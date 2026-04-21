Ruševina spet dobiva nekdanjo prelepo podobo (FOTO)

Suha krajina je dolenjska pokrajina, ki jo močno oblikujejo kraški pojavi, saj leži pretežno na apnenčasti podlagi. Kljub zeleni in porasli podobi območje skorajda nima površinskih rek. Edina izjema je Krka, ki se pretežni del svoje poti vije po ozki soteski, se izlije na ravnino in po 94 kilometrih izlije v Savo kot njen najdaljši desni pritok. Iz vsake soteske se enkrat izvije na ravnino, in Krka to stori v kraju Soteska v Občini Dolenjske Toplice. Od tam naprej se reka vije le še po ravnini. Prav ob izhodu iz soteske stoji istoimenski dvorec Soteska. Mogočna zgradba se je nekdaj imenovala Ainoed.

Baročni dvorec je v letih 1664–1689 pozidal grof Jurij Žiga Gallenberg. Videl ga je sam Valvasor, saj je v prav tem času pripravljal svojo Slavo vojvodine Kranjske. Imel ga je za enega najlepših v deželi. Prvotni grad je nekdaj stal na nasprotnem bregu reke in so od njega ostale le še borne ruševine. Dvorec so postavili na mestu porušenega stolpa iz 15. stoletja. Redkokatera grajska stavba je doživela tako žalostno usodo kot dvorec Soteska. Druga svetovna vojna in revolucija sta bili v teh krajih neizprosni. Grajske stavbe so bile jasen znak političnega nasprotnika, ki ga je bilo treba odstraniti. 22. oktobra 1943 so dvorec požgali in izropali partizani, ruševine so še dolga leta uporabljali kot kamnolom. Desetletja so se sesedale same vase, zdaj pa se je končno našel denar za obnovo. Najprej za ureditev zidov in notranjega dvorišča ter nekdaj prelepega parka ob njegovih zidovih.

Poleg dvorca stoji Hudičev turn. Grajska gospoda ga je nekdaj uporabljala za letne zabave, nemirne čase pa je preživel nepoškodovan. O njem kroži zgodba, da naj bi soteški graščak v času hude revščine od tlačanov zahteval davek, ki pa ga niso mogli plačevati. Davek je zato izterjal v naturalijah: zahteval je, da mu kmetje namesto plačila pošiljajo v zabavo svoje hčerke. Kmetje so to mesto prekleli in mu dali naziv Hudičev turn. Krka je nedvomno ena najlepših slovenskih rek. Prav na mestu dvorca Soteska se konča neskončna serija lehnjakovih slapov in slapišč in reka se izlije na ravnino. Dvorec po desetletjih razpadanja spet dobiva svojo nekdanjo prelepo podobo in nas vabi, da ga obiščemo.

Dvorec Soteska je mogočna zgradba, ki se je nekdaj imenovala Ainoed. FOTO: Janez Mihovec

Izrisuje se nekoč razkošna podoba. FOTO: Janez Mihovec

Zametki vrta FOTO: Janez Mihovec