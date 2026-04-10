Skrivnostna dežela Slovenija odpira vrata do skrivnostnih in manj znanih krajev

Te dni je izšla nova knjiga novinarja, publicista in fotografa Primoža Hienga z naslovom Skrivnostna dežela Slovenija. Avtor je raziskovalec naravnih, kulturnih in drugih posebnosti v slovenskem prostoru. Svoje ugotovitve o energijskih točkah in vodnih izvirih je strnil v več knjigah, med drugim v dveh Vodnikih po zdravilnih energijah ter v knjigah Zdrave in zdravilne vode Slovenije, Energije iz nedrij Zemlje in v knjigi Popotovanja k najboljšim izvirom. Je tudi avtor številnih turističnih vodnikov, v katerih opisuje pohodniške poti, kolesarske povezave, izlete z vlakom po Sloveniji, stare in zanimive hiše z zgodbo ter kraje ob rekah in jezerih, izdal je tudi dva turistična vodnika za invalide Z vami bom na rajžo šel. V knjigi Skrivnostna dežela Slovenija se ponovno loteva energijsko bogatih točk, skrivnostnih in manj znanih, a zanimivih krajev, razvozlati skuša tudi vprašanja o domnevnih morebitnih piramidah pri nas. Zanimivo branje je strnil na 320 straneh formata 16,5 krat 23,5 cm, knjiga ima trde platnice.

»Slovenija je na svetovnem zemljevidu videti kot drobna pikica,« pravi Hieng. »Tale naša drobna pika ima izjemno naravno bogastvo. Imamo nekaj morja, številne reke in jezera, izjemno lepe hribe in planine, številne izvire, studence in vrelce, lepe gozdove in še bi lahko naštevali. Še marsikaj imamo, pa včasih tega ne znamo ceniti. Tole malo Slovenijo sem v dobrih dvajsetih letih spoznal do (skoraj) zadnjega kotička. Priznam, razvpiti turistični kraji me niso nikoli preveč zanimali. Bežim stran od gneče. Nikakor pa ne bežim od ljudi, ki sem jih srečeval na vseh poteh po Sloveniji. Povsod, kjer sem se ustavil, so znali povedati marsikaj zanimivega in uporabnega. Ljudje so lahko žive legende.«

Blagodejna energija​

Primož Hieng je do zdaj izdal 38 avtorskih knjig. FOTO: Miško Kranjec

Primož Hieng pravi, da bomo v Sloveniji našli kraje, ki so lahko zelo zanimivi, skriti, nenavadni: »Naravnost mistični znajo biti. Ker so tesno povezani z naravo, tisto neokrnjeno. To so kraji, kjer na dan privre blagodejna energija. In prav zato prvi del te knjige namenjam energijskim točkam, kjer se obisk povečuje. Hkrati sem vesel, da ljudje teh krajev ne izkoriščajo v taki meri, da bi lahko škodili naravi.« V drugem delu Hieng predstavlja skrivnostne kraje, ki so nekako skriti očem širše javnosti: »Obisk takih točk nam ponuja marsikaj, če ne drugega, pa imamo lahko lep izlet ali potepanje. To so nenavadni kraji, kamor po navadi turisti ne zahajajo množično. Poznajo jih redki posamezniki, a so vredni obiska. Opisujem tudi kraje, ki so nam sicer dobro znani, a o njih obstajajo zgodbe, ki jih doslej morda niste poznali. Prav je, da jih osvetlimo še z druge plati.«

V tretjem delu stopa avtor – kar odkrito priznava – na precej spolzka tla: »Poglavje govori o domnevnih piramidah. Slovenija je bogata z vzpetinami, ki imajo pravilno piramidno obliko, imamo vrhove, ki se imenujejo po piramidi. Bosansko izkušnjo z domnevnimi piramidami v Visokem blizu Sarajeva zagotovo poznate. Nekaterim v posmeh, drugim spet z resnim razmišljanjem in odobravanjem. Nikakor ne želim trditi, da so tudi v Sloveniji piramide, so le njim podobne vzpetine, ki pa imajo zanimive zgodbe, včasih skorajda neverjetne. Sami boste ob branju ugotovili, kakšen pomen so imele in imajo te vzpetine, celo tiste, ki se imenujejo Piramida. Nikomur ne želim vsiljevati svojega mnenja, želim vam le, da o tem razmišljamo in se pogovarjamo.«

Med energijskimi točkami je predstavljena Kristalna dolina pri Šmarjeških Toplicah. FOTO: Arhiv Kristalne Doline

Pogled na piramidasti Tošč z južne ljubljanske obvoznice FOTO: Primož Hieng