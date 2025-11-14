  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SVET NA DLANI

Skrivnostna soteska z gotsko katedralo, botaničnim vrtom in kamnitim kondorjem

Argentinsko raziskovalno avanturo sem s partnerjem in karizmatičnim vodnikom Marcelom po navdušenju nad tangom in očaranostjo nad Buenos Airesom začela v San Juanu, glavnem mestu istoimenske province na severozahodu države, ob meji s Čilom. Skozi krajinski park Ischigualasto, ki mu upravičeno pravijo tudi Dolina lune, smo prestopili v opečnato pahljačo puščavskega sveta.
Stena v obliki gotske katedrale. FOTO: Matea Inja Šaronja

Stena v obliki gotske katedrale. FOTO: Matea Inja Šaronja

Gavčo, tradicionalni argentinski jezdec. FOTO: Matea Inja Šaronja

Gavčo, tradicionalni argentinski jezdec. FOTO: Matea Inja Šaronja

Gvanako je južnoameriški predstavnik družine kamel, ki živi na visokogorskih travnikih osrednjih Andov. FOTO: Matea Inja Šaronja

Gvanako je južnoameriški predstavnik družine kamel, ki živi na visokogorskih travnikih osrednjih Andov. FOTO: Matea Inja Šaronja

Eni najpomembnejših petroglifov v Južni Ameriki. FOTO: Matea Inja Šaronja

Eni najpomembnejših petroglifov v Južni Ameriki. FOTO: Matea Inja Šaronja

FOTO: Matea Inja Šaronja

FOTO: Matea Inja Šaronja

FOTO: Matea Inja Šaronja

FOTO: Matea Inja Šaronja

Na obzorju se razprostira meja med provincama San Juan in La Rioja. FOTO: Matea Inja Šaronja

Na obzorju se razprostira meja med provincama San Juan in La Rioja. FOTO: Matea Inja Šaronja

V kanjonu Talampaya se skriva tudi osupljiv botanični vrt. FOTO: Matea Inja Šaronja

V kanjonu Talampaya se skriva tudi osupljiv botanični vrt. FOTO: Matea Inja Šaronja

Stena v obliki gotske katedrale. FOTO: Matea Inja Šaronja
Gavčo, tradicionalni argentinski jezdec. FOTO: Matea Inja Šaronja
Gvanako je južnoameriški predstavnik družine kamel, ki živi na visokogorskih travnikih osrednjih Andov. FOTO: Matea Inja Šaronja
Eni najpomembnejših petroglifov v Južni Ameriki. FOTO: Matea Inja Šaronja
FOTO: Matea Inja Šaronja
FOTO: Matea Inja Šaronja
Na obzorju se razprostira meja med provincama San Juan in La Rioja. FOTO: Matea Inja Šaronja
V kanjonu Talampaya se skriva tudi osupljiv botanični vrt. FOTO: Matea Inja Šaronja
Matea Inja Šaronja
 14. 11. 2025 | 06:45
7:39
A+A-

Pred nami se je odprla veličastna soteska, iz katere so se proti nebu stegovale sto metrov visoke vertikalne geološke formacije narodnega parka Talampaya, okrašenega z v stenah vrezanimi petroglifi, starimi tisoč petsto let.

Ti nenavadni simboli prikazujejo spiritualne rituale, življenje, povezano z lovom, podobe živali in ljudi z metuljevimi krili. Z izostrenim očesom in natančno roko vklesani v skale ob markirani poti so eni najpomembnejših petroglifov v Južni Ameriki.

Gavčo, tradicionalni argentinski jezdec. FOTO: Matea Inja Šaronja
Gavčo, tradicionalni argentinski jezdec. FOTO: Matea Inja Šaronja

Po stopinjah dinozavrov

Po zajtrku z empanadami (testenimi žepki z mesnim ali zelenjavnim nadevom) smo z Marcelom sedli v avto in prečkali mejo med provincama San Juan in La Rioja. Slednja je v nasprotju s paleto sivine v Dolini lune razpirala živahnejše rdečkaste odtenke pokrajine, z zasneženo gorsko verigo Sierra de Famatina kot zapuščeno nevesto v ozadju.

Skupina argentinskih paleontologov je v La Rioji visoko v Andih, na nadmorski višini tri tisoč metrov, odkrila pravi dragulj: dvesto trideset milijonov let stare fosile dinozavrov vrste Huayracursor jaguensis, ene najstarejših na svetu, iz obdobja poznega triasa, pri čemer je njihov skelet skorajda v celoti ohranjen.

