Ste pripravljeni na poletni odklop?

Poletni dopust je za mnoge glavni oddih, na katerega čakate vse leto. Rezervacije so pogosto opravljene več mesecev vnaprej in lahko vključujejo letalske vozovnice, nastanitev, prevoze in druge aktivnosti. Nepričakovan dogodek, ki vam tik prek zdajci prepreči odhod, pa lahko pomeni precej več kot le razočaranje – pogosto lahko prinese tudi občutno finančno izgubo. Čeprav ste najbrž z mislimi že pri pakiranju in načrtovanju vseh počitniških aktivnosti, je zato dobro pomisliti tudi na to, kako se lahko z ustreznim zavarovanjem potovanj v tujino zaščitite, če ne boste mogli na pot.

Prvi korak je dober načrt, drugi pa sklenitev ustreznega zavarovanja

Ne glede na to, kako dobro načrtujete svoj dopust v tujini in skrbite, da bo vse potekalo gladko, se lahko zgodi kaj, kar vam povzroči težave na potovanju ali pa vam prepreči že odhod.

V Zavarovalnici Triglav zato v okviru najširšega paketa C zavarovanj potovanj v tujino omogočajo tudi zavarovanje odpovedi večkratnih potovanj v tujino. Namenjeno je predvsem tistim, ki v tujino potujete večkrat letno in želite zaščititi svoj finančni vložek v potovanja.

Kaj je krito?

Zavarovanje krije stroške odpovedi turističnega potovanja, če je odpoved posledica okoliščin, na katere ne morete vplivati. Med njimi so na primer:

nepričakovano poslabšanje zdravstvenega stanja vas ali vaših bližnjih,

nezgoda,

smrt zavarovanca ali bližnjega družinskega člana,

elementarne nesreče in še nekateri drugi nepredvideni dogodki.

Kritje velja tudi za družinske člane, ki so navedeni na isti zavarovalni polici (zakonec, partner, otroci do 18. oz. do 26. leta, če se šolajo), kar je posebej pomembno in uporabno pri družinskih potovanjih.

FOTO: Zavarovalnica Triglav

Pomembno je, kje ste naredili rezervacijo

Zavarovanje krije stroške, ki nastanejo, če odpoveste turistično potovanje, ki je dogovorjeno z organizatorjem potovanja. To so le uradno registrirane turistične agencije in ponudniki letalskih vozovnic. Pogoj za zavarovalno kritje odpovedi večkratnih potovanj v tujino je, da je dogovor o potovanju z organizatorjem potovanja sklenjen v jezikih nekdanjih jugoslovanskih republik, angleškem ali nemškem jeziku.

Če pogledamo primer : Če nastanitev rezervirate neposredno v hotelu, zavarovanje morebitne odpovedi ne bi krilo. Če pa bi bila namestitev del turističnega aranžmaja, rezerviranega prek turistične agencije, bi bila odpoved lahko krita z zavarovanjem. Krita bi bila tudi odpoved rezervacije letalske vozovnice, ki bi jo kupili neposredno pri letalskem ponudniku.

Poleg tega pa zavarovanje potovanj v tujino krije tudi stroške nujnega zdravljenja v tujini, 24/7 dosegljiva asistenca pa omogoča hitro in učinkovito reševanje težav v tujini. Zavarovanje krije tudi stroške drugih nevšečnosti, recimo izdelavo novih dokumentov zaradi kraje ali izgube in odgovornosti za škodo, če jo nehote komu povzročite.

Zaščitite se pred finančnimi skrbmi

Zavarovanje krije stroške odpovedi potovanj, katerih vrednost ne presega 1230 evrov (oziroma po dogovoru do 3110 evrov). To je tudi najvišji znesek izplačil v enem zavarovalnem letu.

Kaj pa, če načrtujete dražje potovanje ali pa nimate paketa C? Sklenete lahko zavarovanje odpovedi turističnih potovanj, s katerim boste prav tako zavarovali svoj finančni vložek.

Zavarujte svoje potovanje in sodelujte v žrebu za doživetje s surfanjem in supanjem Ne glede na to, ali se odpravljate na daljše potovanje na drug konec sveta ali le na krajši oddih kam bližje, je priporočljivo, da na svoj seznam obvezne opreme umestite tudi ustrezno zavarovanje potovanj v tujino. Tako boste tudi daleč od doma brez skrbi, z malo sreče pa lahko osvojite še zabavno vodno dogodivščino. Kako? Vsi, ki boste do 2. avgusta 2026 sklenili celoletno zavarovanje potovanj v tujino pri Zavarovalnici Triglav, se lahko potegujete za nepozabno doživetje s surfanjem in supanjem, ki bo 29. avgusta 2026 na Velenjskem jezeru. V Zavarovalnici Triglav bodo namreč 20 izžrebancem omogočili, da bodo pod vodstvom vrhunskih strokovnjakov vstopili v vznemirljivi svet vodnih športov. Zavarovanje potovanj v tujino lahko hitro in enostavno sklenete po spletu ali pri svojem zastopniku.