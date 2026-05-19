  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
Predstavitvena informacija  |   Spa hoteli

Prva obletnica premium spa hotela

Sredi maja 2026 hotel & spa Le Primore ***** Superior v Hévízu praznuje svojo prvo obletnico – mejnik, ki odraža tudi, kako hitro je hotel postal ena najbolj vznemirljivih premium spa in velneških destinacij v Srednji Evropi. Pred enim letom se je v Hévízu pojavilo novo ime. Danes Le Primore priteguje pozornost ne le na Madžarskem, temveč tudi mednarodno v svetu luksuznega in spa turizma.
FOTO: Le Primore

FOTO: Le Primore

FOTO: Le Primore

FOTO: Le Primore

FOTO: Le Primore

FOTO: Le Primore

FOTO: Le Primore

FOTO: Le Primore

FOTO: Le Primore

FOTO: Le Primore

FOTO: Le Primore

FOTO: Le Primore

FOTO: Le Primore

FOTO: Le Primore

FOTO: Le Primore

FOTO: Le Primore

FOTO: Le Primore

FOTO: Le Primore

FOTO: Le Primore
FOTO: Le Primore
FOTO: Le Primore
FOTO: Le Primore
FOTO: Le Primore
FOTO: Le Primore
FOTO: Le Primore
FOTO: Le Primore
FOTO: Le Primore
Promo Slovenske novice
 19. 5. 2026 | 11:23
 19. 5. 2026 | 11:26
9:19
A+A-

Prvo leto hotela Le Primore ni zgolj zgodba o uspešnem odprtju hotela, temveč dokaz, da sodobni luksuz danes ni več povezan z razkošjem ali pretiravanjem, temveč s časom, prostorom, mirom in pristno regeneracijo. Hotel, zgrajen okoli filozofije »The Luxury of Time« (razkošje časa), je hitro postal ena najbolj prepoznavnih velneških destinacij v regiji.

To jasno potrjujejo tudi strokovna priznanja.

Že v letu odprtja je Michelinov vodnik Le Primore uvrstil med kraje, ki gostom ponujajo izjemna doživetja. To priporočilo priznava ne le gastronomijo, temveč tudi vzdušje hotela, storitve in njegov edinstveni značaj.

FOTO: Le Primore
FOTO: Le Primore
Gurmanska restavracija z razgledom La Vie je le tri mesece po odprtju prejela dve kuharski kapi Gault&Millau, kar potrjuje visoke strokovne standarde kuhinje in gastronomski koncept, obogaten z mednarodnimi gostujočimi chefi.

V preteklem letu je Le Primore prejel tudi številne prestižne domače in mednarodne nagrade, med drugim Portfolio Property Awards za »hotelski projekt leta«, več priznanj Klasszis TOP Design, naziv Best Meeting Hotel na Meetings Star Awards ter nagrado občinstva na Nők Lapja Travel Awards. Ta priznanja skupaj dokazujejo, da je hotel postal vodilna destinacija na področju oblikovanja, spa ponudbe, gastronomije in MICE turizma.

Poleg nagrad pa so morda največja potrditev sami gostje. Že v prvem letu je hotel gostil obiskovalce ne le iz Evrope, temveč iz številnih držav po svetu – po internih podatkih iz skoraj 80 držav –, približno 30-odstotni delež povratnih gostov v prvem letu pa je izjemno visok v primerjavi s povprečjem v panogi.

FOTO: Le Primore
FOTO: Le Primore
Eden ključnih razlogov za uspeh Le Primora je, da ni bil zasnovan zgolj kot velneški hotel, temveč kot spa destinacija nove generacije. Več kot 11.500 kvadratnih metrov velik Eden Spa, hotelski bazen z lastno zdravilno termalno vodo, različni savna svetovi, strešna fine dining doživetja, filozofija slow luxury in naravno navdihnjena okolica skupaj ustvarjajo celovito izkušnjo, ki je že pridobila mednarodno priznanje.

