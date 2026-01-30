  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
IZ POLTEME ZASIJEJO PODOBE

Sveti Primož nad Kamnikom je priljubljena izletniška točka (FOTO)

Cerkvici vidimo že s precejšne razdalje.
Na cilju FOTOGRFAIJE: Janez Mihovec

Na cilju FOTOGRFAIJE: Janez Mihovec

Nad megleno Ljubljansko kotlino

Nad megleno Ljubljansko kotlino

Pogled proti Krvavcu

Pogled proti Krvavcu

Na poti

Na poti

Razgled je čudovit.

Razgled je čudovit.

Na cilju FOTOGRFAIJE: Janez Mihovec
Nad megleno Ljubljansko kotlino
Pogled proti Krvavcu
Na poti
Razgled je čudovit.
Janez Mihovec
 30. 1. 2026 | 16:31
3:08
A+A-

Visoko v pobočju Velike Planine že od daleč opazimo gručo stavb. Pravi pravcati zaselek sestavljajo dve cerkvi in med njima nekdanja mežnarija. Na robu Kamniško-Savinjskih Alp tvorijo enega najlepših kulturnih znamenitosti Slovenije. Zapeljati se moramo v Stahovico in ob razcepu cest v dolino Kamniške Bistrice in ceste na Črnivec v pobočje zavije kolovoz. Ves čas se strmo vzpenja in nas vodi na desno. Vzpeti se moramo za dobrih štiristo višinskih metrov do nadmorske višine 842 metrov. Uro in pol potrebujemo in cerkvici vidimo že s precejšne razdalje, saj pot prav na koncu nerodno zavije in povrhu naredimo še precejšen ovinek po sončnih pobočjih.

Za ključ moramo zaprositi v nekdanji mežnariji, ki je danes na pol formalen planinski dom. Ključ je tak, kot je treba: velik in masiven in odpre prav taka vrata cerkve sv. Primoža. Ta je nekaj posebnega. V stoletjih so jo večkrat prezidali in deluje, kot da bi bila sestavljena iz več kosov. Manjšo romansko cerkev so pred 500 leti prezidali v dvoladijsko dvoransko stavbo poznogotskega tipa. Cerkveni ladji da prav poseben poudarek vrsta mogočnih stebrov, ki potekajo po sredini. Cerkveni zvonik se ne drži zgradbe, ampak je postavljen samostojno nekaj metrov proč.

Nad megleno Ljubljansko kotlino
Nad megleno Ljubljansko kotlino
Pogled proti Krvavcu
Pogled proti Krvavcu

Cerkveni zvonik se ne drži zgradbe, ampak je postavljen samostojno nekaj metrov proč.

Ko se nam oči privadijo mraka, iz polteme zasijejo podobe. Vsa severna stran cerkvene ladje je pokrita s freskami. Naslikane so bile pred 500 leti v letu 1504, so delo slikarja, ki spada v umetniško bližino Mojstra kranjskega oltarja. Njegovo točno ime ni znano, pa se je zanj ohranil naziv: Mojster Vid. V monumentalnih razmerah si lahko ogledamo Pohod in Poklon svetih treh kraljev. Naslednja podoba prikazuje Marijo Zavetnico, ki pod svojim plaščem skriva in ščiti ubogo ljudstvo, ki so ga hudo preizkušali kuga, lakota, kobilice in Turki. Prav zanimive so podobe srednjeveške pokrajine in ljudi v oblačilih izpred stoletij. Freske so bile pred leti v celoti obnovljene in danes spet sijejo v stari lepoti. Če jih pogledamo s strani, lahko vidimo, kako konservatorji rešujejo problem vlage v starodavnem zidovju. Vsakih nekaj deset centimetrov iz zidu gleda drobna cevka, iz katere se izceja vlaga. Poleg omenjene si oglejmo tudi cerkev nekaj deset metrov stran. To je sveti Peter, ne sicer toliko znan, vendar tudi ta vreden ogleda s svojim bogatim lesenim stropom.

Na poti
Na poti

Okoli cerkva strmina pobočja nekoliko popusti. Splača se posedeti na travnikih in užiti pogled na širno Ljubljansko polje in notranjske gozdove, ki jih prav na koncu označi mogočni Snežnik.

Razgled je čudovit.
Razgled je čudovit.

Ključ je tak, kot je treba: velik in masiven in odpre prav taka vrata cerkve.

Več iz teme

Sveti Primož nad Kamnikompohodništvoturizemcerkevizlet
ZADNJE NOVICE
17:21
Novice  |  Kronika  |  Doma
VLOMILCI NA DELU

Vlomilski pohod po Vipavski dolini: razdejanje v hiši, trgovini in trafiki

Policija poziva občane k večji previdnosti.
30. 1. 2026 | 17:21
17:17
Bulvar  |  Zanimivosti
SVETOVNI REKORDER

Čudežnemu dveletniku uspel vpis v Guinnessovo knjigo rekordov (FOTO)

Pri snookerju je z enim udarcem dve krogli spravil v dve luknji.
30. 1. 2026 | 17:17
17:00
Bulvar  |  Suzy
ASTROLOGIJA

Kažipot planetov: v nedeljo pa nas čaka malce napornejša polna luna (Suzy)

Najbolj stresen dan tedna pa bo četrtek, ko bosta Merkur in Uran v kvadratu.
30. 1. 2026 | 17:00
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
STIL

Poklon Valentinu

Ko s slogom oblačenja počastimo nedavno preminulega modnega genija, v resnici častimo najlepše plati ženstvenosti.
Ajda Janovsky30. 1. 2026 | 17:00
16:31
Lifestyle  |  Izlet
IZ POLTEME ZASIJEJO PODOBE

Sveti Primož nad Kamnikom je priljubljena izletniška točka (FOTO)

Cerkvici vidimo že s precejšne razdalje.
30. 1. 2026 | 16:31
16:26
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA PREVOZOV

To prihaja v Maribor, kaj bodo rekli taksisti?

V Sloveniji Uber deluje kot partner tradicionalnim taksistom.
30. 1. 2026 | 16:26

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki