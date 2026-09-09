V osrčju Julijskih Alp se skriva čudovita samotna planina, do katere vodi zahtevna pot (FOTO)

Tik pod Vršiško ceno na primorski strani glavna cesta po dolini zavije proti izviru Soče. Po dobrih desetih minutah sprehoda se pred nami pokaže planinska koča, a cesta se nadaljuje še naprej po dolini. Asfaltirane ceste prav kmalu zmanjka, makadamska se potem še naprej nadaljuje po dolini Zadnje Trente. Cesta nas vodi mimo številnih trentarskih domačij in svet pod mogočnimi ostenji Srebrnjaka, Jalovca in Bavškega Grintovca deluje prav pravljično. Po nekaj kilometrih poti se tudi makadamska cesta konča, saj vse dno ledeniške doline prekrivajo prodni nanosi.

Koča pri izviru Soče

Pod Bavškim Grintovcem FOTOGRAFIJE: Janez Mihovec

Markirana pot nas vodi malo po levi, malo po desni strani, ko se približamo zatrepu doline, se pred nami dvigne večstometrska, na pogled neprehodna stena. Markirana pot zavije na desno in se začne strmo dvigati. Strmo je in do planine je treba premagati 600 višinskih metrov. Na pogled prepadne stene se planinska pot izogne, a kljub vsemu ni čisto enostavno. Pot je precej izpostavljena in na posameznih mestih si pomagamo s stopami, jeklenicami in klini. Ni druge kot dvigniti se nad steno, kjer se pot končno poravna. Še pol ure se počasi dvigamo in nato iz gozda stopimo na planino Zapotok. Leži na višini 1385 metrov pod mogočnimi ostenji Bavškega Grintovca. Zaradi težkega dostopa se danes na njej ne pase več. Zadnja pašna sezona je bila davnega leta 1969. Planina se tako počasi zarašča. Na njej najdemo planšarijo, ki pa se ji že pošteno poznajo leta in je potrebna popravila. Pa kaj bi to, z njenega dvorišča se odpre prelep razgled po okolici skorajda nedostopnih gora.

Planina Zapotok se skriva pod ostenji Bavškega Grintovca.

Pogled na Zadnjo Trento

S planine se planinska pot nadaljuje še naprej pod in na Bavški Grintavec. A le pazljivo. Ena najbolj mogočnih gora Julijskih Alp je zelo zahtevna in zahteva celega človeka. Tako se je morda bolje pocrkljati kar na planini. Tik pod planšarijo izvira med prodiščem potok. Pohlevna vodna pot je taka le nekaj sto metrov, potem pa se v seriji slapov spusti prek prepadne stene vse do dna Zadnje Trente.

Včasih je precej zahtevno.

Planina Zapotok ni razgledni vrh, ampak planina nad zatrepom doline. Pa je kljub temu vredna našega obiska. Planinska pot nas popelje v skrit in le malo obiskan svet. Za njen obisk se je treba pošteno potruditi. Z dna doline, ob začetku Vršiške ceste, se je treba podati na pot, ki traja tri ure. Po obisku planine potrebujemo še prav toliko, da se po mestoma zahtevnem terenu vrnemo na izhodišče. In za nami je prelep, samoten svet v osrčje Triglavskega narodnega parka.