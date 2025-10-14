Slikovite ruševine nad Kolpo, ki jih je vredno obiskati (FOTO)

V 15. stoletju je z vzhoda v Slovenijo prišla velika nevarnost. Turki so zrušili vzhodnorimsko bizantinsko cesarstvo, pravoslavne balkanske države, Bosno in še Madžarsko. Kar naenkrat smo se Slovenci znašli na mejnem območju, saj je bil med Turki pri Cazinu in Bihaču le še ozek pas Hrvaške. Da bi se obranili nevarnosti, je bila oblikovana Vojna krajina, ki je segala tudi v slovensko Belo krajino.

Leta 1547 je hrvaški plemič oziroma žumberški kapetan Ivan Lenković kupil posestvo Mehovo blizu vasi Dolenjci. Del tega je bila tudi vas Pobrežje, ki stoji na strmih pečinah nad reko Kolpo. Novi lastnik je oblasti zaprosil za dovoljenje za gradnjo gradu, ki so mu ga glede na potrebe in grozečo nevarnost odobrili.

Del obrambnega obzidja je del novodobne stanovanjske hiše.

Do leta 1557 je bil grad zgrajen kot utrdba za obrambo pred turškimi vpadi in postal je glavna obrambna utrdba Bele krajine na tem območju. Domače prebivalstvo se je zaradi neprestane nevarnosti razteplo naokoli, zato je bila pokrajina skorajda prazna. Lenković je zaradi tega tja naselil Uskoke. To so bili begunci z Balkana, ki so v novih krajih poleg zemlje in osebne svobode dobili tudi vojaške obveznosti. Novozgrajeni grad se je najprej imenoval Freinturn, Svobodni stolp, saj ga Turki niso mogli zavzeti. Vas Pobrežje se je imenovala po številnih brezah, ki so rasle v okolici.

V naslednjih stoletjih je šlo lastništvo gradu skozi številne roke. Leta 1904 sta ga kupila metliški hotelir in posestnik Danijel Makar in poštni mojster Julij Macele, 1914. je lastnica postala Zemljiška banka v Pragi, zadnja lastnica pa bila rodbina Rauch. Grad je drugo svetovno vojno dočakal v dobrem stanju, tik pred koncem vojne pa je bil požgan in se je spremenil v ruševine.

Ruševine so lokalni prebivalci uporabljali kot gradbeni material.

Tudi danes ni kaj dosti drugače. Eden od ohranjenih stolpov je preurejen v stanovanje in naseljen. Del obrambnega obzidja je del novodobne stanovanjske hiše. Ohranjeni so poznogotski portal in del gradu, imenovan Generalija, ter ruševine cerkve iz 17. stoletja. Vse drugo so ruševine, ki so jih lokalni prebivalci uporabljali kot gradbeni material.

Grad Pobrežje je bil stoletja eden večjih v Sloveniji. Dogajanje pred 80 leti pa ga je spremenilo v slikovite ruševine nad tokom reke Kolpe.

Kolpa FOTO: Janez Mihovec

Grajsko obzidje FOTO: Janez Mihovec

Ostanki nekdanje cerkve FOTO: Janez Mihovec

Tu je bil nekoč vhod. FOTO: Janez Mihovec