»Morda je danes čas največji luksuz. Želimo, da se naši gostje počutijo osvobojene pritiska in stalne potrebe po doseganju rezultatov. Le Primore je kraj, kjer lahko ljudje upočasnijo tempo, globoko zadihajo ter se ponovno povežejo sami s seboj in s tem, kar je resnično pomembno,« pravi direktor hotela Alfred Hackl.

Obdobje obletnice bodo zaznamovali ekskluzivni programi, vključno z velneškimi vikendi, večerjami z gostujočimi chefi, koncertnimi večeri in posebnimi spa doživetji skozi pomladno in poletno sezono.

Prvo leto hotela Le Primore tako ni le zgodba o uspešnem začetku, temveč tudi dokaz, da si je Hévíz spet zagotovil mesto na evropskem zemljevidu premium spa destinacij.

Intervju z Alfredom Hacklom, direktorjem hotela

FOTO: Le Primore
FOTO: Le Primore
Kaj vam osebno pomeni, da je Le Primore postal mednarodno prepoznaven že v prvem letu?

Predvsem čutim veliko hvaležnost in ponos. Odprtje hotela je vedno drzen podvig, toda dejstvo, da so nas že v prvem letu obiskali gostje iz skoraj 80 držav, kaže, da naša filozofija resnično nagovarja ljudi. To nikakor ni samoumevno in je pomembna potrditev poti, ki smo jo izbrali. Le Primore je danes postal pravi paradni projekt regije.

Ste pričakovali, da bosta hotel in restavracija La Vie tako hitro prejela mednarodna priznanja, kot so Michelinovo priporočilo in nagrade Gault&Millau?

Morda smo si tega bolj želeli, kot pa pričakovali. Takšnih priznanj ni mogoče načrtovati vnaprej – gradijo se na strasti, doslednosti in brezkompromisni kakovosti. Največ zaslug gre seveda naši celotni ekipi Destination Spa, še posebej izvršnemu chefu Attili Bordi in njegovi ekipi, F&B menedžerju Lajosu Nagyu, sommelierju Milanu Pampetricsu in njihovim sodelavcem. Te nagrade odražajo skupno delo, ustvarjalnost in predanost številnih ljudi.

Kaj po vašem mnenju razlikuje Le Primore od tradicionalnega evropskega velneškega hotela?

Le Primora ne razumemo kot tradicionalnega velneškega hotela, temveč kot luksuzno spa destinacijo. Pri nas ne gre zgolj za spa storitve, temveč za celovito izkušnjo, kjer se arhitektura, termalna voda, dizajn, gastronomija in vzdušje harmonično povezujejo. Posebej ponosni smo na naš večgeneracijski koncept, ki je v tej obliki skoraj edinstven. Več kot 800 kvadratnih metrov velik notranji Adventure World, Kids Spa, Mignon Club ter programi za otroke in najstnike ustvarjajo doživetja za vso družino, medtem ko lahko gostje, ki iščejo zasebnost in mir, popolnoma nemoteno uživajo v sprostitvi.

Hotelska filozofija temelji na »razkošju časa«. Kaj to pomeni z vidika izkušnje gosta?

Morda je danes čas največji luksuz. Želimo, da se naši gostje počutijo osvobojene pritiska in stalne potrebe po doseganju rezultatov. Le Primore je kraj, kjer lahko ljudje upočasnijo tempo, globoko zadihajo ter se ponovno povežejo sami s seboj in s tem, kar je resnično pomembno. Za nas ekskluzivnost predvsem pomeni prostor, mir in pristno kakovostno preživljanje časa.

FOTO: Le Primore
FOTO: Le Primore
Kakšno vlogo danes igra Hévíz v mednarodnem spa in velneškem turizmu?

Hévíz ima več kot dva tisoč let dolgo tradicijo zdravstvenega turizma in je mednarodno znan po svojem edinstvenem termalnem jezeru in zdravilnih terapijah. Kot sodoben paradni projekt želimo to dediščino še dodatno okrepiti in prispevati k temu, da Hévíz znova postane pomemben igralec med evropskimi premium spa destinacijami.

