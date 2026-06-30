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ZGODBA KOPRA

V koprski loži so igrali briškolo in sklepali posle

Edina ohranjena gotska mestna loža pri nas praznuje 180 let kavarniške dejavnosti. Na Titovem trgu je preživela kugo in pretepe.
Na razglednici z začetka prejšnjega stoletja z zastekljenimi okni FOTO: Koper nekoč

Na razglednici z začetka prejšnjega stoletja z zastekljenimi okni FOTO: Koper nekoč

Pod oboki se danes srečujejo upokojenci, podjetniki, umetniki, profesorji in turisti. FOTO: Škerjanc

Pod oboki se danes srečujejo upokojenci, podjetniki, umetniki, profesorji in turisti. FOTO: Škerjanc

Titov trg je že stoletja srce Kopra, saj se na njem simbolično srečujejo politična, cerkvena, vojaška in civilna oblast. FOTO: Kopertours

Titov trg je že stoletja srce Kopra, saj se na njem simbolično srečujejo politična, cerkvena, vojaška in civilna oblast. FOTO: Kopertours

V eni najlepših stavb v mestu so že pred 180 leti sprejemali pomembne odločitve, sklepali posle, razpravljali o politiki in spletali prijateljstva. FOTO: Ekoper.si

V eni najlepših stavb v mestu so že pred 180 leti sprejemali pomembne odločitve, sklepali posle, razpravljali o politiki in spletali prijateljstva. FOTO: Ekoper.si

Na pročelju je majhen kip Marije z otrokom, ki so ga postavili leta 1555 kot zahvalo za konec ene najhujših epidemij kuge v zgodovini mesta. FOTO: Pokrajinski Muzej Koper

Na pročelju je majhen kip Marije z otrokom, ki so ga postavili leta 1555 kot zahvalo za konec ene najhujših epidemij kuge v zgodovini mesta. FOTO: Pokrajinski Muzej Koper

Zgodovina stavbe sega vse do 15. stoletja, pod gotskimi oboki pa že 180 let neprekinjeno deluje kavarna Loža. FOTO: Jaka Ivančič

Zgodovina stavbe sega vse do 15. stoletja, pod gotskimi oboki pa že 180 let neprekinjeno deluje kavarna Loža. FOTO: Jaka Ivančič

Na razglednici z začetka prejšnjega stoletja z zastekljenimi okni FOTO: Koper nekoč
Pod oboki se danes srečujejo upokojenci, podjetniki, umetniki, profesorji in turisti. FOTO: Škerjanc
Titov trg je že stoletja srce Kopra, saj se na njem simbolično srečujejo politična, cerkvena, vojaška in civilna oblast. FOTO: Kopertours
V eni najlepših stavb v mestu so že pred 180 leti sprejemali pomembne odločitve, sklepali posle, razpravljali o politiki in spletali prijateljstva. FOTO: Ekoper.si
Na pročelju je majhen kip Marije z otrokom, ki so ga postavili leta 1555 kot zahvalo za konec ene najhujših epidemij kuge v zgodovini mesta. FOTO: Pokrajinski Muzej Koper
Zgodovina stavbe sega vse do 15. stoletja, pod gotskimi oboki pa že 180 let neprekinjeno deluje kavarna Loža. FOTO: Jaka Ivančič
Janez Mužič
 30. 6. 2026 | 05:40
7:36
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Če bi morali izbrati en sam prostor, ki najbolje pripoveduje zgodbo Kopra, bi bil to Titov trg. Nekdanji otoški mestni trg, eden najlepših na nekdanjem beneškem ozemlju, je že stoletja srce mesta. Na njem se kot v zgodovinskem gledališču srečujejo Pretorska palača, stolnica Marijinega vnebovzetja, Armerija, Foresterija in nasproti vsem njim stavba, ki jo Koprčani preprosto imenujejo Loža.

To ni le ena najlepših stavb v mestu. To je edina ohranjena gotska mestna loža v Sloveniji. Kraj, kjer so sprejemali pomembne odločitve, sklepali posle, razpravljali o politiki, igrali briškolo, spletala so se prijateljstva in verjetno pisale tudi ljubezenske zgodbe. Koprska mestna Loža letos praznuje dva jubileja. Mineva neverjetnih 180 let od odprtja prve kavarne v teh prostorih, ta je začela delovati leta 1846 pod imenom Caffè della Loggia. Mineva pa tudi pet let delovanja gostinskega lokala Loža pod vodstvom Lorele Dobrinja. Ta je javno povedala, da razmišljajo o obuditvi izvornega imena kavarne Caffè della Loggia.

Pod njenimi oboki so meščani razpravljali o zakonih.

Pogled s terase Lože razkrije nekaj, kar večina obiskovalcev spregleda. Na Titovem trgu se simbolično srečujejo štiri veje oblasti, ki so stoletja oblikovale življenje mesta. Pretorska palača je predstavljala politično oblast, Armerija vojaško, stolnica cerkveno, Loža pa civilno oblast oziroma glas meščanov. Tako je veljalo, da če je Pretorska palača odločala, je Loža razpravljala. Med Beneško republiko je bila nekakšen javni forum. Pod njenimi oboki so meščani razpravljali o zakonih, sodnih vprašanjih in mestnih zadevah, preden so o njih odločali mestni veljaki v palači na drugi strani trga. Nekateri zgodovinarji jo opisujejo celo kot eno prvih oblik neposredne demokracije na tem delu Jadrana.

Nekoč pritlična

Prva loža je na tem mestu stala že leta 1269. Njena gradnja je simbolizirala gospodarski razcvet in samostojnost takratnega Kopra. V njej je zasedala mestna oblast in sprejemala odločitve, ki so krojile življenje mesta. Današnja stavba je nastala leta 1462, ko so pod vodstvom mojstrov Nicolòja iz Pirana in Tomasa iz Benetk začeli graditi novo Ložo. Do leta 1464 je nastalo elegantno petločno pročelje proti trgu in štiriločno proti Verdijevi ulici. Še danes obiskovalce navdušujejo vitki kamniti stebri, šilasti gotski loki in kamnite klopi, na katerih so nekoč posedali mestni veljaki.

1269. JE ŽE TAM
stala prva loža.

Loža je bila v 15. stoletju pritlična. Današnjo podobo je dobila leta 1698, ko so ji dodali nadstropje z veliko dvorano, razširili pročelje in stavbi dali še bolj reprezentativen videz. Grbi podestatov, ki so prispevali denar za prenovo, so še danes vidni na fasadi. Na pročelju obiskovalce pogosto pritegne majhen kip Marije z otrokom v niši nad vogalnim stebrom. Tam ni po naključju. Postavili so ga leta 1555 kot zahvalo za konec ene najhujših epidemij kuge v zgodovini mesta. Koper je v tistem obdobju doživel pravo katastrofo. Število prebivalcev se je z več tisoč zmanjšalo na komaj dobro petino. Originalni kip danes hranijo v Pokrajinskem muzeju Koper.

Titov trg je že stoletja srce Kopra, saj se na njem simbolično srečujejo politična, cerkvena, vojaška in civilna oblast. FOTO: Kopertours
Titov trg je že stoletja srce Kopra, saj se na njem simbolično srečujejo politična, cerkvena, vojaška in civilna oblast. FOTO: Kopertours

Kralj na obisku

Ko je leta 1846 v loži zaživela kavarna Caffè della Loggia, je prostor dobil novo vlogo. Postal je neuradna mestna pisarna, borza novic in politični salon. Tu so trgovci sklepali kupčije, ladjarji spremljali dogajanje v pristanišču, profesorji razpravljali o politiki, odvetniki iskali stranke, meščani pa prebirali časopise iz Trsta, Benetk in Dunaja. Po nekaterih virih gre za eno najstarejših kavarn v Sloveniji in zagotovo za eno najstarejših gostinskih lokacij z nepretrgano tradicijo.

Malo ljudi ve, da je bila Loggia nekoč povsem drugačna. Leta 1846 so med stebre vstavili velika barvna okna in ustvarili zaprt salonski prostor. Pozimi ga je ogrevala velika lončena peč. Stare fotografije prikazujejo skoraj neprepoznavno podobo današnje kavarne. Šele leta 1934 so ob veliki prenovi odstranili stekla in stavbi vrnili odprto podobo, ki jo poznamo danes. Prenova je bila povezana tudi s pripravami na obisk italijanskega kralja Viktorja Emanuela III.

Kavarna ni privabljala le Koprčanov. Po zapisih in izročilu so jo obiskovali številni ugledni gostje. Med njimi naj bi bili pesnik Giosuè Carducci, pisatelj Edmondo De Amicis, sloviti Gabriele D'Annunzio, tržaški literat Italo Svevo in pesnik Umberto Saba. Med obiskovalci se omenjata celo Fiorello La Guardia, kasnejši legendarni župan New Yorka, ter Giuseppe Garibaldi, eden od očetov združene Italije. Če bi kamniti stebri znali govoriti, bi verjetno pripovedovali o razpravah, ki so spreminjale zgodovino.

A v Loggii niso vedno pili kave in razpravljali o umetnosti. Prvega aprila 1870 se je na trgu zgodil eden najbolj razvpitih incidentov v zgodovini mesta. Ko je iz stolnice prišla verska procesija, so italijanski nacionalisti iz kavarne žalili kmete in ribiče, ki so sodelovali v sprevodu. Ti ponižanja niso prenesli. Odložili so praporje, vdrli v kavarno ter razbili mize, stole in steklena okna. Ranjenih je bilo več ljudi, za umiritev razmer pa je morala posredovati vojska. Dogodek je postal simbol narodnostnih napetosti v Istri v drugi polovici 19. stoletja.

Zgodovina stavbe sega vse do 15. stoletja, pod gotskimi oboki pa že 180 let neprekinjeno deluje kavarna Loža. FOTO: Jaka Ivančič
Zgodovina stavbe sega vse do 15. stoletja, pod gotskimi oboki pa že 180 let neprekinjeno deluje kavarna Loža. FOTO: Jaka Ivančič

Pod vodstvom Lorele Dobrinja je kavarna v zadnjih petih letih postala eno najbolj priljubljenih mestnih zbirališč. Namesto klasičnega praznovanja ob obletnici so se odločili, da bodo v ospredje postavili zgodovino prostora. Loža je dobila novo ambientalno osvetlitev, ki poudarja njene gotske oboke in kamnite stebre. Obiskovalcem sta na ogled razstava Loggia skozi čas na Titovem trgu in fotografska razstava v notranjosti kavarne. Posebni zanimivosti sta originalna vitraža neogotskega okna, ki sta bila desetletja shranjena v muzejskem depoju, in skrivnostni kamen iz leta 1870, povezan z eno najbolj burnih zgodb koprske preteklosti.

»Ob peti obletnici delovanja kavarne si nismo želeli pripraviti zgolj klasičnega praznovanja. Zdelo se nam je pomembno, da pozornost namenimo zgodovinsko pomembnemu prostoru, ki je mnogo več kot le ena najlepših stavb v mestu,« pravi Lorela Dobrinja. Ko se ob poletnih večerih prižgejo luči pod gotskimi oboki in se po trgu razleže glasba, je jasno, zakaj Koprčani Loži pravijo dnevna soba mesta. Malo je krajev v Sloveniji, kjer lahko ob skodelici kave sediš na istem mestu, kjer so pred stoletji meščani razpravljali o zakonih, trgovci sklepali posle, pesniki iskali navdih in razjarjeni kmetje razbijali mize. Loggia ni le kavarna, je živi spomin Kopra.

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