Slovenski rokodelski festival na Brdu: več kot 70 mojstrov in raj za otroke

To nedeljo bo park Brdo pri Kranju gostil Slovenski rokodelski festival 2026. Osrednji dogodek bo združil več kot 70 rokodelcev iz vse Slovenije, obiskovalcem pa poleg sejma prinaša delavnice, otroški program in letošnjo novost – premierno postavitev potujoče razstave mladih rokodelcev na prostem. Rokodelci in rokodelke bodo na sejmu predstavljali svoje izdelke ter prikazovali različne veščine. Predstavili se bodo tudi nosilci podpornega okolja za ohranjanje in razvoj rokodelstva. Letošnja novost festivala bo postavitev razstave na prostem Izven okvirjev: Mladi in rokodelstvo, ki predstavlja deset zgodb mladih rokodelk in rokodelcev ter izpostavlja raznolikost sodobnega slovenskega rokodelstva. Razstava osvetljuje rokodelstvo kot preplet ustvarjalnosti, poklicne poti in načina življenja mlajše generacije.

Pomemben del festivalskega programa bodo delavnice, na katerih se bodo obiskovalci lahko preizkusili v različnih tehnikah – od izdelave lesenih kozolčkov, tkanja in polstenja do izdelave rož iz krep papirja ter rastlinskega tiska na tekstil. Posebna pozornost bo namenjena najmlajšim: otroški rokodelski travnik bo ponudil ustvarjalne delavnice, stare ljudske igre, pravljični kotiček ter interaktivne plesno-gibalne programe.