S kozami je David postal turistična atrakcija (FOTO)

Kakšnih deset kilometrov od severnomakedonske prestolnice Skopje se začne svet, ki je od mestnega vrveža oddaljen le nekaj kilometrov, po načinu življenja pa desetletja. V vasi Raštak so namesto betonske džungle pašniki, namesto kipov in fontan so hlevi, namesto turističnih menijev pa domači sir, zelenjava in kosilo, pripravljeno iz tega, kar zraste na kmetiji.

Turizem v res neokrnjeni naravi bi lahko pomenil dodaten prihodek za kmete.

Tu živi 35-letni David Nedelkovski. Kozjerejec in sirar se je pred 13 leti iz Skopja preselil na podeželje svojih starih staršev. »Bil sem mestni fant, zaključil sem študij, vendar mi tisti način življenja preprosto ni ustrezal. Čutil sem, da mi nekaj manjka,« pripoveduje. V Raštaku je ostala babičina stara hiša in nekaj zemlje. Z družino so začeli z desetimi kozami. Danes jih imajo čez 40 in iz mleka izdelujejo sir, rikoto, jogurt in druge izdelke. »Začeli smo iz strasti, ne s poslovnim načrtom,« pravi David. Širiti se ne mislijo, pojasni, saj bi to že preseglo njegovo vizijo butičnosti in domačnosti. »Nikakor nimam nič proti masovni proizvodnji hrane, saj bi bilo sicer človeštvo zaradi pomanjkanja v težavah. Jaz sem si rekel, da bom imel toliko koz, da jih bom vse poznal po imenu, kot jih sedaj,« pristavi zgovorni 35-letnik.

Za prste oblizniti FOTO: Mitja Felc

Prav to je zdaj postala njihova turistična zgodba, ki je sicer še na začetku, a obeti so dobri. Nekaj turistov je že prišlo k njemu, tudi par iz Slovenije je že gostil. Pridejo sicer bolj individualno, v skupinah pridejo le iz Skopja. Turisti si želijo predvsem pogledati kmetijo, spoznati njihov način življenja in poskusiti domač vrhunski kozji sir. »Ljudje pridejo, da vidijo nekaj pristnega, da vidijo, kako dejansko živimo na podeželju,« pravi. Sogovornik se zaveda, da mu manjkajo še prenočišča, a se za v prihodnje spogleduje tudi s to idejo. »Tri ali štiri postelje bi bile za začetek povsem dovolj,« pristavi. Prav takšen turizem v res neokrnjeni naravi bi lahko pomenil dodaten prihodek za kmete, hkrati pa bi pomagal ohranjati življenje na podeželju, kjer se soočajo z nizkimi prihodki in odhajanjem mladih. Davidova kmetija ni turistična atrakcija v klasičnem pomenu. In prav zato je zanimiva. Obiskovalec pride k človeku, ki še isti dan nahrani koze, pomolze živali, izdela sir in mu nato pripravi kosilo. Denar ostane pri lokalnem prebivalcu, obiskovalec pa dobi izkušnjo, ki je ne more ponuditi hotel.

Toda romantika podeželja ima tudi svojo ceno. Obiskovalci morajo najprej sploh izvedeti za takšne zanimive odročne kraje, potem pa do tja še priti. »Potrebujemo ceste, kanalizacijo in oskrbo z vodo. To so osnovne stvari,« opozarja. Majhne kmetije same težko rešujejo takšne težave. David pravi, da jim pri razvoju do zdaj niso pomagale institucije. Razpisi sicer obstajajo, vendar je pot do denarja za majhne proizvajalce pogosto zapletena.

Začeli smo iz strasti, ne s poslovnim načrtom.

Prav zato je pomemben tudi projekt Oživitev tradicije in ohranjanje narave – Razvoj agroekoturizma v Republiki Severni Makedoniji, ki poteka od junija lani do decembra letos. Financirata ga Veleposlaništvo Republike Slovenije v Skopju in Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije, izvaja pa UKIM, Kmetijski inštitut – Skopje. Njegov cilj je s pomočjo agroturizma povečati prihodke podeželskih gospodinjstev, ohranjati naravno in kulturno dediščino ter v turistično ponudbo bolj vključiti ženske in mlade.

Severna Makedonija ima pri tem še eno prednost: prostora za razvoj je veliko. Od pohodništva in kolesarjenja do lokalne hrane, kmetij in majhnih nastanitev. In ne nazadnje ima v rokavu še enega velikega aduta – izredno srčnost in gostoljubnost domačinov. David je svojo zgodbo začel z desetimi kozami in staro babičino hišo. In na lastne oči smo se prepričali, da je še kako na pravi poti. Morda je prav to prihodnost severnomakedonskega turizma: namesto sveta, prilagojenega turistom, je veliko bolj zanimivo pokazati tistega, ki ga domačini na podeželju živijo prav vsak dan.

Gostom dobesedno med kozami pripravi pogostitev. FOTO: Mitja Felc