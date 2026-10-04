Slovenski turisti so eden najpomembnejših stebrov hrvaškega turizma

V ljubljanskem Centru Rog je Predstavništvo Hrvaške turistične skupnosti (HTS) v Sloveniji gostilo srečanje s slovenskimi partnerji, predstavniki turistične industrije in medijev. Dogodek je zaznamovala uradna predstavitev nove direktorice predstavništva Debore Petrović, pa tudi utrjevanje vezi med prostoroma ter pogled na Hrvaško kot celoletno destinacijo.

Pomembni gostje Slovenski turisti predstavljajo enega najpomembnejših in najbolj stabilnih stebrov hrvaškega turizma. Redno se uvrščajo na vrh po številu prihoda in prenočitev, pri čemer jih hrvaški turistični delavci izjemno cenijo predvsem zaradi njihove zvestobe, naravne povezanosti z okoljem ter visokega deleža tistih, ki se vračajo skozi vse leto. Slovenski obiskovalci so med prvimi, ki Hrvaške ne obiskujejo zgolj zaradi sonca in morja, temveč tudi zaradi spomladanskega in jesenskega aktivnega oddiha ter kulinarike.

Srečanje je potekalo v sproščenem vzdušju ob dubrovniških okusih, korčulanskem vinu in glasbi, kar je bil simboličen uvod v zgodbe, ki jih Hrvaška ponuja zunaj osrednjih poletnih mesecev. Dubrovničanka z več kot 20-letnimi izkušnjami v turizmu je ob tej priložnosti poudarila, da slovenski gostje Hrvaško sicer odlično poznajo, a v glavnem skozi prizmo poletnega oddiha na obali.

Novi štiriletni mandat bo tako v znamenju vsebin, ki v ospredje postavljajo aktivni oddih, naravo, lokalno gastronomijo, kulturo in t. i. city break pobege. Tudi na terenu želi slovenskim obiskovalcem približati manj znane regije ter avtentična lokalna doživetja – od kolesarjenja in tartufov v Istri, raziskovanja Gorskega kotarja ali Paklenice do jesenskih barv na Plitvicah in trgatve na Pelješcu.

V svojem mandatu želim slovenskim gostom približati njene manj znane strani.

»Hrvaška je Slovencem blizu in dobro poznana, prav v tej bližini pa vidim priložnost, da jo predstavimo z nove perspektive. V svojem mandatu želim slovenskim gostom približati njene manj znane strani, povezovati ljudi in ideje ter skozi avtentične zgodbe in izkušnje ustvarjati nove razloge za prihod skozi vse leto,« je poudarila Debora Petrović.

Terensko spoznavanje Slovenije

Zanimivo je, da ima nova vodja predstavništva precej neposreden in oseben stik s slovenskim prostorom in navadami. Še preden se je preselila v Ljubljano, se je povzpela na Triglav (leta 2012 po Tominškovi poti), jo že večkrat mahnila na priljubljeno Šmarno goro ter celo dvakrat prehodila ljubljansko Pot ob žici, za kar ima doma dve medalji. Kot sama z nasmehom ugotavlja, ji je blizu tudi simbolika njenega imena – Debora v hebrejščini namreč pomeni čebela, kar lepo dopolnjuje slovensko predanost pridnosti in delavnosti.

Okusi in avantura Jesenski čas v notranjost Istre znova prinaša tradicionalne gastronomske in športne prireditve, posvečene istrskemu belemu zlatu. Obiskovalce v prihodnjih tednih čaka pestro dogajanje – od prireditve Zigante Truffle Days v Livadah in Festivala terana in tartufov v Motovunu do Festivala istrskih tartufov v Buzetu. Poleg kulinaričnih užitkov bo Buzet gostil tudi preizkušnjo Lov na tartuf, ki združuje gorsko kolesarstvo in treking. Notranjost Istre s svojimi barvitimi griči in avtentičnimi dogodki tako ostaja ena najbolj priljubljenih in dostopnih destinacij za jesenske vikend pobege ali enodnevne izlete iz Slovenije.

Prav ta energija in poznavanje lokalnega utripa bosta ključna pri tkanju novih vezi med slovenskimi gosti ter številnimi možnostmi, ki jih sosednja dežela ponuja vse dni v letu.

Debora Petrović (v sredini) je za štiri leta prevzela vodenje Predstavništva Hrvaške turistične skupnosti v Sloveniji. FOTO: Vid Rotar