Umetna inteligenca vas odpelje v deževni gozd tudi z zvoki in vonjavami (FOTO)

Vreščanje are in drugih ptic, vonj mokre zemlje po dežju ter paleta raznovrstnih barv bodo obiskovalce muzeja v Los Angelesu odpeljali v osrčje amazonskega deževnega gozda – oziroma bolje rečeno v njegovo različico, ustvarjeno z umetno inteligenco. Biometrični podatki o odzivih teles obiskovalcev – njihovem gibanju, srčnem utripu in celo temperaturi kože – bodo napajali računalnik, ki ustvarja t. i. potopitveno razstavo, v kateri obiskovalec postane del dogajanja. Pri tem bodo uporabili mrežo senzorjev. Machine Dreams: Rainforest (Sanje stroja: Deževni gozd) je uvodna razstava v Datalandu, novem muzeju v središču drugega največjega ameriškega mesta. Projekt Refika Anadola in Efsun Erkilic oziroma njuna napredna instalacija temelji na 10 milijonih vrstic kode, poroča AFP.

Kot je povedal Anadol, je navdih dobil ob obisku pravega brazilskega amazonskega gozda, za katerega meni, da bi ga moral doživeti vsakdo. »A ne verjamem, da bi morali vsi dejansko obiskati deževni gozd,« je dejal za AFP. Vprašanje je bilo torej, ali lahko deževni gozd pride k ljudem. Senzorji na stenah bodo spremljali gibanje obiskovalcev, ti pa bodo nosili napravo, podobno medicinski uri, ki bo spremljala njihove odzive, srčni utrip in odzive na okolico. S seboj bodo imeli tudi prenosni razpršilnik vonjav, ki bo popestril celotno izkušnjo. Z uporabo milijard sličic in podatkovnih točk bo računalnik ustvarjal nenehno spreminjajočo se izkušnjo.

Sistem ustvarja nenehno spreminjajočo se izkušnjo.

Ob koncu obiska lahko obiskovalci poskusijo čokolade z okusi, ki jih ustvari model UI.

Obiskovalci poskusijo čokolado z okusi, ki jih ustvari model umetne inteligence

»To je, kot da bi sistem sanjal,« je pojasnila Erkiliceva. »Nenehno se spreminja, ker zbira podatke. Takoj ko ustvari eno strukturo, to vpliva na celotno zgodbo. Izhaja iz bolj poetičnega kot znanstvenega pristopa. Stroj poskuša poustvariti resničnost na podlagi podatkovnih točk,« je dodala. Ob koncu obiska lahko obiskovalci poskusijo čokolado z okusi, ki jih ustvari model umetne inteligence, ali pa si natisnejo majice in slike, nastale na podlagi njihove interakcije. To bodo njihovi »otipljivi« spominki na minljivo izkušnjo v Datalandu.