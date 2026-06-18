To soboto doživite Japonsko v Ljubljani

Ploščad na Trgu republike v Ljubljani bo to soboto zaživela v znamenju Japonske. Dežela vzhajajočega sonca je zelo daleč, a njena povezanost s Slovenijo je zelo izrazita. Letošnji Dan Japonske, ki ga pripravlja njihovo veleposlaništvo v Sloveniji v sodelovanju z oddelkom za azijske študije in društvom Dan Japonske, bo na enem mestu združil številna društva, organizacije, skupine in podjetja, ki se na slovenskih tleh ukvarjajo z Japonsko.

Obiskovalci bodo z dejavnostmi na stojnicah, predavanji, prikazi in delavnicami izvedeli veliko zanimivega o daljni državi, ki jo sestavlja okoli 7000 otokov, od katerih predstavljajo štirje največji, Kjušu, Šikoku, Honšu in Hokaido, kar 97 odstotkov kopnega.

Začetki prireditve segajo v leto 2012, ko je bil organiziran prvi japonski dan. Prvih nekaj let je prireditev potekala na Zbiljskem jezeru, nato so jo preselili v Ljubljano, najprej na Gospodarsko razstavišče, nato so v sodelovanju z Narodnim muzejem in Slovenskim etnografskim muzejem japonski dan začeli prirejati na muzejski ploščadi na Metelkovi. Zadnja leta Dan Japonske poteka v središču mesta.