Sredi trga imajo izvir cvička (FOTO)

»Trideset let je dolga doba. Če bi bilo naše društvo trta, bi bilo danes v najlepših letih: globoko zakoreninjeno, z močnim lesom, a še vedno polno življenja in rodovitnosti. V teh treh desetletjih smo dokazali, da nas povezuje več kot samo vino – povezujejo nas trdo delo, prijateljstvo, spoštovanje narave, veselje do življenja. Trideset let predanosti zemlji, trti in predvsem ljudem, ki s svojim delom ohranjajo bogato vinogradniško dediščino našega kraja,« je v soboto zbrane na karlovškem trgu v Šmarjeti nagovoril Aleksander Durič, predsednik Društva vinogradnikov Šmarjeta, enega od 32 društev, združenih v Zvezo društev vinogradnikov Dolenjske. Okrogli jubilej so med drugimi počastili vinogradniki iz kar 15 društev zveze, ki so se pridružili vinogradniški povorki.

Seveda so se na slovesnosti med drugim zahvalili ustanovnim članom in vsem dozdajšnjim predsednikom društva; prvemu predsedniku Janezu Kermcu, pa žal že pokojnemu Petru Selaku, ki je bil med ustanovitelji, duša in motor društva skozi vsa leta delovanja, zahvala je šla tudi nekdanjima predsednikoma Simonu Štuklju in Jožetu Bovhanu in vsem, ki so v teh letih prispevali svoj čas, energijo in dobro voljo.

Če bi bilo naše društvo trta, bi bilo danes v najlepših letih.

V treh desetletjih so vinogradniki zgradili skupnost prijateljstva, sodelovanja in medsebojne pomoči. Organizirali so številna izobraževanja, prikaze rezi vinske trte, ocenjevanja vin, razne prireditve in srečanja, s katerimi so ohranjali običaje ter bogatili družabno življenje svojega kraja. Danes je v društvu 165 članov, v svojih vrstah pa imajo kar tri cvičkove princese: Sašo Jerele, Zdenko Mirtek in Blažko Ilovar. Njihovi so tudi trije kralji cvička: Marko Cvelbar ter dva Janeza Colnarja, starejši in mlajši.

V povorki so se predstavili vinogradniki 15 vinogradniških društev.

Za društvo je bil prelomen avgust 2020, ko so na prenovljenem Karlovškem trgu v Šmarjeti uradno odprli fontano Izvir cvička, prvo vinsko fontano na Dolenjskem in prvo cvičkovo fontano v državi. Ima izjemen pomen za vinogradništvo in pospeševanje turizma v kraju in širše. Na fontani se toči cviček in tri osnovna vina, ki ga sestavljajo, to so žametna črnina, modra frankinja in dolenjsko belo. Dobavitelji so lokalni vinogradniki, ki svoja vina oddajo v oceno strokovni komisiji. Najbolje ocenjena vina po posameznih sortah se to leto točijo na Izviru cvička. Ob cvičkovi fontani je tudi cvičkova brajda z 11 trtami. Lani so opravili prvo trgatev in pridelali 21 litrov cvička. Trgatev je bila slavnostna. Zbrali so se botri trt Cvičkove brajde, grozdje so pecljali ročno na kovinski mreži, drozgo pa stočili v manjšo kad. Kasneje so drozgo sprešali v leseni preši, iz katere je nateklo 16 litrov mošta; zažvepljali so ga in prelili v cisterno, da je zorel.

32 DRUŠTEV je v Zvezi društev vinogradnikov Dolenjske.

Poseben mejnik v delovanju društva je tudi lanska pridobitev prenovljenih prostorov v Moletovi hiši, kjer imajo tudi vinsko klet. Ta je vrhunsko opremljena, med drugim so v njej vitrine za vina njihovih vinogradnikov, vse skupaj pa pokriva originalni opečni strop z loki in oboki. Ti prostori, na katere so vinogradniki zelo ponosni, niso le naložba v infrastrukturo, temveč naložba v nadaljnji razvoj društva, njegovo povezovalno vlogo in ustvarjanje možnosti za še uspešnejše delo v prihodnosti.

Seveda na praznovanju vinogradnikov ni šlo brez pridnih članic Društva podeželskih žensk Šmarjeta, ki imajo svoje prostore, tako kot vinogradniki, v Moletovi hiši. Napekle so veliko sladkih in slanih dobrot.

Praznovanje je bilo priložnost za številne lepe besede in čestitke, ki sta se jim med številnimi društvi in posamezniki pridružila tudi župan občine Šmarješke Toplice mag. Marjan Hribar in Miran Jurak, predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske. Zbrane sta nagovorili tudi 26. cvičkova princesa Ajda Lea Jakše iz Kostanjevice na Krki in 29. vinska kraljica Slovenije Nika Martinčič iz Šentjerneja. Sicer pa so domačini pripravili prijeten kulturno-glasbeni program, ki ga je spretno povezovala domačinka Majda Kušer Ambrožič. Naj zaključimo z njeno mislijo: »Vinogradništvo človeka nauči marsičesa. Predvsem potrpežljivosti. Trta namreč ne pozna bližnjic. Vinogradnik pa tudi ne. Pozna pa zgodnja jutra, vremenske skrbi, žuljave dlani in tisti posebni ponos, ko v kozarcu zažari sad celoletnega dela.«