Sardele, testenine in istrska vina: kulinarični raj to soboto v Izoli še zadnjič v sezoni

V Izoli bodo to soboto od 11. ure sklenili letošnje dogodke pod skupnim naslovom Pomol okusov. To je kulinarična prireditev na prostem, ki poteka v idiličnem ambientu s pogledom na priljubljeni izolski plaži Svetilnik in Bele skale. Pomol okusov na enem mestu ponuja izkušnjo lokalnih kulinaričnih specialitet.

»Na stojnicah lahko uživate v raznovrstni kulinarični ponudbi lokalnih gostinskih ponudnikov in vinarjev; prepustite se okusom morskih in tradicionalnih istrskih jedi ali njihovih sodobnih različic,« sporočajo organizatorji. »Obrok ali prigrizek zaokrožite z izjemnimi vini istrskih vinarjev ali kakšno drugo osvežilno pijačo. Na Pomolu okusov diši po ribjih jedeh, kjer ima običajno glavno besedo sardela, in drugih morskih dobrotah, testeninah s tartufi, tagliati in istrskih fritlih.«

Na enem mestu ponuja izkušnjo lokalnih kulinaričnih specialitet.

V sklopu letošnjih Pomolov okusov bo Turistično združenje Izola izvajalo tudi brezplačne oglede Podestatove palače, ki postopoma postaja novo družbeno središče Izole. Licencirani vodnik TZI bo izvedel oglede palače pod okriljem projekta Revert, ki ga sofinancirata EU in Občina Izola. Ker je število prostih mest omejeno, prijave do zapolnitve mest zbirajo na e-naslovu tic.izola@izola.si oziroma na stojnici TZ Izola, ki bo na Pomolu okusov.