Kako pomembna je povezava med spa ponudbo, gastronomijo, arhitekturo in čustveno izkušnjo v konceptu Le Primore?

To je eden temeljev našega koncepta. Sodobni luksuz danes ni več povezan predvsem s predmeti ali spektaklom, temveč s čustvi in spomini. Gostje si najbolj zapomnijo, kako so se na nekem kraju počutili. Prav ustvarjanje te čustvene povezave je naš cilj – in izjemne povratne informacije naših gostov to potrjujejo.

Kaj je bil največji izziv v prvem letu Le Primora?

Morda ne zgolj ustvariti nov hotel, temveč ustvariti kraj z resničnim značajem in dušo. Stavbo je mogoče zgraditi, vendar vzdušje, čustveno povezanost in pristno gostoljubje lahko ustvarijo le ljudje. To je bil naš fokus že od začetka. Seveda se izzivi pojavljajo nenehno, vendar smo ponosni, da kot ekipa skupaj rastemo in vsak dan ustvarjamo posebna doživetja za naše goste.

Katera povratna informacija gostov vas je v prvem letu najbolj ganila?

Veliko gostov nam pove, da že ob prihodu začutijo edinstveno vzdušje Le Primora. Najbolj pa se me dotakne, ko gostje rečejo, da pravo razliko ustvarja naša ekipa. Zame je to pravo luksuzno gostoljubje: ko gostje resnično občutijo pozornost, skrb in človeško povezanost.

FOTO: Le Primore
FOTO: Le Primore
Katere trende trenutno opažate na evropskem trgu luksuznega velnesa?

Jasno je vidno, da postaja vse pomembnejši zavesten luksuz, usmerjen v vrednote. Mir, zasebnost, zdravje, avtentična doživetja in čustvena povezanost so danes veliko pomembnejši kot zgolj spektakel ali pretirano razkošje. Gostje iščejo kraje, ki nanje resnično vplivajo in jim ponujajo trajna doživetja. Hkrati se celoten trg močno premika k višji kakovosti.

Kakšni so vaši dolgoročni cilji in vizija za Le Primore?

Naš cilj je jasen: želimo, da Le Primore postane eden vodilnih evropskih spa hotelov, pri tem pa ohraniti avtentičen in oseben značaj, ki ga predstavlja danes. Za nas rast nikoli ne sme iti na račun kakovosti, osebnega odnosa ali avtentičnosti. Dolgoročno želimo ustvarjati doživetja, ki gostom ostanejo v čustvenem spominu.

Kako pomembna sta visok delež mednarodnih gostov in močna baza povratnih gostov?

Oboje je za nas izjemno pomembno. Mednarodna struktura gostov potrjuje, da je Le Primore postal mednarodno prepoznavna in privlačna destinacija. Posebej veseli smo, da se je že v prvem letu vrnilo skoraj 30 odstotkov gostov, saj to dokazuje, da ne ustvarjamo zgolj zadovoljstva, temveč pristno čustveno navezanost. V mednarodnem spa turizmu je raznolika struktura gostov ključna tudi za dolgoročno stabilnost in trajnostno rast.

Kaj želite, da gostje občutijo ob odhodu iz Le Primora?

Želimo, da naši gostje odidejo polni energije, navdihnjeni in nasmejani. Želimo, da imajo občutek, da niso zgolj bivali v hotelu, temveč doživeli kraj, ki se jih je čustveno dotaknil. Če izkušnja Le Primore ostane z njimi še dolgo časa in si želijo vrnitve, potem smo dosegli svoj cilj.

