  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
IZLET

Sprehod do cerkvice na svetem Jakobu: na vrhu nas pričakajo klopce in razgled (FOTO)

Odpravili smo se po Polhograjskem hribovju in se iz doline Ločnice povzpeli do razglednega svetega Jakoba.
Sveti Jakob je priljubljena izletniška točka. FOTOGRAFIJI: Janez Mihovec
Sveti Jakob je priljubljena izletniška točka. FOTOGRAFIJI: Janez Mihovec
Janez Mihovec
 12. 3. 2026 | 16:53
3:04
A+A-

Vsak prosti dan izkoristimo za gibanje, izlet, tudi za vzpon na bližnji hrib. Sveti Jakob v Polhograjskem hribovju nad Ljubljano je kot nalašč za kaj takega. Ljubljana je v zadnjih desetletjih neverjetno zrasla in se razširila, Polhograjsko hribovje je tako rekoč na njenem pragu.

Pogled proti Grmadi
Pogled proti Grmadi

Na Jakoba je speljana vrsta poti in razgledni vrh je pravi magnet za obiskovalce v vsakem letnem času. Morda najbolj zanimiva je tista iz doline Ločnice. Zapeljemo se torej v Medvode in nato do nekaj kilometrov oddaljene vasi Sora. Pri gostišču Marinšek zavijemo v dolino Ločnice in se peljemo v njen zatrep. Približno na sredini ozke doline na levi strani ceste opazimo hiško, gre za spomin na strahovito poplavo 8. avgusta 1924. Hiški se reče Pri Rusu in je spomin na Alekseja, ruskega vojaškega ujetnika, ki se po vojni nikdar ni vrnil domov. Raje se je oženil z domačo hčerko in ostal. Vendar usoda ne izbira. Tiste avgustovske noči se je razvil strahovit vihar z močnimi padavinami. V dolinah Hrastnice, Mačkovega grabna in Ločnice so nastali poplavni valovi, ki so rušili vse pred sabo in v smrt potegnili 17 ljudi. Niti domačija Alekseja jim ni ubežala. Poplava je prišla tako hitro, da je v smrt odnesel domači hčeri, Aleksej in nekaj otrok je pravočasno pobegnilo. Preživela je tudi tašča, ki se je v razpadajoči hiši oprijela zidanega dimnika.

Na vrhu nas pričakajo cerkvica, klopce, na katerih se pocrkljamo na soncu, in razgled.

Vožnjo nadaljujemo do gostišča in slaščičarne Legastja. Ob lepih dnevih je parkirati bolj težko, a je morda pametno poskusiti pri nekaj sto metrov oddaljeni zgradbi krajevne skupnosti in nogometnega igrišča, ki leži na področju Knapovž. Na tem mestu so do leta 1924 stali plavži in topilnice bližnjega rudnika svinca, cinka in živega srebra. V poplavi je bil uničen tudi ta in ga niso več obnavljali, ime pa je ostalo.

802 metra je visok vrh.

Markirana pot nas popelje v hrib. Naslednjo uro se zmerno vzpenjamo skozi gozdove prek travnikov in dvorišč samotnih kmetij. Po štiristo višinskih metrih se znajdemo na razglednem 802 metra visokem vrhu. Na njem stojijo srednjeveška cerkvica, nekaj lip in številne klopce, na katerih se lahko pocrkljamo na soncu. Tisto, kar velja, je razgled z vrha. Z njega se vidi po precejšnem delu Polhograjskega hribovja, na Ljubljansko kotlino in Ljubljano globoko spodaj.

Vzpon na Jakob je prava paša za oči. Sprehodimo se po podeželju na obrobju Ljubljane in se imamo preprosto lepo. 

Več iz teme

SlovenijapohodništvoizletSveti Jakob
ZADNJE NOVICE
18:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
GLASBENE LEGENDE

Parni valjak: Ko si zdrav, si kos vsem izzivom (Suzy)

Pol stoletja je dolgo obdobje za karkoli, kaj šele za skupino, ki še vedno snema in izdaja nove pesmi, polni dvorane in zveni, kot da je danes zagnala svoj motor.
12. 3. 2026 | 18:25
18:25
Bulvar  |  Domači trači
FIRBCI

Tjaša Kramarič iz Sanjskega moškega ima novega fanta, izbrala je precej znanega pevca (FOTO)

Resničnostna zvezdnica in vplivnica Tjaša Kramarič je razkrila, kdo je letos sveže osvojil njeno srce.
12. 3. 2026 | 18:25
18:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
STRAŠNO

