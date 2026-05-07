Ruševine na pobočju Pohorja, o katerih kroži zanimiva legenda

V desetem stoletju se je na območju današnje Slovenije dokončno ukoreninil fevdalizem. Slovenci žal nismo imeli lastnega plemstva. Ostalo je le nekaj svobodnih kmetov, ki smo jih imenovali kosezi in po katerih so ohranili ledinska imena številni slovenski kraji. Plemstvo je bilo tako nemškega izvora. Osnovna značilnost fevdalcev je bila, da so, kjer koli je bilo to mogoče, postavili utrjene gradove, od koder so upravljali zemljo, ki jim je bila dana v fevd. Dolga stoletja so bili gradovi poleg cerkva in samostanov edine kamnite zgradbe. Nekatera fevdalna posestva so cvetela, druga so zamrla. Eno takšnih je bilo posestvo gradu Kebelj na pobočju Pohorja. Ostanki gradu, ki se po lastniku zemljišča kmetu Zajcu imenuje tudi Zajčev grad, stojijo na Kebeljskem vrhu, na vrhu Kope nad vasjo Kebelj nad Oplotnico. Njegovi lastniki so se v nadaljevanju preselili v bližnji Zbelovski grad, ki pa je tudi že stoletja v ruševinah.

Okoli gradu je bil izkopan širok obrambni nasip, ki se je ohranil do današnjega dne.

Z glavne ceste nas smerokazi in informativne table usmerijo po kolovozu v klanec. Že po nekaj minutah pridemo do ruševin gradu. Ohranil se je precejšen del osrednjega stolpa. Njegovi zidovi so debeli kar 2,5 metra in segajo visoko nad vrhove gozda, ki ga obdaja. Okoli gradu je bil izkopan širok obrambni nasip, ki se je ohranil do današnjega dne.

Legenda pravi, da sta lastnik zemljišča in hudič sklenila pogodbo.

Grad je bil prvič omenjen leta 1251, in sicer kot last Tyma de Gybela, Tima Kebeljskega, na posesti Krških škofov. Kebeljski vitezi so izumrli sredi 15. stoletja, Zajčev grad pa je prehajal v posest različnih gospodarjev. Toda grad, ki je bil najvišje ležeči grad na Pohorju, ni imel posebne sreče. Že konec stoletja je bil opuščen, do današnjega dne so se ohranile slikovite ruševine. Ohranila pa se je tudi legenda, ki se skriva za ruševinami. Ta pravi, da sta lastnik zemljišča in hudič sklenila pogodbo. Prvi naj bi dobil zlati zaklad, hudič pa njegovo dušo. Pa je hudič lastnika zemljišča ogoljufal. Odnesel je njegovo dušo, zlati zaklad pa naj bi ostal zakopan na območju Zajčevega gradu. Le najti ga je še treba. No, o tem ne moremo biti povsem prepričani, lahko pa si dan popestrimo s sprehodom do slikovitih ruševin na pobočju Pohorja.

Več o gradu izvemo z informativne table. FOTO: Janez Mihovec

Ostanki palacija FOTO: Janez Mihovec

Nad gostim gozdom se dvigajo ostanki. FOTO: Janez Mihovec

Smerokazi in informativne table usmerijo po kolovozu v klanec. FOTO: Janez Mihovec