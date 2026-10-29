Sončna dežela skritih zakladov (FOTO)

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Severna Makedonija ima na stotine turističnih priložnosti; z naravo, tradicijo in domačini gradijo nov obraz ponudbe.
Chateau Orman je zaklad v bližini najbolj obleganega makedonskega kraja, Ohrida. FOTOGRAFIJE: Mitja Felc

Chateau Orman je zaklad v bližini najbolj obleganega makedonskega kraja, Ohrida. FOTOGRAFIJE: Mitja Felc

Na višini okoli 1000 metrov nedaleč od Skopja od leta 2021 deluje Herbal House Bilkilife.

Na višini okoli 1000 metrov nedaleč od Skopja od leta 2021 deluje Herbal House Bilkilife.

Orce Stojanoski in njegova gostoljubnost sta bržkone razloga, zakaj se turisti tudi iz oddaljenih dežel radi vračajo.

Orce Stojanoski in njegova gostoljubnost sta bržkone razloga, zakaj se turisti tudi iz oddaljenih dežel radi vračajo.

Kiril je kljub mladosti že pravi vinski strokovnjak.

Kiril je kljub mladosti že pravi vinski strokovnjak.

Chateau Orman je zaklad v bližini najbolj obleganega makedonskega kraja, Ohrida. FOTOGRAFIJE: Mitja Felc
Na višini okoli 1000 metrov nedaleč od Skopja od leta 2021 deluje Herbal House Bilkilife.
Orce Stojanoski in njegova gostoljubnost sta bržkone razloga, zakaj se turisti tudi iz oddaljenih dežel radi vračajo.
Kiril je kljub mladosti že pravi vinski strokovnjak.
Mitja Felc
 29. 10. 2026 | 18:00
4:33
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Prav nobeno pretiravanje ne bo, če po obisku Severne Makedonije, ki velja za eno najbolj sončnih držav na stari celini, sklenemo, da bi morala biti to ena od naslednjih destinacij za vse, ki želijo še okusiti tisti pravi turizem na vasi. Nobena skrivnost ni, da imajo Makedonci Slovence pri marsikateri stvari za vzor, ena takšnih je zdaj gotovo tudi razvoj bio- in ekološkega turizma. Ko smo slišali podatek, da ima država okoli 1600 slikovitih vasi, primernih za tovrstni turizem, je postalo jasno, da gre za eno njenih velikih priložnosti. Morda celo zlato turistično jamo, ki bi lahko pomagala državi, ki se že leta in leta sprašuje, kako narediti gospodarski preskok.

Priložnosti za butični turizem v državi ne manjka, tudi zato, ker za masovnega nimajo prav nobenih pogojev, pa še ta na koncu lahko naredi več škode kot koristi. Največji dragulj je gotovo Ohrid, ki je poleg glavnega mesta Skopja tudi najbolj obiskan. A je tam vsaj v poletnih mesecih že takšna gneča, da vsi čari sicer res čarobnega Ohrida zbledijo.

Le nekaj kilometrov severno od živahnega Ohridskega jezera in Unescovega zgodovinskega bisera leži vas Orman. Kljub neposredni bližini ene najbolj obiskanih turističnih destinacij na Balkanu je tej mali makedonski vasici uspelo ohraniti svoj neokrnjeni podeželski značaj, mir ter avtentičen ritem življenja obdan z zelenimi griči.

Prav ta umaknjenost od mestnega vrveža je Orman spremenila v vse bolj priljubljeno točko za ljubitelje trajnostnega turizma in lokalnih okusov. Zgodovinsko bogata okolica, ki ponuja vpogled v starodavno dediščino in naravne poti, danes privablja obiskovalce od blizu in daleč, ki iščejo stik z domačini ter pristen utrip makedonskega podeželja.

Osrednje stičišče sodobnega ekoturizma v vasi predstavlja kompleks Chateau Orman, znotraj katerega deluje družinska destilarna Distillery Balaklija. Kompleks je postal prava gastronomska in doživljajska postojanka, saj obiskovalcem ne ponuja le mirne podeželske nastanitve z razgledom na okoliško hribovje, temveč predvsem neposreden stik s tradicionalno umetnostjo destilacije. Ko ob tem z lastnikom Orcejem Stojanoskim spregovorite o njegovem pogledu na svet in turizem – in kajpada z njim zvrnete še kakšno kupico domače rakije –, je kaj hitro jasno, zakaj se v njegov kompleks v sicer od boga pozabljene vasi vračajo gostje iz vse Evrope.

Na višini okoli 1000 metrov v zavetju občine Čučer-Sandevo nedaleč od Skopja od leta 2021 deluje Herbal House Bilkilife, nevladna organizacija in družbeno podjetje, ki povezuje tradicionalno zeliščarstvo, trajnostni turizem in opolnomočenje ranljivih skupin.

Pobudo je zasnovala soustanoviteljica in direktorica Verče Georgievska z ekipo. Zeliščarstvo uporabljajo za vključevanje oseb z invalidnostjo in posebnimi potrebami. Na delavnicah spoznavajo avtohtone rastline, njihovo nabiranje in izdelavo zeliščnih pripravkov. Ob novih spretnostih dobivajo tudi prostor za ustvarjalnost in družbeno vključenost.

Herbal House obiskovalcem ponuja doživetja tradicionalne uporabe zdravilnih rastlin ter načel krožnega gospodarstva in varovanja okolja. Središče dokazuje, kako lahko naravni viri postanejo temelj trajnostnega razvoja, družbenega podjetništva in skupnosti.

Povsem lokalno vinsko-kulinarično izkušnjo pa dobite v vasici Sopot, nedaleč od Kavadarcev. Mladi prevzemnik kmetije Kiril kljub mladosti ni le odličen poznavalec vin, ampak presneto dobro ve, kako je za njihov gospodarski razcvet pomemben butični turizem in zlasti povezovanje med različnimi deležniki.

Opisano je le kanček doživetij, ki jih bo v Severni Makedoniji gotovo vse več, tudi s pomočjo projekta, ki poteka od junija lani do decembra letos. Financirata ga Veleposlaništvo Republike Slovenije v Skopju in slovensko Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, izvaja pa ga UKIM, Kmetijski inštitut v Skopju. Projekt Oživitev tradicije in ohranjanje narave – Razvoj agroekoturizma v RS Makedoniji želi s trajnostnim turizmom izboljšati življenje na makedonskem podeželju, povečati prihodke kmetijskih gospodinjstev ter ohraniti naravno in kulturno dediščino. Poseben poudarek je na vključevanju mladih in žensk.

A ob vsem videnem velja izpostaviti glavni turistični adut Severne Makedonije – to so tamkajšnji ljudje. 

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