Gvanako je južnoameriški predstavnik družine kamel, ki živi na visokogorskih travnikih osrednjih Andov. FOTO: Matea Inja Šaronja
Gvanako je južnoameriški predstavnik družine kamel, ki živi na visokogorskih travnikih osrednjih Andov. FOTO: Matea Inja Šaronja

Nekatere druge impresivne primerke iz prejšnjih odkritij si je mogoče ogledati v obnovljenem muzeju Museo de Sitio, ki mu domačini zaradi kupolaste strehe pravijo La Cúpula, je pa vsekakor vreden obiska. Vstop v park sicer ni dovoljen brez spremstva vodnika zaradi strahu pred morebitnim izkopavanjem fosilov.

Mate

Marcelo nas je povabil na čaj mate, grenko tradicionalno razvado, ki simbolizira gostoljubje in druženje, ter pijačo gavčev, ki ima zdravilne učinke in krepi imunski sistem. Njegova glavna sestavina, yerbo mate, so posušeni in zdrobljeni listi rastline yerba. Marcelo iz svoje polivinilaste vrečice potegne zavitek zeliščnega prahu.

Eni najpomembnejših petroglifov v Južni Ameriki. FOTO: Matea Inja Šaronja
Eni najpomembnejših petroglifov v Južni Ameriki. FOTO: Matea Inja Šaronja

Nato ga postopoma vsipava, vmešava in večkrat pretrese v nesladkani vroči, še ne vreli vodi, ki jo po občutku doliva v skodelico z lesenim obodom. Brez sladkorja je boljši, pravi. O pripravi mateja krožijo različne razlage, pavzaprav obstaja cela zbirka knjig, ki vsaka po svoje tolmačijo recept zanj.

Kovinska slamica s filtrom ali bombilla ga požene po grlu. Cevke se nikoli ne prijema, me tleskne po roki, dotikaš se je lahko le z usti. Greh bi bil ne kupiti yerba mateja za domov, zato vzameva dva paketa.

Narodni park Talampaya

Ležeren trenutek za majavo plastično mizo prekine raskav krik notoričnega kadilca: »Vamos, chicos!« Marcelo požuga proti vodniku z belim kombijem, polepljenim z nalepkami kaktusov in napisom Talampaya, in pove, da nas bo s kosilom počakal v restavraciji s slamnato streho.

Kaj kmalu ugotovim, da je na poti v park najbolje sedeti spredaj ob vozniku, nazaj grede pa zadaj, od koder se je mogoče nagledati želodca kanjona in ga vdihavati z njegovimi pljučnimi krili, kar prvi odkrije pegasti Američan, prilepljen na zadnje okno, z nedvoumnimi vzdihi občudovanja, ki se mu kmalu pridružimo še drugi.

FOTO: Matea Inja Šaronja
FOTO: Matea Inja Šaronja

Dvesto petdeset milijonov let stare ošiljene stene so nastajale med gubanjem najdaljše gorske verige na svetu, Andov. Previsne stene kot živa meja varujejo pogled na sosedov vrt, za katerim se vleče kanjon, dolg štiriinštirideset kilometrov.

V Talampayi, ki je bila leta 2000 proglašena za Unescovo svetovno dediščino, se med drugim skrivata osupljiv botanični vrt in stena v obliki gotske katedrale. Med obiskovalci parka sta zelo priljubljena 2,3-kilometrski panoramski treking po Balkonih Talampaye (Los Balcones de Talampaya) in soteska Shimpa.

Kondorjev let

V objemu mističnih energij stopamo po kanjonu, kjer so se nekoč potikali dinozavri. Ko v sedlu navpične skalnate lepotice ugledam kondorja, kako nadzoruje vsak premik v pokrajini, se mi v grlu zatakne požirek vode. Pred menoj leži mogočna skala v obliki kondorja in moje oko pristane v njegovem.

FOTO: Matea Inja Šaronja
FOTO: Matea Inja Šaronja

Obstanem, kajti tu se ustavi vse: čas, biološke ure, nadure, staranje, stopinje, sledi, tektonska razpoka. El Totem (Totem) in La Torre (Stolp), orjaška kamnita stražarja, odpirata osupljiv pogled navdušenim turistom. El Monje (Menih) odstira pogled na La Botillo, skulpturo v obliki buteljke, ki odpre še zadnji vizualni zamašek puščavskega napoja. Moj stik z Zemljo nikoli in nikjer prej ni bil tako pristen in domač kot prav tu. Celo doma se nisem nikoli prej niti pozneje počutila tako 'zemeljsko', kot prav tu.

