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Soba z razgledom: med Grintovcem in Kočno se skriva nenavaden bivak (FOTO)

Pod južno steno mogočne Kočne se na ozki polici, visoko med prepadi, skriva prav posebno gorsko zatočišče.
Zoisova koča na Kokrskem sedlu FOTOGRAFIJE: Janez Mihovec

Zoisova koča na Kokrskem sedlu FOTOGRAFIJE: Janez Mihovec

Pod Kočno

Pod Kočno

Ne vidijo prav veliko obiskovalcev.

Ne vidijo prav veliko obiskovalcev.

Razgled, ki jemlje dih.

Razgled, ki jemlje dih.

Kmetija Suhadolnik je priljubljeno izhodišče za ture.

Kmetija Suhadolnik je priljubljeno izhodišče za ture.

Sedlo Dolce

Sedlo Dolce

Bivak z Grintovcem v ozadju

Bivak z Grintovcem v ozadju

Zoisova koča na Kokrskem sedlu FOTOGRAFIJE: Janez Mihovec
Pod Kočno
Ne vidijo prav veliko obiskovalcev.
Razgled, ki jemlje dih.
Kmetija Suhadolnik je priljubljeno izhodišče za ture.
Sedlo Dolce
Bivak z Grintovcem v ozadju
Janez Mihovec
 2. 11. 2026 | 09:10
4:14
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Kamniško-Savinjske Alpe so ena sama velika kopica gora, ki se nad Ljubljansko kotlino strmo dvigajo v višino. Dva vrhova sta prav posebno impozantna in prepoznavna. Grintovec kot igla kaže naravnost v nebo. Soseda Kočna je pravo nasprotje. Široka stena tvori goro brez izrazitega vrha. Skoraj dva tisoč metrov je višinske razlike med ravnino globoko spodaj in vrhovoma obeh gora. V teh stenah se je rojeval slovenski alpinizem. Ta zahteva, da se plezalci odpravijo v stene čim bolj zgodaj, da bi se v največji meri izognili morebitnim nevihtam, ki se običajno pojavljajo v popoldanskem času. V ta namen so po gorovju postavili planinske koče, pod stenami pa bivake, namenjene alpinistom.

Eden takšnih je bivak v Kočni na polici pod južno steno gore. Da ga dosežemo, se je treba pošteno potruditi. Najraje kar iz doline Kokre oziroma istoimenske vasi, ki velja za najdaljšo v Sloveniji. Iz Preddvora se zapeljemo mimo cerkve v vasi in nato pri prvem odcepu, tik pred enim izmed mostov prek reke zavijemo desno na gorsko cesto. Kar nekaj kilometrov se peljemo po ovinkasti cesti, ko se strmina nekoliko uravna in se pred nami odpre pogled na kmetijo Suhadolnik.

Pod Kočno
Pod Kočno
Ne vidijo prav veliko obiskovalcev.
Ne vidijo prav veliko obiskovalcev.

Pot do bivaka zahteva skoraj ves dan naporne hoje, a njegovo osupljivo lego je težko pozabiti.

Nekaj sto metrov pod kmetijo parkiramo in nato strmo v klanec. Obstoječo gozdno cesto obnavljajo, poleg tega pa poteka še sečnja. Cesta preide v planinsko pot in ta zavije v zatrep doline. Postavi se pokonci in prek jeklenic, klinov in skob se dvignemo na še eno uravnavo. Na njej najdemo razpotje, kjer se moramo odločiti, katero pot bomo ubrali. Tista naravnost nas pripelje do Zoisove koče na Kokrskem sedlu. Nad kočo markirana pot prav hitro zapusti tisto, ki pelje na vrh Grintovca in vodi po južnih pobočjih gore. Na prvi pogled ni prav posebno izpostavljena, a prečka strma pobočja, porasla s travo in prepadi pod njo. Zato je potrebne kar precej previdnosti. Planinska pot se nekoliko spusti in nas popelje na veliko sedlo Dolce med obema gorama. Zdaj je bivak že videti na dosegu roke.

Ime ni naključje

Druga pot nas popelje levo skozi Grdi graben. Ta zasluženo nosi svoje ime. Gori, doli in naokoli po mestoma precej izpostavljeni in neprijetni poti. Kakor koli že, obe poti se združita na sedlu Dolce.

Razgled, ki jemlje dih.
Razgled, ki jemlje dih.
Kmetija Suhadolnik je priljubljeno izhodišče za ture.
Kmetija Suhadolnik je priljubljeno izhodišče za ture.

Na drugi strani sedla se planinska pot spet strmo dvigne. Na desno zavije tista na Jezersko, naprej pa tista na Kočno. Pot nadaljujemo, kot da nameravamo na slednjo, a do nje je še dve uri hoda. Povzpnemo se skozi strm žleb, in zdaj smo že višje od bivaka južno od nas.

V njem lahko v sili prespi osem ljudi.

Oblika polvalja

Bivak v Kočni je davnega leta 1952 v obliki polvalja zgradilo Planinsko društvo Iskra Kranj in je bil v stari podobi pred nekaj leti temeljito obnovljen. Spustimo se po poti, ki prečka pobočja gore, in se sprehodimo do njega. Težko bi izbrali bolj dih jemajočo lego. Bivak stoji na koncu ozke police in je s treh strani obdan s prepadi.

Sedlo Dolce
Sedlo Dolce
Bivak z Grintovcem v ozadju
Bivak z Grintovcem v ozadju

V njem je vse kompaktno in namenjeno alpinistom. Majhna klopca pred njim, težka kovinska vrata, predprostor, pečica in pogradi, kjer v sili prespi osem oseb. Tisto, kar velja, je razgled. Divje gore vsenaokoli in z meglenim pokrovom pokrita Ljubljanska kotlina globoko spodaj.

Da obiščemo bivak, potrebujemo skorajda cel dan naporne in zahtevne hoje. Ni se treba bati, da bi koga srečali. Tu tišina šepeta. Pa se izplača. Posedimo na prelepem kraju in se imamo preprosto lepo.

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