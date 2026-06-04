Slamnikarski sejem to soboto, zapela bo Neisha

V soboto od 9. do 15. ure bo v Slamnikarskem parku pri občini v Domžalah 12. slamnikarski sejem. Prireditev oživlja bogato dediščino slamnikarstva, ki je desetletja zaznamovalo Domžale, dogodek hkrati odpira novo sezono nošenja slamnikov s posebnimi gosti in prazničnim vzdušjem. Obiskovalce čaka tematski sejem slama in vse, kar iz nje nastane, razstavljavci iz Slovenije in tujine z izdelki iz naravnih materialov, prikazi rokodelskih spretnosti, modna revija s slamniki, slamnikarski kotiček za najmlajše ter bogat glasbeni in plesni spremljevalni program.

Sejem bo potekal v sodelovanju z Javnim skladom Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Domžale. Pripravili so bogat kulturni program, nastopili bodo Študljanske dečve, Moški pevski zbor Radomlje, Glasbena šola Domžale, Ženska klapa Kamelije ter Godba Domžale in Domžalske mažoretke in twirlerice. Točno opoldne bo slavnostno odprtje začetka sezone nošenja slamnikov. Ob 12.15 bo modna revija z glasbeno spremljavo, nastopila no Neža Buh - Neisha. Koordinatorka modne revije bo Ana Cajhen, mentorica in oblikovalka slamnikov. Sejem bodo sklenili ob 15. uri.