Naročnik oglasne vsebine je Le Primore

Več iz teme

turizemintervjuhotelipočitnicepotovanjaSlovenijavelnesoddihdopustobletnicaLe Primore
ZADNJE NOVICE
12:24
Promo
Novice  |  Slovenija
NAGRADA

Pošta Slovenije z največ nagradami na letošnji skupščini mreže PRIME

Pošta Slovenije je na letošnji generalni skupščini mednarodne poštne mreže PRIME izstopala kot najuspešnejša med sodelujočimi poštnimi operaterji, saj je prejela največ nagrad za kakovost reševanja poizvedb v mednarodnem prometu.
Promo Slovenske novice19. 5. 2026 | 12:24
11:54
Novice  |  Slovenija
SATELIT DEMOKRATI

Logar o tem, ali je zavajal volivce: »V politiki so enkrat besede tako, drugič pa drugače, saj veste ...«

Predsednik bodoče koalicijske stranke Anže Logar iz Demokratov Anžeta Logarja je potrdil, da so v stranki včeraj enotno oddali vse podpise, potrebne za podporo kandidaturi Janeza Janše za novega mandatarja. Slednje je sicer do neke mere pričakovano, je pa v nasprotju s starejšimi izjavami Logarja.
19. 5. 2026 | 11:54
11:44
Lifestyle  |  Stil
PARADNI KONJ

To je najmočnejši Samsungov telefon, preverite, s čim vse se lahko pohvali (FOTO)

Ima odlične kamere, krasen zaslon in pisalo ter napredne UI funkcije.
Staš Ivanc19. 5. 2026 | 11:44
11:34
Novice  |  Slovenija
ZAKAJ NE GRE DRUGAČE?

Nov dan, nova vrsta pred ZD Sežana: pacientke tudi danes čakajo na vpis (FOTO)

Ker je število mest omejeno, mnoge skrbi, da bi lahko ostale brez izbranega osebnega ginekologa. A včeraj in danes so ga še vsi dobili.
Nina Čakarić19. 5. 2026 | 11:34
11:23
Promo
Lifestyle  |  Izlet
Spa hoteli

Prva obletnica premium spa hotela

Sredi maja 2026 hotel & spa Le Primore ***** Superior v Hévízu praznuje svojo prvo obletnico – mejnik, ki odraža tudi, kako hitro je hotel postal ena najbolj vznemirljivih premium spa in velneških destinacij v Srednji Evropi. Pred enim letom se je v Hévízu pojavilo novo ime. Danes Le Primore priteguje pozornost ne le na Madžarskem, temveč tudi mednarodno v svetu luksuznega in spa turizma.
Promo Slovenske novice19. 5. 2026 | 11:23
11:13
Šport  |  Odmevi
KOLESARSTVO

Pogačarjeva Možjanca bo dala evropskega prvaka

Prireditelji so razkrili traso oktobrskega EP v Sloveniji.
Miha Hočevar19. 5. 2026 | 11:13

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Vprašanja, ki bi morala zaskrbeti slovenske podjetnike

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 08:58
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Se bo črna statistika letos ponovila?

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Promo
Novice  |  Slovenija
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
18. 5. 2026 | 10:35
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI ODDIH

Skriti adut Sredozemlja: tukaj dobite več za manj denarja

Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
Promo Delo14. 5. 2026 | 14:10
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI ODDIH

Skriti adut Sredozemlja: tukaj dobite več za manj denarja

Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
Promo Delo14. 5. 2026 | 14:10
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Na poti skozi Evropo: kaj storiti, ko obstanete sredi tuje avtoceste?

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SLADKANJE

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Evropa ima dovolj: Zakaj ne smemo več biti odvisni od tujine?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZELO ZANIMIVO

Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
13. 5. 2026 | 09:07
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNA SAMOOSKRBA

Novost v slovenski energetiki

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČ KOT VIDEZ

Povešene veke niso le estetska tema

Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
Promo Slovenske novice14. 5. 2026 | 15:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Tudi Slovenci navdušeni nad to novostjo v Zagrebu (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice19. 5. 2026 | 07:40
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 10:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VLAGA

Stanovanje je videti brezhibno, a že propada?

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Pozabite na prenatrpane obale: ta del Hrvaške letos izstopa

Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
Promo Delo14. 5. 2026 | 09:43
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Slovenske novice13. 5. 2026 | 13:48
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki