To je ena najbolj vznemirljivih družinskih destinacij na severu Evrope

Estonija, najsevernejša baltska država, je bila svojčas gotovo precej na repu po razvitosti med državami velike evropske družine, danes pa je vsaj v tehnološkem smislu ena vodilnih. To se vidi že takoj, ko se z letališča z javnim prevozom premaknete v središče prestolnice Talin. Skoraj polmilijonsko mesto, ki na severu meji na Finski zaliv, na zahodu pa na Baltsko morje, je zanimivo za nekajdnevni potep iz več razlogov.

Preseneti podatek, da kar tretjina od okoli 1,35 milijona prebivalcev živi v Talinu, pokrajina pa ponekod še vedno nekoliko spominja na postsocialistično obdobje. A če je na eni strani mesto sodobno in napredno, se je znotraj srednjeveškega obzidja čas že pred stoletji ustavil. Talin ima namreč pestro zgodovino in eno najbolje ohranjenih srednjeveških mestnih središč na stari celini. Od leta 1997 je na Unescovem seznamu svetovne dediščine, predvsem zaradi izjemno dobro ohranjene srednjeveške urbane zasnove, mestnega obzidja in stavb. Ko se tam sprehodite, vidite, da ga je Unesco upravičeno vzel pod svoje okrilje. Izstopa zlasti živahen osrednji trg, za starimi pročelji pa so restavracije, bari, muzeji, galerije, trgovine in Lekarna mestne hiše (Raeapteek), ki je svetovni unikum predvsem zato, ker že od leta 1422 brez prekinitve posluje v povsem istih prostorih na mestnem trgu.

Danes velja za eno najvznemirljivejših in do družin prijaznih destinacij na severu kontinenta.

Osrednji srednjeveški trg

Ob obali, v bližini talinskega pristanišča, se spojita mešanica modernih stavb in industrijskega videza. Nove stanovanjske komplekse in s stilom obnovljene obstoječe hale so še kako lepo umestili v prostor. Eden takšnih je Muzej hidroplanov, še posebno je vreden ogleda, če mesto obiščete z otroki. Urejen je v velikanskem zgodovinskem hangarju, zgrajenem za hidroplane v času carske Rusije, danes pa je del Estonskega pomorskega muzeja. V njem je skoraj 200 avtentičnih predmetov, povezanih z estonsko pomorsko zgodovino, plovbo in obrambo. Glavna atrakcija je podmornica Lembit, zgrajena leta 1937 v Veliki Britaniji za estonsko mornarico. Obiskovalci lahko stopijo vanjo in si ogledajo njeno notranjost, kar je precej bolj zanimivo kot opazovanje podmornice zgolj od zunaj.

Še en raj za otroke je nedaleč stran, in sicer v muzeju PROTO. Gre pravzaprav za interaktivni center, namenjen mlajšim obiskovalcem, kjer se znanost, tehnologija in virtualna resničnost prepletajo z zgodovinskimi izumi. Otroci lahko preizkušajo različne naprave, uporabljajo VR-očala in se znajdejo v svetu letečih strojev, podmornic, balonov in drugih izumov. Sama po sebi je zanimiva že stavba Noblessner, ki je bila nekoč pomembna tovarna podmornic carske Rusije, danes pa je preurejena v sodobno obmorsko četrt z restavracijami, galerijami in kulturnimi ustanovami.

Notranjost podvodne železne gmote je nadvse zanimiva. FOTOGRAFIJE: Mitja Felc

Brez ogleda najvišje stavbe v Estoniji pač ne gre. Na obrobju prestolnice je Talinski televizijski stolp, ki je s 314 metri najvišja stavba v državi in eden najprepoznavnejših simbolov. Zgradili so ga med letoma 1975 in 1980, uradno pa so ga odprli 11. julija 1980, v času olimpijskih iger v Moskvi, katerih jadralna tekmovanja so potekala v Talinu. Za obiskovalce sta najzanimivejši 21. in 22. nadstropje. Glavna razgledna ploščad je na približno 170 metrih, odprta zunanja ploščad pa na 175 metrih. Od tod je 360-stopinjski pogled na Talin, Baltsko morje in okolico; ob zelo dobri vidljivosti je mogoče videti celo luči Helsinkov.

Čeprav je bil Talin v očeh Evrope dolgo le odmaknjeno baltiško pristanišče, je danes ena najbolj vznemirljivih in do družin prijaznih destinacij na severu kontinenta. Vsekakor vredna ogleda.