V osrčju Julijskih Alp se skriva čudovita samotna planina, do katere vodi zahtevna pot (FOTO)

Tik pod Vršiško ceno na primorski strani glavna cesta po dolini zavije proti izviru Soče. Po dobrih desetih minutah sprehoda se pred nami pokaže planinska koča, a cesta se nadaljuje še naprej po dolini. Asfaltirane ceste prav kmalu zmanjka, makadamska se potem še naprej nadaljuje po dolini Zadnje Trente. Cesta nas vodi mimo številnih trentarskih domačij in svet pod mogočnimi ostenji Srebrnjaka, Jalovca in Bavškega Grintovca deluje prav pravljično. Po nekaj kilometrih poti se tudi makadamska cesta konča, saj vse dno ledeniške doline prekrivajo prodni nanosi.
Markirana pot nas vodi malo po levi, malo po desni strani, ko se približamo zatrepu doline, se pred nami dvigne večstometrska, na pogled neprehodna stena. Markirana pot zavije na desno in se začne strmo dvigati. Strmo je in do planine je treba premagati 600 višinskih metrov. Na pogled prepadne stene se planinska pot izogne, a kljub vsemu ni čisto enostavno. Pot je precej izpostavljena in na posameznih mestih si pomagamo s stopami, jeklenicami in klini. Ni druge kot dvigniti se nad steno, kjer se pot končno poravna. Še pol ure se počasi dvigamo in nato iz gozda stopimo na planino Zapotok. Leži na višini 1385 metrov pod mogočnimi ostenji Bavškega Grintovca. Zaradi težkega dostopa se danes na njej ne pase več. Zadnja pašna sezona je bila davnega leta 1969. Planina se tako počasi zarašča. Na njej najdemo planšarijo, ki pa se ji že pošteno poznajo leta in je potrebna popravila. Pa kaj bi to, z njenega dvorišča se odpre prelep razgled po okolici skorajda nedostopnih gora.