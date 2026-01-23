  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TURISTIČNA ZVEZDA

Štajerska: ena najbolj privlačnih in prepoznavnih evropskih turističnih regij

Regija je dobila pomembno mednarodno priznanje. Predstavlja se kot povezana urbanaravna destinacija, ki združuje sedem lokalnih okolij.
Vinorodni griči Jeruzalema FOTO: RRA Podravje

Vinorodni griči Jeruzalema FOTO: RRA Podravje

Posebno pozornost pritegnejo tudi nastopi ptujskih kurentov. FOTO: Tadej Regent

Posebno pozornost pritegnejo tudi nastopi ptujskih kurentov. FOTO: Tadej Regent

Maribor z najstarejšo trto na svetu simbolizira bogato vinsko dediščino. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Maribor z najstarejšo trto na svetu simbolizira bogato vinsko dediščino. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Vinorodni griči Jeruzalema FOTO: RRA Podravje
Posebno pozornost pritegnejo tudi nastopi ptujskih kurentov. FOTO: Tadej Regent
Maribor z najstarejšo trto na svetu simbolizira bogato vinsko dediščino. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI
Mitja Felc
 23. 1. 2026 | 15:15
A+A-

Štajerska se v letu 2026 uvršča med najbolj privlačne in prepoznavne evropske turistične regije, saj je prejela naziv European Best Destinations (EBD) 2026. Gre za pomembno mednarodno priznanje, ki potrjuje dolgoletno usmerjenost regije v trajnostni razvoj, povezovanje narave in kulture ter oblikovanje avtentičnih doživetij, prilagojenih sodobnemu obiskovalcu. Uvrstitev na ugledno evropsko platformo pomeni jasen signal, da se Štajerska z razvojem kakovostne in povezane turistične ponudbe uspešno umešča na evropski turistični zemljevid. Mednarodno prepoznavnost regija letos dodatno krepi s predstavitvami na ključnih turističnih sejmih, med drugim na Ferien-Messe Wien in CMT Stuttgart, kjer se predstavlja v ospredju slovenske turistične ponudbe na stojnici Slovenske turistične organizacije. Posebno pozornost obiskovalcev pritegnejo nastopi ptujskih kurentov ter bogata vinsko-kulinarična ponudba, ki poudarja tradicijo in identiteto Štajerske.

Naziv European Best Destinations 2026 je izjemno priznanje in hkrati potrditev, da smo na pravi poti.

Regija se predstavlja kot povezana urbanaravna destinacija, ki združuje sedem lokalnih okolij – Maribor, Ptuj, Jeruzalem Slovenija, Haloze, Slovenske gorice, Ravno polje in Pohorje. Vsaka od njih prispeva svoj značaj in zgodbe, skupaj pa oblikujejo celovito in raznoliko ponudbo, ki omogoča doživetja na kratkih razdaljah in spodbuja trajnostno raziskovanje v umirjenem ritmu.

Prepoznave ikone

Pomemben del prepoznavnosti Štajerske temelji na močnih ikonah. Maribor z najstarejšo trto na svetu simbolizira bogato vinsko dediščino, Ptuj kot najstarejše slovensko mesto pa z gradom, veduto in zgodovinskim jedrom predstavlja eno najmočnejših kulturnih kulis v državi. Vinorodni griči Jeruzalema, Slovenskih goric in Haloz, aktivno Pohorje ter odprta krajina Ravnega polja dopolnjujejo podobo regije, kjer se narava in kultura nenehno prepletata.

Regija se utrjuje kot ena najbolj zanimivih evropskih destinacij prihodnjega obdobja.

»Naziv European Best Destinations 2026 je za Štajersko izjemno priznanje in hkrati potrditev, da smo na pravi poti,« poudarjajo predstavniki konzorcija destinacije Štajerska. »Ponosni smo, da evropska javnost prepoznava preplet urbanih središč, vinorodnih gričev in naravnih območij ter kakovost doživetij, ki jih ponujamo vse leto.« Letos bo Štajerska nadaljevala razvoj povezanih kulturno-turističnih produktov, digitalnih rešitev za obiskovalce in trajnostnih pristopov, katerih cilj sta daljše bivanje in avtentična izkušnja destinacije. S tem se regija utrjuje kot ena najbolj zanimivih evropskih destinacij prihodnjega obdobja.

Posebno pozornost pritegnejo tudi nastopi ptujskih kurentov. FOTO: Tadej Regent
Posebno pozornost pritegnejo tudi nastopi ptujskih kurentov. FOTO: Tadej Regent

Maribor z najstarejšo trto na svetu simbolizira bogato vinsko dediščino. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI
Maribor z najstarejšo trto na svetu simbolizira bogato vinsko dediščino. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Več iz teme

turizemŠtajerskanapredekregija
ZADNJE NOVICE
16:41
Novice  |  Slovenija
STROKOVNJAK ZA VARNOSTNA VPRAŠANJA

Če lahko lažni policist hodi po Brniku, kaj še lahko spregledamo? Denis Čaleta kritično o delu policije

Denis Čaleta o varnostnem incidentu, ko se je lažni policist nemoteno sprehajal po Brniku: Kaže na sistemske pomanjkljivosti in posledice takšnih dejanj se bodo lahko pokazale šele z zamikom.
Nina Čakarić23. 1. 2026 | 16:41
16:40
Šport  |  Tekme
PRVA TEKMA

Le še nekaj ur do prvega spektakla v Stožicah

Sedemkratni evropski prvaki v futsalu bodo drevi prvi tekmeci Slovencev.
23. 1. 2026 | 16:40
16:06
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
RAZPOKA NA TIRNICI

Je za hudo železniško nesrečo v Španiji, v kateri je umrlo 45 ljudi, kriva razpoka na tirnici?

Španska komisija za preiskovanje železniških nesreč je ob pregledu vlaka družbe Iryo odkrila zareze v tekalni plasti desnih koles štirih vagonov.
23. 1. 2026 | 16:06
16:00
Novice  |  Nedeljske novice
FUTSAL

V Stožicah tudi za pokojno sestro

Evropsko prvenstvo se je začelo v sredo v Rigi, v Ljubljani se 13. EP začenja ta petek. Za naslov se meri 16 reprezentanc, s pomembno vlogo v dresu Slovenije tudi 25-letni sidraš Jeremy Bukovec.
23. 1. 2026 | 16:00
15:50
Novice  |  Slovenija
NA JAVNO DOSTOPNIH POVRŠINAH

Lažni policist na Brniku deloval dva dni, generalni direktor pojasnil, da so ga odkrili pravočasno in zakonito

Na vprašanje, kako to, da v tem primeru niso bile izvedene hišne preiskave, je Petrič odgovoril, da za pojasnilo preiskovalnih dejanj ni pristojen.
23. 1. 2026 | 15:50
15:36
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
SRHLJIV GLASOVNI ZAPIS

Srhljivo zadnje sporočilo pred eno največjih tragedij v rokoborbi

Grozljivi umori so šokirali svet in trajno spremenili profesionalno rokoborbo.
23. 1. 2026 | 15:36

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
REDMI

Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G prejmete kot darilo pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 13:19
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki