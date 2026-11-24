V prvih dnevih tiste prave zime novi sneg na plan zvabi najbolj zagrete turne smučarje. Za začetek velja poskusiti s čim bolj enostavnim – vrhovi nad Soriško planino se ponujajo kar sami po sebi.

Zavijemo v dolino Selške Sore in se po precej ovinkasti cesti povzpnemo mimo vasi Sorica do Litostrojske koče na Soriški planini. Planina je nekakšna naravna meja med Škofjeloškim hribovjem in Bohinjskim koncem. V srednjem veku, ko je bil Bohinj po eni strani prometno izoliran, hkrati pa močno fužinarsko središče, je prek bližnjega sedla Vrh Bače tekla glavna prometna povezava s Primorsko. Ti kraji so nekaj posebnega. Nekdaj nenaseljene je škofovska uprava iz Škofje Loke naselila z naseljenci iz Bavarske in Tirolske. Posledično imajo ti danes čisto slovenski kraji nenavadna imena, ki izhajajo iz spakedrane srednjeveške nemščine.

Zimska idila novozapadlega snega

Za ogrevanje se začnemo vzpenjati ob robu smučarskega središča, urejeno smučišče kmalu pustimo pod sabo in nadaljujemo v klanec. Vrh smučišča je tudi gozdna meja. Zavijemo lahko levo prek širnih pašnikov in se po grebenu dvignemo do Dravha, ki ima višino 1547 metrov. Vendar ta vrh ni naš končni cilj. Povzpnemo se še na vrh desno od smučišča, in sicer na Slatnik. Tokrat je pred nami več vzpona, do vrha na višini 1600 metrov potrebujemo celo uro hoda. Vendar ni prehudo. Ves čas se vzpenjamo po grebenu in razgledi so vedno lepši. Z vrha se na zahodu odpre pogled na Spodnje bohinjske gore, kjer kraljuje najvišja od njih, Rodica. Greben se prek Slatnika nadaljuje proti vzhodu in na koncu je zadnja gora Julijskih Alp, Ratitovec.

Pred nami samo sledi in čudovit dan FOTOGRAFIJE: Janez Mihovec

Proti jugu gledamo na številne gozdnate vrhove Škofjeloškega hribovja, pogled proti severu pa je čisto nekaj drugega: pred nami se odpre pogled na Triglav in druge gore osrednjih Julijskih Alp. Ne bi moglo biti lepše.

Pogled na smučišče Soriška planina

Od Slatnika proti severu se odpre manjša planota, ki nas popelje do le nekaj metrov višjega Možica (1603 m). Pod njegovim vrhom so ostanki nekdanje italijanske kasarne. Spodnje bohinjske gore in še naprej greben proti Poreznu in Blegošu so nekdaj pomenili mejo med Kraljevino Italijo in Jugoslavijo. Italijani so imeli zaradi rapalske pogodbe upravičeno slabo vest. Po sumljivo dobljeni prvi svetovni vojni so si prisvojili številna ozemlja, poseljena s slovenskim in hrvaškim prebivalstvom. Da bi ozemlja vrnili, jim seveda ni prišlo na misel, so pa s strani Kraljevine Jugoslavije čisto upravičeno čutili grožnjo, da jim bo prej ali slej poskušala neupravičeno prisvojena ozemlja vzeti nazaj. Zato so svojo stran meje pošteno utrdili in na njej zgradili številne kasarne. V nemirnih tridesetih letih so se sovražnosti še stopnjevale. Grozila je namreč druga svetovna vojna in spopadi širših razsežnosti. Italijani so zgradili Alpski zid, ki se je vlekel ob vsej jugoslovanski meji, in vanj vgradili neznanske količine betona.

Pot nas je vodila proti Slatniku in Možicu.

Grožnje niso čutili le Italijani, z Jugoslovani ni bilo kaj dosti drugače, zato so na svoji strani zgradili Rupnikovo linijo. Eno teh trdnjav si lahko ogledamo pod vrhom Možica. Dobro ohranjena zgradba je pravi spomenik popolnega nesmisla. Zdaj nam ostane le še vrnitev. Po pobočjih Slatnika se po nekdanji vojaški cesti spustimo do smučišča Sorica in naprej do Litostrojske koče. Za nami ostaneta čudovita pokrajina in lep dan, ki smo ga preživeli na smučeh v deviški belini.