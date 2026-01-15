  • Delo d.o.o.
TURISTIČNA TRIBUNA

Srednjeveški trg, križev pot in Kozjansko, kot ga še niste videli

Do cerkve Matere božje sedem žalosti na Starih gorah vodi pot iz Podsrede, ki je bila v starih listinah omenjena že davnega leta 1377.
Stare gore nad Podsredo

Stare gore nad Podsredo

Pogled po Kozjanskem FOTOGRAFIJE: Janez Mihovec

Pogled po Kozjanskem FOTOGRAFIJE: Janez Mihovec

Križev pot

Križev pot

Podsreda

Podsreda

Dolina Bistrice

Dolina Bistrice

Stare gore nad Podsredo
Pogled po Kozjanskem FOTOGRAFIJE: Janez Mihovec
Križev pot
Podsreda
Dolina Bistrice
Janez Mihovec
 15. 1. 2026 | 18:10
3:03
Kozjansko je gričevnat svet na skrajnem jugovzhodnem delu Slovenije, že na meji s Hrvaško. Leži nekoliko stran od glavnih prometnih tokov in pokrajina ter njena naselja so tako obdržali svojo idilično, nekoliko starodavno podobo. Ena najlepših vasi na tem območju je Podsreda, trg pod istoimensko mogočno zgradbo visoko v pobočju Orlice nad naseljem. Podsreda je zanimiva sama po sebi. Je gručasto trško naselje s številnimi zaselki na desnem bregu reke Bistrice, ki tu zavije proti vzhodu. Prvič je bila omenjena v starih listinah že davnega leta 1377. Glavna znamenitost trga sta župnijska cerkev svetega Janeza Krstnika iz leta 1806 in na glavnem trgu sramotilni steber, kamor so stoletja javno priklepali tiste, ki niso imeli posebnega razumevanja do upoštevanja zakonodaje.

Nekdanja romarska Marijina cerkev je bila prvič omenjena leta 1347.

Pogled po Kozjanskem FOTOGRAFIJE: Janez Mihovec
Pogled po Kozjanskem FOTOGRAFIJE: Janez Mihovec

Še večjo znamenitost najdemo na vzpetini na vzhodni strani naselja. K cerkvi Matere božje sedem žalosti na Starih gorah nad Podsredo vodi kalvarijska pot iz Podsrede. Vzpon začnemo pri Domu krajanov Podsreda, vrh pa dosežemo po dvajsetminutnem sprehodu, ki se vije cikcak mimo številnih kapelic. Osrednja, nekdanja romarska Marijina cerkev je bila prvič omenjena leta 1347, sedanja stavba pa je iz začetka 15. stoletja. V cerkvi izstopa velik poznobaročni oltar iz druge polovice 18. stoletja s kipom Pieta, to je žalujoče Matere božje z umrlim Kristusom v naročju. Kip so izdelali v ptujskogorski delavnici že pred šestimi stoletji.

Vrh dosežemo po dvajsetminutnem sprehodu, ki se vije cikcak mimo številnih kapelic.

Križev pot
Križev pot

Križev pot kapelic so krajani zgradili v letu 1834 in ga obnovili v letih 1893-94. Takrat so dobile kapelice nove podobe in kipe Ferdinanda Stuflesserja. Zadnja postaja križevega pota je v nekdanji kapeli sv. Mohorja in Fortunata. Dve kapelici ob vznožju križevega pota pa nista njegov del, posvečeni sta sv. Florjanu in Frančišku Asiškemu. Križev pot je prava paša za oči in je bil vzorno obnovljen leta 2015. Nad cerkvijo stoji še kapela, posvečena sveti Ani, iz 14. stoletja, za njo pa je prostran travnik z veliko vrtačo, znak kraškega sveta, ki ga najdemo tu in tam tudi na Kozjanskem. Tisto, kar velja, pa je razgled. Globoko spodaj ob potoku je trg Podsreda, na drugi strani pa visoko v pobočju orjaška zgradba srednjeveškega gradu. Pa pogled po širnih gričkih Kozjanskega in hrvaškega Zagorja vsenaokoli.

Podsreda
Podsreda
Dolina Bistrice
Dolina Bistrice

