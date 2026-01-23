Štajerska: ena najbolj privlačnih in prepoznavnih evropskih turističnih regij

Štajerska se v letu 2026 uvršča med najbolj privlačne in prepoznavne evropske turistične regije, saj je prejela naziv European Best Destinations (EBD) 2026. Gre za pomembno mednarodno priznanje, ki potrjuje dolgoletno usmerjenost regije v trajnostni razvoj, povezovanje narave in kulture ter oblikovanje avtentičnih doživetij, prilagojenih sodobnemu obiskovalcu. Uvrstitev na ugledno evropsko platformo pomeni jasen signal, da se Štajerska z razvojem kakovostne in povezane turistične ponudbe uspešno umešča na evropski turistični zemljevid. Mednarodno prepoznavnost regija letos dodatno krepi s predstavitvami na ključnih turističnih sejmih, med drugim na Ferien-Messe Wien in CMT Stuttgart, kjer se predstavlja v ospredju slovenske turistične ponudbe na stojnici Slovenske turistične organizacije. Posebno pozornost obiskovalcev pritegnejo nastopi ptujskih kurentov ter bogata vinsko-kulinarična ponudba, ki poudarja tradicijo in identiteto Štajerske.

Regija se predstavlja kot povezana urbanaravna destinacija, ki združuje sedem lokalnih okolij – Maribor, Ptuj, Jeruzalem Slovenija, Haloze, Slovenske gorice, Ravno polje in Pohorje. Vsaka od njih prispeva svoj značaj in zgodbe, skupaj pa oblikujejo celovito in raznoliko ponudbo, ki omogoča doživetja na kratkih razdaljah in spodbuja trajnostno raziskovanje v umirjenem ritmu.

Prepoznave ikone

Pomemben del prepoznavnosti Štajerske temelji na močnih ikonah. Maribor z najstarejšo trto na svetu simbolizira bogato vinsko dediščino, Ptuj kot najstarejše slovensko mesto pa z gradom, veduto in zgodovinskim jedrom predstavlja eno najmočnejših kulturnih kulis v državi. Vinorodni griči Jeruzalema, Slovenskih goric in Haloz, aktivno Pohorje ter odprta krajina Ravnega polja dopolnjujejo podobo regije, kjer se narava in kultura nenehno prepletata.

»Naziv European Best Destinations 2026 je za Štajersko izjemno priznanje in hkrati potrditev, da smo na pravi poti,« poudarjajo predstavniki konzorcija destinacije Štajerska. »Ponosni smo, da evropska javnost prepoznava preplet urbanih središč, vinorodnih gričev in naravnih območij ter kakovost doživetij, ki jih ponujamo vse leto.« Letos bo Štajerska nadaljevala razvoj povezanih kulturno-turističnih produktov, digitalnih rešitev za obiskovalce in trajnostnih pristopov, katerih cilj sta daljše bivanje in avtentična izkušnja destinacije. S tem se regija utrjuje kot ena najbolj zanimivih evropskih destinacij prihodnjega obdobja.

Posebno pozornost pritegnejo tudi nastopi ptujskih kurentov. FOTO: Tadej Regent