Močvirje

Navdihnjeni z novimi zgodbami jo po kosilu mahnemo nazaj proti San Juanu. Ledeniki, ki so na jugu Argentine za zdaj še nekaj samoumevnega, so tu le iluzija, kamnite tapete, pripete na prsi ozemlja brez vode. Kadar nekaj dni zaporedoma dežuje, čez cesto dere reka in takrat jo je nemogoče prečkati.

Če nisi pozoren na rdečo zastavico ob cesti, te utegne čez nekaj kilometrov pričakati tobogan presenečenja. Takrat se pač tu ne vozi. Preprosto počakaš na zeleno zastavico in jo mahneš na pot dan, dva pozneje.

Na obzorju se razprostira meja med provincama San Juan in La Rioja. FOTO: Matea Inja Šaronja
Na obzorju se razprostira meja med provincama San Juan in La Rioja. FOTO: Matea Inja Šaronja

»Poglejta gor, z vrha se kadi, minirajo,« Marcelo z roko zamahne v smeri rudnika zlata, kot bi ne vedel, kaj reči po krajšem premolku. »Zdaj bom končno spet objel ženo in svoje štiri otroke, ves mesec me že niso videli,« pove s kančkom slabe vesti.

»Preden se poslovimo, vama bom pokazal, kje želim biti pokopan. Saj vesta, v mojih letih moraš poskrbeti tudi za te zadeve. Vidita tisto zeleno oazo?« uperi prst skozi odprto avtomobilsko okno, ko zagledam pravljično jaso. »Imenuje se La Ciénaga (Močvirje), moj raj in večni dom.

V kanjonu Talampaya se skriva tudi osupljiv botanični vrt. FOTO: Matea Inja Šaronja
V kanjonu Talampaya se skriva tudi osupljiv botanični vrt. FOTO: Matea Inja Šaronja

Mislim, da tega nisem pokazal še nobenemu popotniku. Če me ne najdeta, ko spet prideta, bom verjetno že tam,« se glasno zasmeji in spelje proti Oazi, kot domačini pravijo mestu San Juan.

Naslednji dan pa spet tja, kjer izgine urni kazalec in kjer številčnico vpije neskončnost – v nebo in proti domu, kjer se oba spet pojavita kot netopirski krik, ko zapleše jutranja budilka.

POPOTNIŠKE INFORMACIJE

Cena letalske vozovnice Ljubljana–Buenos Aires (Ezeiza)–Ljubljana z enim prestopom (običajno v Frankfurtu) je približno 1600 evrov. Let iz Buenos Airesa do Sana Juana traja slabi dve uri (povratna letalska vozovnica stane okoli 140 evrov).

Cena dvodnevnega izleta z ogledom krajinskega parka Ischigualasto – Dolina lune in narodnega parka Talampaya (to smo izbrali mi) se giblje okrog 400 evrov na osebo (hrana ni vključena).

Če se odločite le za obisk Talampaye, lahko dnevno vstopnico kupite prek spleta ali kraju samem na dan obiska (okoli 30 evrov za odraslega). Park je odprt 365 dni v letu, od 8. do 18 ure, razen v primeru močnega vetra zonda ali ob močnejšem deževju.

Poleti je priporočljivo imeti pokrivalo in kremo za zaščito pred soncem, primerno obutev in vodo. Temperature lahko takrat presežejo 40 stopinj Celzija, pozimi pa se spustijo pod ledišče.

Cene prenočišč v mestu San Juan so dokaj ugodne, v hotelu s štirimi zvezdicami od 70 evrov navzgor.

