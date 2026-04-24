TURISTIČNA TRIBUNA

Trst nekoč sinonim za šoping, danes je mnogo več (FOTO)

Mesto kave, vetra in zgodb; je idealna izbira za dnevni izlet.
Piazza Unità d'Italia velja za enega največjih obmorskih trgov v Evropi. FOTO: Vincenzo De Palo Photo/Getty Images

Ko ste v Trstu, je kava obvezna. FOTO: Patrick Donovan/Getty Images

Sprehodi ob tržaških kanalih so nekaj posebnega. FOTO: Maremagnum/Getty Images

Maja Bem
 24. 4. 2026 | 18:00
Le streljaj od slovenske meje se odpira mesto, kjer se srečujejo srednjeevropska zgodovina, mediteranski utrip in močna slovenska sled. Trst je idealna izbira za izlet, ki združi kulturo, kulinariko in sprehod ob morju, kjer vas skoraj gotovo spremlja piš vetra.

Največji razcvet je mesto doživelo v 19. stoletju

Trst, mesto ob zalivu, kot ga je poimenoval pisatelj Boris Pahor, že stoletja živi na presečišču svetov. Njegovo ime izvira iz predrimske dobe, arheološke sledi poselitve pa segajo do griča Svetega Justa, ki se dviga nad mestom. V slovenski pisni zgodovini se Trst prvič pojavi leta 1566, ko ga v Besedariju omenja Primož Trubar.

Največji razcvet je mesto doživelo v 19. stoletju, ko je postalo glavno pristanišče Avstro-Ogrske. Iz tistega časa izhaja njegov mogočni mestni videz – široki trgi, palače in kavarne, ki še danes oblikujejo njegov utrip.

Kava pa se pogosto spije stoje za šankom

Posebno mesto v Trstu pripada kavi. Prav tu se je začelo industrijsko praženje, mesto pa danes velja za eno najpomembnejših kavnih središč v Italiji. Tržačani na leto popijejo kar deset kilogramov kave na prebivalca. Espresso je kratek, gocciato pomeni macchiato, kava pa se pogosto spije stoje za šankom – hitro, a z občutkom pripadnosti.

Izlet se lahko začne na Opčinah, kjer se mesto odpre v razgled nad Tržaškim zalivom. Opčine so tudi pomembno središče slovenske skupnosti, tam deluje Slovensko kulturno društvo Tabor z dolgo pevsko in kulturno tradicijo. Simbol kraja ostaja openski tramvaj, ki že več kot stoletje povezuje kraško planoto z mestom.

Pot proti središču vodi mimo Parka vrtnic San Giovanni, prijetnega zelenega prostora za kratek postanek. Sprehod se nato nadaljuje do trga Piazza Unità d'Italia, enega največjih obmorskih trgov v Evropi, kjer se arhitektura nekdanje monarhije odpira neposredno proti morju.

Trst nosi težke zgodovinske spomine. Leta 1920 so fašisti požgali Narodni dom, kar je kot otrok doživel Boris Pahor. Danes slovenska beseda v mestu znova živi tudi v Multimedijskem centru STIK, ki simbolno vrača kulturno prisotnost v urbano okolje.

Pomemben del doživetja je kulinarika. Za kozarec penine ali aperitiv ob morju se velja ustaviti v lokalu Karakter, ki stoji tik ob obali in ponuja sproščen zaključek sprehoda. Za kosilo ali večerjo je prava izbira restavracija MOOD v judovski četrti, ki jo vodita slovenska lastnika Jan Zaccaria in Mitja Pertot. Njuna kuhinja presega klasične okvirje lokalne ponudbe in Trstu daje sodoben, ustvarjalen gastronomski podpis.

Trst ni mesto, ki bi ga bilo treba osvojiti. Dovolj je dan brez naglice, dobra kava in pogled proti morju – zgodbe pridejo same. Najdete jih tudi v vodniku Kako lep je Trst, to je prvi slovenski vodnik po Trstu in okolici, ki sta ga spisali Erika Berzin in Poljanka Dolhar.

