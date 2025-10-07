Taya Damjan: Biti moraš zelo močan, da vztrajaš

INTERVJU

Tayo je to jesen na Pop TV mogoče spremljati v oddaji Moja Slovenija, namenjeni vsem, ki iščejo navdih za potep po manj znanih kotičkih slovenskih mest. Morda bo po teh poteh popeljala tudi moža Jerneja Damjana in njuno hčer.

V oddaji Moja Slovenija boste gledalcem pokazali skrite kotičke dvanajstih slovenskih mest. Koliko od teh kotičkov je bilo novih tudi za vas? Še vedno raziskujemo in snemamo, ker želimo biti časovno usklajeni z letnim časom in ponudbo. Je pa res, da vem, v katere kraje se bomo še podali, in priznam, da marsikje še nisem bila. Lahko povem, da sem kar veliko od prikazanega v prvih dveh oddajah videla in doživela prvič. Ne gremo samo v mesto, temveč res iščemo doživetja, ki to mesto naredijo posebno. Upam, da mi starši deklet, ki skačejo, ne bodo zamerili, ampak jaz sem presrečna, da najina hči ...