Sorodni članki

Lifestyle  |  Stil
ONA POTUJE

Naravni paradiž med Albanijo in Črno goro

Albanija postaja vedno bolj priljubljena turistična destinacija. Tako zaradi naravnih lepot kot zelo ugodnih cen, ki so še vedno med najnižjimi v Evropi.
7. 11. 2025 | 06:45

Več iz teme

ArgentinaReportažaturizempotovanja
ZADNJE NOVICE
06:35
Šport  |  Odmevi
ZAČETEK OLIMPIJSKE SEZONE

Ob Niki Prevc največ stavi na Niko Vodan: Več kot mesec niso vedeli, za kaj pravzaprav gre

V Lillehammerju čez teden dni začetek olimpijske sezone za svetovni pokal v smučarskih skokih.
Miha Šimnovec14. 11. 2025 | 06:35
06:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
GLEDALCEM ZLEZLA POD KOŽO

Vrnitev Lare Komar: Kljub razhodu ostaja ljubezen (Suzy)

Nedavno so ji ploskali v koprskem gledališču, do konca leta ji bodo po vsej Sloveniji, saj jo čaka kar 40 ponovitev komične predstave Agencija za razhode v Špas teatru.
14. 11. 2025 | 06:25
06:05
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
MLADOLETNI VADNALI

Rekreativni športni večer pri Ljubljani: pridržal enega, drugi ga je mahnil izza hrbta

Rekreativni večer na Brezovici se je končal s poškodbami udeleženca. Mladoletni vandali uničujejo po naseljih, rešitev (za zdaj) še ni.
Tomica Šuljić14. 11. 2025 | 06:05
06:00
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Baba Vanga: teh pet znakov bo do konca leta obogatelo

Slavna bolgarska prerokinja je napovedala številne zgodovinske in osebne dogodke.
14. 11. 2025 | 06:00
05:00
Premium
Novice  |  Slovenija
ZADEVA SPLOH NI NEDOLŽNA!

Podgane napadajo upokojence

Na Ptuju spodkopavajo temelje in uničujejo kanalizacijske jaške. Kljub redni deratizaciji in nameščanju pasti se stanje ne izboljšuje.
Andrej Bedek14. 11. 2025 | 05:00
22:45
Razno
KARIKATURA

Deluje brezhibno ...

O ženskah na kavi.
Branko Babič13. 11. 2025 | 22:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Prenova doma

Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:48
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
10. 11. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Supermoč

»Vse, kar zaslužimo, vrnemo nazaj«

Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
6. 11. 2025 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 11:57
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Prenova doma

Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:48
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
10. 11. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Supermoč

»Vse, kar zaslužimo, vrnemo nazaj«

Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
6. 11. 2025 | 08:34
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 11:57
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravi obroki

Vabljeni na kuharsko delavnico: Dan se začne z dobrim zajtrkom

Zajtrk je več kot le prvi obrok dneva – je priložnost, da damo telesu in umu energijo za uspešen začetek.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:42
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IDEJA ZA ODDIH

Ko zdravljenje postane trenutek popolne sprostitve

Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
10. 11. 2025 | 13:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
Božična peka

Vabljeni na kuharsko delavnico: Linški piškoti z Yasko

Pridružite se nam na božično obarvani delavnici, kjer nas bo Jasmina Pirnar Krope (Yaska) naučila, kako do popolnih linških piškotov.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:29
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravje zob

Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne?

Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:30
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
Vrtnarjenje

Vse, kar moraš urediti na vrtu pred zimo

Pripravi svoj vrt na zimo z našimi praktičnimi nasveti – od trate, grmovnic do komposta, zelenega gnojenja in rastlinjakov. Poskrbi, da bo vrt spomladi v popolni formi!
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Slovensko podjetje, ki že 25 let kraljuje spletu

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
27. 10. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
ONAPLUS PODKAST

Plesna revolucija: nova pot za obvladovanje Parkinsonove bolezni

Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo v podkastu Onaplus pripravili posebno epizodo, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
12. 11. 2025 | 09:05
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOTRANJA VRATA

Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
7. 11. 2025 | 11:04
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE

V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
3. 11. 2025 | 08:54
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VINSKA DOŽIVETJA

TOP ideje za vrhunska doživetja

Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
13. 11. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Plače v Sloveniji

Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
Promo Slovenske novice13. 11. 2025 | 10:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
Božična peka

Vabljeni na kuharsko delavnico: Pladenj pisanih božičnih piškotov

S praznično peko lahko letos začnete kar v našem studiu!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:35
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPREDNO

Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
11. 11. 2025 | 08:48
Promo
Novice  |  Slovenija
APLIKACIJA

Nova aplikacija, ki prinaša popoln pregled

Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
7. 11. 2025 | 13:35
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
BREZ BANKE

Nova priložnost, prazna blagajna: kako do denarja brez zapletov

Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
1. 11. 2025 | 08:04
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki