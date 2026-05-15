Radlje ob Dravi utrjujejo svoj status trajnostne, kolesarske in kulturne destinacije

V Radljah ob Dravi so te dni predstavili ključne razvojne zgodbe leta 2026. Na novinarski konferenci so izpostavili četrto edicijo festivala Radljevanje, odprtje prenovljenega Dvorca Radlje ter strm razvoj kolesarskega turizma, vključno z vključitvijo v Dirko po Sloveniji in novimi doživetji narave, kulture in lokalne kulinarike.

Osrednji poudarek letošnjega programa je povezovanje trajnostnega turizma, kulture in aktivnega življenjskega sloga, kar postaja prepoznavni znak destinacije. »Radlje ob Dravi svojo identiteto vse bolj samozavestno gradijo kot kolesarska destinacija, kjer se stikata gibanje in doživetje narave,« poudarja dr. Alan Bukovnik, župan Občine Radlje ob Dravi. »Posebno težo letošnjemu letu daje vključitev v Dirko po Sloveniji, saj bo kraj gostil start 2. etape, s čimer Radlje dodatno utrjujejo svojo prepoznavnost na zemljevidu športnega in trajnostnega turizma.«

Festival Radljevanje ostaja osrednji kulturni dogodek v regiji, ki skozi glasbo, gledališče in družabna doživetja povezuje obiskovalce in ustvarjalce. »Festival je v štirih letih postal pomemben del kulturne identitete Radelj ob Dravi. Veseli nas, da obiskovalci Radljevanje prepoznavajo kot dogodek z dušo – kot prostor srečevanja, kulture in skupnih trenutkov,« dodaja Dejan Glazer, vodja projektov na Razvojno socialnem zavodu Radlje ob Dravi. Med letošnjimi nastopi izstopa koncert Big Foot Mama – Akustičnih 35, v drugi polovici leta pa bodo obiskovalce zabavali Tadej Toš in Modrijani.

Pomemben mejnik predstavlja tudi prenovljeni Dvorec Radlje, ki obiskovalcem nudi sodobne kulturne vsebine in interaktivno muzejsko izkušnjo »Sonaravno z gozdom – Po poteh Franja Pahernika«. »Razvoj temelji na dveh ključnih stebrih – aktivnem preživljanju prostega časa ob reki Dravi in povezovanju kulture z naravo,« izpostavlja Gregor Likar, direktor Razvojnega socialnega zavoda.

Radlje ob Dravi se razvijajo tudi kot prepoznavna kolesarska destinacija, ob Dravski kolesarski poti, ki povezuje Italijo, Avstrijo, Slovenijo in Hrvaško. Ponujajo vodene oglede s kajakom, izposojo e-koles ter doživetja v novem motoričnem parku Aktivarium. »Vožnja tu ni le športna aktivnost, temveč celostno doživetje prostora,« pravi župan Bukovnik.

Program šolskega turizma, med njimi naravoslovno-tehniški dan »Pridi v muzej o gozdu«, mladim omogoča spoznavanje gozda, trajnostnega gospodarjenja in lokalne kulinarike, ki temelji na pristnih lokalnih sestavinah.

Destinacija Radlje ob Dravi se tako uveljavlja kot prostor, kjer narava, kultura in šport sobivajo trajnostno in avtentično, kar potrjujeta tudi certifikata Slovenia Green Gold in Modra zastava za biološki bazen Vodni park Radlje.