S Holcerčkovim festivalom v poletje

Kope bodo to nedeljo prizorišče tradicionalnega Holcerčkovega poletnega festivala, ki velja za enega največjih družinskih dogodkov na Koroškem, hkrati pa pomeni začetek poletne sezone na Kopah. Organizatorji tudi letos obljubljajo pester program za vse generacije, od najmlajših do odraslih, obisk pa bo brezplačen. Dogajanje se bo začelo ob 10. uri in bo obiskovalcem ponudilo številne aktivnosti na prostem. Otroci bodo lahko uživali na napihljivih igralih, se preizkusili v mini olimpijadi, iskali skriti zaklad, poslušali Holcerčkovo pravljico in se srečali s predstavniki različnih poklicev. Predstavili se bodo gasilci, policisti, vojaki in gorski reševalci, ki bodo obiskovalcem približali svoje delo.

Dogajanje se bo začelo ob 10. uri.

Ljubitelji aktivnega preživljanja prostega časa bodo lahko preizkusili adrenalinski park, plezalno steno, mini bike park in druge športne vsebine. Na voljo bodo tudi vožnje s sedežnico in sprehodi med krošnjami, po katerih so Kope v zadnjih letih postale prepoznavna pohorska turistična točka.

Za dobro glasbeno vzdušje bodo poskrbeli Ansambel Stil, Dejan Dogaja in DJ Ney. Festival bo hkrati zaznamoval tudi začetek poletne sezone na Kopah, ki v toplih mesecih privabljajo pohodnike, kolesarje in družine iz vse Slovenije.

Organizatorji pričakujejo več tisoč obiskovalcev, ki jih bodo poleg bogatega programa pričakali še čudoviti razgledi na pohorske gozdove. Na Kopah se tako obeta sproščen in živahen dan v znamenju druženja, zabave in aktivnosti v naravi.