalnem jezeru in zdravilnih terapijah. Kot sodoben paradni projekt želimo to dediščino še dodatno okrepiti in prispevati k temu, da Hévíz znova postane pomemben igralec med evropskimi premium spa destinacijami.

Kako pomembna je povezava med spa ponudbo, gastronomijo, arhitekturo in čustveno izkušnjo v konceptu Le Primore?

To je eden temeljev našega koncepta. Sodobni luksuz danes ni več povezan predvsem s predmeti ali spektaklom, temveč s čustvi in spomini. Gostje si najbolj zapomnijo, kako so se na nekem kraju počutili. Prav ustvarjanje te čustvene povezave je naš cilj – in izjemne povratne informacije naših gostov to potrjujejo.

Kaj je bil največji izziv v prvem letu Le Primora?

Morda ne zgolj ustvariti nov hotel, temveč ustvariti kraj z resničnim značajem in dušo. Stavbo je mogoče zgraditi, vendar vzdušje, čustveno povezanost in pristno gostoljubje lahko ustvarijo le ljudje. To je bil naš fokus že od začetka. Seveda se izzivi pojavljajo nenehno, vendar smo ponosni, da kot ekipa skupaj rastemo in vsak dan ustvarjamo posebna doživetja za naše goste.

Katera povratna informacija gostov vas je v prvem letu najbolj ganila?

Veliko gostov nam pove, da že ob prihodu začutijo edinstveno vzdušje Le Primora. Najbolj pa se me dotakne, ko gostje rečejo, da pravo razliko ustvarja naša ekipa. Zame je to pravo luksuzno gostoljubje: ko gostje resnično občutijo pozornost, skrb in človeško povezanost.

FOTO: Le Primore

Jasno je vidno, da postaja vse pomembnejši zavesten luksuz, usmerjen v vrednote. Mir, zasebnost, zdravje, avtentična doživetja in čustvena povezanost so danes veliko pomembnejši kot zgolj spektakel ali pretirano razkošje. Gostje iščejo kraje, ki nanje resnično vplivajo in jim ponujajo trajna doživetja. Hkrati se celoten trg močno premika k višji kakovosti.

Kakšni so vaši dolgoročni cilji in vizija za Le Primore?

Naš cilj je jasen: želimo, da Le Primore postane eden vodilnih evropskih spa hotelov, pri tem pa ohraniti avtentičen in oseben značaj, ki ga predstavlja danes. Za nas rast nikoli ne sme iti na račun kakovosti, osebnega odnosa ali avtentičnosti. Dolgoročno želimo ustvarjati doživetja, ki gostom ostanejo v čustvenem spominu.

Kako pomembna sta visok delež mednarodnih gostov in močna baza povratnih gostov?

Oboje je za nas izjemno pomembno. Mednarodna struktura gostov potrjuje, da je Le Primore postal mednarodno prepoznavna in privlačna destinacija. Posebej veseli smo, da se je že v prvem letu vrnilo skoraj 30 odstotkov gostov, saj to dokazuje, da ne ustvarjamo zgolj zadovoljstva, temveč pristno čustveno navezanost. V mednarodnem spa turizmu je raznolika struktura gostov ključna tudi za dolgoročno stabilnost in trajnostno rast.

Kaj želite, da gostje občutijo ob odhodu iz Le Primora?

Želimo, da naši gostje odidejo polni energije, navdihnjeni in nasmejani. Želimo, da imajo občutek, da niso zgolj bivali v hotelu, temveč doživeli kraj, ki se jih je čustveno dotaknil. Če izkušnja Le Primore ostane z njimi še dolgo časa in si želijo vrnitve, potem smo dosegli svoj cilj.

Naročnik oglasne vsebine je Le Primore