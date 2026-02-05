  • Delo d.o.o.
IDEJA ZA IZLET

Sončne žarke poiščimo nad meglenim pokrovom v planinah (FOTO)

Od jezera v Završnici se peš odpravimo do Valvasorjevega doma, se pocrkljamo na soncu in uživamo v razgledu na Monštranco in Svečnik.
Zabreška planina FOTO: Janez Mihovec

Valvasorjev dom FOTO: Janez Mihovec

Nad meglo in oblaki FOTO: Janez Mihovec

Pogled na Triglav FOTO: Janez Mihovec

Žirovniška planina FOTO: Janez Mihovec

Janez Mihovec
 5. 2. 2026 | 14:30
Jesen in zima sta obdobje, ko se v mirnem vremenu v dolinah in kotlinah oblikuje nizka oblačnost. V nižinah takrat vladajo nizke temperature, vlaga, oblačni pokrov in trdovratna megla, ki dostikrat vztraja tudi po več tednov. Nad inverzijo pa so nebo brez oblačka, vetra in prijetne temperature. Prav v tem času v gorah zapade veliko snega, ki gibanje oteži in ga dostikrat naredi nevarnega. Takrat se splača sprehoditi nekje vmes in se potepsti po planinah. Stol s svojo kopasto obliko in številnimi planinami na južnih pobočjih je kot nalašč za kaj takega. Našo pot začnemo v Žirovnici in nadaljujemo do jezera v Završnici, kjer se vožnja konča. V zimskih mesecih je zapornica na makadamski cesti proti Valvasorjevemu domu dvignjena, a cesta dostikrat poledenela in ne gre tvegati.

Žirovniško planino sestavljajo obsežen travnik, planinska koča in hlev.

Do Valvasorjevega doma se tako podamo s parkirišča kar peš. Že po nekaj sto metrih pot zavije nekoliko levo čez potok. Markirani poti sledimo v klanec naslednjo uro in pol in nato se znajdemo na dvorišču ene najbolj znanih koč v slovenskih gorah. Z dvorišča, kjer se pocrkljamo na soncu, se odpre pogled na dve zelo znani melišči na pobočju Stola. To sta Monštranca in Svečnik. Njuna oblika je zgovorna sama po sebi in ju ni treba kaj dosti opisovati. Škoda bi se bilo vrniti na izhodišče po isti poti ali po cesti, splača se sprehoditi po prečni markirani poti, ki vodi po pobočjih gore. Malo po gozdu in malo po odprtem svetu. Po petnajstih minutah pridemo do obsežne Žirovniške planine, ki jo upravljajo vaščani vasi na ravnini. Sestavljajo jo obsežen travnik, planinska koča in hlev. Na drugi strani planine pot ponovno zavije v gozd in se v isti višini nadaljuje proti vzhodu. Še četrt ure hoje in pred nami se odpre pogled na Zabreško planino. Tudi ta se imenuje po vasi pod Stolom. Zabreška planina je kot odsev Žirovniške. Še en obsežen travnik, planinska koča in hlev.

Na izhodišče se sprehodimo po prečni markirani poti, ki vodi po pobočjih gore.

Naprej proti vzhodu se spustimo v gozd in makadamska pot se začne spuščati. Po nekaj minutah na levi strani ceste opazimo ruševine koče Murka. Gre za nekaj kamnitih zidov hiške, ki je bila pred stoletjem v lasti književnika Frana Saleškega Finžgarja, ki je prav v njej dobil ideje za svoje delo Gospod Hudournik. Cesta se nato spušča v dolino, spotoma pa dobi še nekaj priključkov. Nekajkrat se da ovinke prečkati po bližnjicah, ki nas privedo do jezera v Završnici. V dolini je mraz, megla in vlaga. Za nami pa prelep pohod po sončnih planinah na pobočju Stola.

