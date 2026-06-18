Razkrivamo, kje v Sloveniji najdete popoln gorski raj z ledeniško dolino in slapovi

S kopastih pobočij Tošca je v ledenih dobah tekel ledenik, ki je dolino Voje preoblikoval v šolski primer ledeniške doline. Dno je čisto ravno in prekrito s travniki in gozdovi, pobočja pa so nasprotno izredno strma in se praktično brez prekinitve dvigajo tisoč metrov v višino. Iz doline se na Pokljuko in Uskovnico dviga več markiranih poti, ki v nadaljevanju preidejo na visokogorske planine in vrhove nad njimi.

Slap pada v višini kakih dvajset metrov prek stene.

Dolina je dolga približno osem kilometrov in je polna naravnih znamenitosti. Ob izhodu so slikovita korita dolžine dveh kilometrov in globine do 20 metrov. Prav na koncu jih prečka drzni Hudičev most. V toku potoka Mostnice najdemo čudovite draslje in kotliče. Pri planinskem domu v Vojah, ki leži približno na sredini doline, na levem bregu potoka najdemo še slikoviti izvir Krope. To je kraški izvir, ki se v času padavin spremeni v občasen slap. Do tu se lahko pripeljemo z avtomobilom, naprej pa je treba iti peš. Pot nas do planinskega doma vodi po smrekovem gozdu. Tu pa se svet odpre na širne travnike in številne pastirske stanove.

Dolina Voje je pravo razodetje za vse obiskovalce.

Okrepčamo se v gostišču pod slapoma.

Lepot v dolini Voje je torej več kot zadosti, tiste glavne pa si lahko ogledamo v zatrepu, na koncu doline. Na tem mestu se je ledenik dotaknil dna doline. Nastala je skalnata stopnja, ki jo potok premaga v slapovih. Najvišjega in najlepšega dosežemo po nekajminutnem vzponu iz dna doline. Potruditi se moramo prek balvanov in tudi prek nekaj klinov in jeklenic. Slap pada v višini kakih dvajset metrov prek stene, ki jo že na drugi strani zapira še ena stena, ki visi nekako v previsu. Obe skupaj tvorita nekakšen kotel, kjer je svet popolnoma zaprt. Takoj nad ustjem najvišjega slapu se začne tolmun slapu nad njim, ima nekaj več kot pet metrov višine. Pod tolmunom potok teče po strmem koritu in tvori še en slap, pet metrov je visok. Dolina Voje je pravo razodetje za vse obiskovalce. Toliko lepot ne najdeš na enem kraju. Korita, gorski potok in slapovi naredijo iz doline gorski raj. Za lepši vtis pa je še manjše gostišče pod slapovi, kjer se lahko okrepčamo po dolgotrajni hoji po vsej dolini.