Dojenčka našli mrtvega na nadstrešku pred hišo: policija preiskovala umor

Policija je preiskovala smrt novorojenčka, ki so ga našli na nadstrešku za avtomobile v Gradcu.
12. 3. 2026 | 18:05
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
KRISTUS

Doprsni kip je delo Michelangela

V baziliki sredi Rima ga je stoletja ohranjal katoliški red. Skulptura je zdaj zaščitena z alarmnim sistemom.
12. 3. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Stil
PREVIDNO

Ta vroči trend v postelji je lahko zelo nevaren

Oboževali so ga že stari Grki, a prinaša določena tveganja.
12. 3. 2026 | 18:00
17:25
Bulvar  |  Tuji trači
POD DROBNOGLEDOM

Ali se je Dončić z zvezdnico Netflixa zapletel v afero? Izdali naj bi ga všečki, moral se je oglasiti

Oglasil se je sredi govoric o nezvestobi in razhodu.
12. 3. 2026 | 17:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠOLANJE

Kaj je tako posebnega na tej osnovni šoli v Ljubljani?

Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SREDNJA DALMACIJA

Nekaj v Srednji Dalmaciji letos vleče ljudi bolj kot kadar koli prej

Ponuja tisto, kar iščejo sodobni popotniki, in sicer naravne lepote, zgodovino, mir, pristnost in čas za uživanje – brez filtrov in hitenja.
6. 3. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Zakaj potniki množično hitijo na vlake?

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Bulvar  |  Glasba in film
POLETJE

V Ljubljani se obeta pestro dogajanje

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 14:36
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠOLANJE

Kaj je tako posebnega na tej osnovni šoli v Ljubljani?

Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SREDNJA DALMACIJA

Nekaj v Srednji Dalmaciji letos vleče ljudi bolj kot kadar koli prej

Ponuja tisto, kar iščejo sodobni popotniki, in sicer naravne lepote, zgodovino, mir, pristnost in čas za uživanje – brez filtrov in hitenja.
6. 3. 2026 | 11:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Zakaj potniki množično hitijo na vlake?

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Bulvar  |  Glasba in film
POLETJE

V Ljubljani se obeta pestro dogajanje

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 14:36
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bi to lahko spremenilo Evropo?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MLJET

Raj, ki ga Hrvati ne razkrivajo radi

Narodni park Mljet, najstarejše zaščiteno morsko območje v Sredozemlju, obiskovalce navdušuje z bogastvom barv, vonjav in doživetij v neokrnjeni naravi. Celotno območje parka je izredno bogato z rastlinstvom in živalstvom ter edinstveno pokrajino, ki vas pusti brez besed.
6. 3. 2026 | 10:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
Mercedes-Benz

140 let vizije, ki premika svet. 140 izjemnih priložnosti

140 let avtomobila in 100 let znamke Mercedes-Benz se združuje v jubilejno leto, polno zgodovinskih mejnikov, navdiha in izjemne jubilejne ponudbe.
Promo Slovenske novice6. 3. 2026 | 12:54
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

To, kar nastaja v ozadju, lahko spremeni pravila igre

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POBEG S PRIJATELJICAMI

Odkrijte hrvaške otoke malo drugače. Presenetilo vas bo!

Če načrtujete pobeg s prijateljicami, ljubljeno osebo ali se podajate na samostojno pustolovščino, pri izbiri naslednje destinacije dajte prednost varnosti.
12. 3. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Stil
LUKSUZ

Kaj počnejo v edinem globalnem lifestyle management klubu?

Quintessentially je edini globalni lifestyle management klub, ki na novo definira premium turizem v regiji.
6. 3. 2026 | 18:30
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:58
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOM

Hišni sejem Lip Bled prinaša nore popuste na vrata in talne obloge

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Bolečina, ki vam lahko zagreni življenje

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Slovenske novice9. 3. 2026 | 09:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 09:55
Promo
Lifestyle  |  Stil
UGODNO

Pomladni popusti, ki vas bodo navdušili

Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NIŠ

Iščete svojo naslednjo destinacijo?

V Nišu vas ljudje pričakajo z nasmehom in toplino, ki jo je danes redko kje še mogoče srečati. Zato vam, če iščete svojo naslednjo balkansko destinacijo, priporočamo, da se ustavite na jugu Srbije in doživite nekaj, česar ne boste pozabili.
6. 3. 2026 | 20:30
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki